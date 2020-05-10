 В Британии туроператоры требуют отменить новые карантинные правила | Новости из Германии о Европе | DW | 07.06.2020

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Европа

В Британии туроператоры требуют отменить новые карантинные правила

В Британии около 500 туроператоров и представителей гостиничного бизнеса поддержали иск авиакомпаний с требованием отменить новые карантинные правила, вступающие в силу с 8 июня.

Пассажиры в одном из британских аэропортов

Из-за коронавируса с 8 июня въезжающие в Британию будут обязаны две недели соблюдать карантин

В Великобритании около 500 предприятий из сферы туризма и гостиничного бизнеса собираются 8 июня поддержать в суде иск авиакомпаний с требованием отменить новые карантинные требования, вступающие в силу в стране в этот день . Об этом сообщает вечером в воскресенье, 7 июня, британская газета Telegraph.

С 8 июня в Великобритании начинает действовать правило, согласно которому, практически все въезжающие в страну путешественники, независимо от их гражданства, после пересечения границы будут обязаны провести две недели на карантине. Кроме того, они должны будут сообщить на границе свой адрес и контактные данные. За нарушение карантина грозят высокие штрафы.

Основанием для такого шага стало стремление властей предотвратить вторую волну пандемии коронавируса, пишет информагентство dpa. Однако в самой Британии его одобряют далеко не все. Особенно сильно критикуют новые карантинные меры представители туристической и гостиничной отраслей, а также авиакомпании.

Критики считают новые карантинные меры "поспешными и невыполнимыми"

Так, активисты инициативы за отмену карантина Quash Quarantine ("Отменить карантин") заявили на страницах газеты Telegraph 7 июня, что считают новые меры "поспешными и невыполнимыми". "В этой не поддающейся выполнению, плохо продуманной и экономически вредной политике правительства больше дырок, чем в решете", - цитирует издание заместителя руководителя инициативы Пола Чарльза.

В Консервативной партии главы британского правительства Бориса Джонсона также раздаются голоса недовольства, пишет dpa. Как подтвердил официальный представитель кабинета, в данный момент в правительстве решается вопрос о возможной отмене карантинный правил для определенных категорий путешествующих.

Кто освобождается от пребывания на карантине

На данный момент от карантина освобождаются работники, прибывающие в страну, чтобы помочь британским фермерам со сбором урожая, медперсонал, а также путешественники из Ирландии, с острова Мэн и с Нормандских островов.

По данным Университета Джонса Хопкинса за вечер 7 июня, от последствий вызываемой коронавирусом легочной болезни COVID-19 в Великобритании уже скончались 40 625 человек. Это самый высокий показатель в Европе и второй - в мире, после США. Число заражений коронавирусом в Британии к 7 июня достигло 287 621 случаев.

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