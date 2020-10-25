В Беларуси начались задержания бастующих

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. Хроника событий 26 октября.
В Беларуси не прекращаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. DW следит за событиями субботы, 26 октября (время московское).
В минувшее воскресенье, 25 октября, истек срок ультиматума, который белорусская оппозиция ранее предъявила властям и в котором говорилось, что если Александр Лукашенко не уйдет в отставку, то вся страна мирно выйдет на улицы. В воскресенье более 100 тысяч человек приняли участие в марше "Народный ультиматум", после которого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила о начале общенациональной забастовки.
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"Цепь солидарности" у ПВТ разогнана во второй раз, пишет портал Onliner со ссылкой на читателей.
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К Парку высоких технологий (ПВТ) приехало два автозака и 14 микроавтобусов с силовиками. Протестующие скандируют "Живе Беларусь!". Некоторые демонстранты встали на проезжую часть, блокировав движение автомобилей.
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Колонна протестующих пенсионеров и студентов начала движение от Красного костела вдоль проспекта Независимости к центру. Tut.by оценивает численность участников более чем в пять тысяч человек.
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Протестующих у Парка высоких технологий разогнали, есть задержанные, пишет Tut.by. Cиловики "зачищают" лес, у которого проходила акция.
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К Парку высоких технологий направились два автозака и несколько автобусоа, пишет телеграм-канал HEXTA. Между тем студентов Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ) не выпускают из здания вуза, "самых активных уводят на "разговор". Учащиеся, которые успели выйти, направились колонной к Красному костелу.
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Возле костела Святых Симеона и Алены (Красный костел) на площади Независимости в Минске на "марш пенсионеров" собрались уже около 1000 человек. Протестующие скандируют "Вместе мы сила!" и "Новые выборы!".
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Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" опубликовал план всеобщей забастовки. Так, в 14.00 начнется "марш пенсионеров и врачей", к которому могут присоединиться студенты. С 14.00 до 18.00 начнутся "акции поддержки бастующих и цепи солидарности" возле мест работы их участников. Водителей призывают в 17.00 начать "повсеместно" блокировать дороги и подавать звуковые сигналы. В 18.00 всех белорусов призывают выйти на "общенациональную акцию в поддержку забастовки".
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У Парка высоких технологий (ПВТ) протестуют около 300 человек, пишет Tut.by. На внешнем кольце МКАД водители остановили движение возле того места, где проходит акция.
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С утра задержаны около 100 работников предприятия "Гродно Азот", их уже начинают выпускать по одному из Октябрьского РОВД, пишет телеграм-канал HEXTA. На работников составили протоколы опроса и задержания, после чего в ходе разговора с прокурором "пытались запугать ответственностью" по статье об участии в несанкционированных мероприятиях, говорится в сообщении. По рассказам задержанных, многих из них в автозаках били дубинками.
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К главному корпусу БГУ, где протестуют студенты минских вузов, приехали сотрудники ОМОНа. Телеграм-канал HEXTA сообщает о задержаниях.
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Возле Парка высоких технологий (ПВТ) в Минске разгоняют с помощью спецсредств, слышны хлопки, пишет портал Tut.by со ссылкой на очевидцев. По их данным, в акции участвуют около 1000 человек, задержано около 10 человек.
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Кремль на фоне новых протестов в Беларуси заявил, что Россия не собирается вмешиваться, пишет РИА "Новости".
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Белорусская группа "Ляпис-98" поддержала всеобщую забастовку. "Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима!" - говорится в сообщении, опубликованном в профиле группы в Facebook. Музыканты заявляют, что не признают Александра Лукашенко легитимным президентом и призывают мировое сообщество "отказаться от любых контактов с преступной хунтой". "Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси!" - говорится далее в сообщении.
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Белорусская телекоммуникационная компания А1 сообщила, что "не ограничивает конституционные права своих сотрудников, включая право на свободу слова или право на выражение своей позиции любым законным способом". "Наличие и отстаивание тех или иных политических взглядов или гражданской позиции не влияет на дальнейшие решения работодателя о найме, увольнении или продвижении сотрудников", - говорится далее в сообщение, которое приводит Telegram-канал HEXTA.
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Студенты крупнейших вузов Минска собираются в районе главного корпуса Белорусского государственного университета (БГУ) на акцию протеста, пишет Telegram-канал "Беларусь головного мозга". Колонны студентов стекаются к месту протеста из разных районов столицы.
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На проспекте Дзержинского во время акции "цепь солидарности" задержаны директор информационного портала Onliner Илья Жуковец и разработчик портала Александр Мохорев. Они доставлены в Московское РУВД.
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Во время мирных акций протеста в минувшее воскресенье, по данным МВД Беларуси, были задержаны свыше 520 человек, в том числе 160 - в Минске, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных помещены 352 человека.
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В Минске начали задерживать людей, которые вышли на уличные акции солидарности с бастующими. В частности, бойцы ОМОНа разогнали людей, стоявших с фонариками в цепи солидарности на проспекте Дзержинского, одного участника акции задержали. Также сообщается о задержаниях возле здания Белгазпромбанка.
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Сообщается о единичных задержаниях. Так, сотрудники милиции задержали несколько человек у проходной ОАО "Гродно Азот" за участие в несанкционированной акции, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
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Светлана Тихановская в своем Telegram-канале обратилась к жителям Беларуси. "Я верю, что частный бизнес, религиозные общины, культурные и спортивные деятели, айтишники поддержат бастующих и остановят свою работу на день, - написала она, в частности. - Ведь забастовка госпредприятий – это рычаг экономического давления. А забастовка частных компаний – проявление солидарности каждого с каждым, и это не менее важно. Людям, которые решились на забастовку, нужно увидеть, что они не одни в своем решении".
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Член Координационного совета философ Ольга Шпарага уехала из Беларуси. Об этом сообщает Tut.by. Ольгу Шпарагу задерживали на марше 4 октября, на следующий день ее освободили до суда. Второй раз она была задержана 9 октября. Шпарага была осуждена за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отбывала 12 суток в тюрьме в Жодино.
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Пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева написала в Facebook, что "все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме". Между тем белорусские Telegram-каналы сообщают о забастовках, в которых участвуют представители минимум 100 предприятий и учреждений.
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Работники одного из ведущих операторов связи - МТС - вышли на улицу перед зданием офиса, чтобы поддержать бастующих.
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Telegram-канал "Страна для жизни" сообщает также о начавшихся стачках на Минском электротехническом заводе им. В.И.Козлова (МЭТЗ), предприятиях "Белкоммунмаша", "Брестэнерго", на Минском заводе колесных тягачей (МЗКТ) и ряде других предприятий. Забастовки начались и в вузах: Белорусском госуниверситете информатики и радиоэлектроники (БГУИР), Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ), Белорусском государственном университете.
Один из преподавателей МГЛУ, пытавшийся призвать студентов не участвовать в забастовке, попал на видео, которое уже стало вирусным:
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К бастующим предприятиям и учреждениям присоединяются компания "Атлант", студенты философского факультета Института журналистики, кузнечный цех Минского автомобильного завода (МАЗ), сообщает Tut.by.
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Как сообщают портал Tut.by и белорусские Telegram-каналы, утром 26 октября первые забастовки начались на Минском тракторном заводе (МТЗ), на предприятии "Гродно Азот", в Белорусском государственном медицинском университете (БГМУ).
Хроника событий 25 октября >>>
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