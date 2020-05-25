В Германии выстроились очереди за щенками (фото)

Немецкие собаководы сообщают о небывалом спросе на щенков во время коронавирусной пандемии. Особой популярностью пользуются лабрадоры и золотистые ретриверы.
Дортмунд • Собака - лучший друг человека. А в трудные времена люди особенно нуждаются в надежных и верных друзьях. В последние недели после начала пандемии коронавирусной инфекции в Германии наблюдается огромный рост спроса на щенков. В частности, многие из тех, кто давно собирался завести собаку, работая сейчас в режиме хоум-офиса, считают нынешний момент особенно подходящим, так как почти все время находятся дома.
Особый спрос - на лабрадоров и золотистых ретриверов
Как сообщает агентство dpa со ссылкой на Федеральное объединение собаководов Германии (VDH), особой популярностью пользуются лабрадоры и золотистые ретриверы. В некоторых случаях списки интересующихся (листы ожидания) на каждый выводок составляют сотни человек. Однако и щенков многих других пород раскупают еще до появления на свет.
Подходящий момент обзавестись лучшим другом
Особенно первые шесть недель после передачи хозяевам - очень важный и ответственный период, когда непоседливые четвероногие питомцы нуждаются в постоянном внимании и присмотре, поэтому для многих, кто работает сейчас дома, настал очень подходящий момент обзавестись собакой, отмечает представитель VDH Удо Коперник (Udo Koperink).
Рост спроса на щенков от немецких собаководов в Германии отчасти также объясняется карантинными мерами на границах, из-за которых сейчас в ФРГ стали привозить контрабандой меньше щенков из стран Восточной Европы, которыми торгуют здесь нелегально.
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