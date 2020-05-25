 В Германии выстроились очереди за щенками (фото) | Кадр дня | DW | 26.05.2020

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Кадр за кадром

В Германии выстроились очереди за щенками (фото)

Немецкие собаководы сообщают о небывалом спросе на щенков во время коронавирусной пандемии. Особой популярностью пользуются лабрадоры и золотистые ретриверы.

Золотистые ретриверы играют на лужайке

Золотистые ретриверы играют на лужайке

Дортмунд • Собака - лучший друг человека. А в трудные времена люди особенно нуждаются в надежных и верных друзьях. В последние недели после начала пандемии коронавирусной инфекции в Германии наблюдается огромный рост спроса на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая сейчас в режиме хоум-офиса, считают нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома.  

Черный и шоколадный лабрадоры

Черный и шоколадный лабрадоры

Особый спрос - на лабрадоров и золотистых ретриверов

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на Федеральное объединение собаководов Германии (VDH), особой популярностью пользуются лабрадоры и золотистые ретриверы. В некоторых случаях списки интересующихся (листы ожидания) на каждый выводок составляют сотни человек. Однако и щенков многих других пород раскупают еще до появления на свет.

Подходящий момент обзавестись лучшим другом

Особенно первые шесть недель после передачи хозяевам - очень важный и ответственный период, когда непоседливые четвероногие питомцы нуждаются в постоянном внимании и присмотре, поэтому для многих, кто работает сейчас дома, настал очень подходящий момент обзавестись собакой, отмечает представитель VDH Удо Коперник (Udo Koperink).

Коричневый ретривер

Коричневый ретривер

Рост спроса на щенков от немецких собаководов в Германии отчасти также объясняется карантинными мерами на границах, из-за которых сейчас в ФРГ стали привозить контрабандой меньше щенков из стран Восточной Европы, которыми торгуют здесь нелегально.

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  • Доберман

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Доберман

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  • Ротвейлер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Ротвейлер

    Есть разные версии происхождения ротвейлера. Одна из них гласит, что порода, в нынешнем ее виде, была выведена в немецком городе Ротвайль в XVIII веке. В центре родного города ротвейлеру установлен небольшой бронзовый памятник.

  • Немецкая овчарка

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Немецкая овчарка

    Выведение породы было организовано с размахом, участвовали в нем немецкие заводчики пастушьих собак со всей страны. И в 1899 году немецкая овчарка впервые была официально показана на всегерманской выставке собак. Сегодня овчарок используют во всем мире в качестве полицейских собак, спасателей и поводырей.

  • Шнауцер

    10 пород собак, выведенных в Германии

    Шнауцер

    Шнауцеры появились в Баварии. Работа с формированием и закреплением породных признаков началась в середине XIX века. В 1879 году на собачьей выставке в Ганновере был представлен жесткошерстный пес по кличке Шнауцер -он и дал название породе.

    Автор: Конор Диллон, Виктор Вайц


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