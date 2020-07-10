 Впервые с начала пандемии экономика Китая выросла | Экономические новости из Германии | DW | 16.07.2020

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Экономика

Впервые с начала пандемии экономика Китая выросла

Во втором квартале 2020 года ВВП Китая возрос на 3,2 процента в годовом исчислении и на 11,5 процента - в сравнении с первым кварталом.

Контейнеры в порту Шанхая

Контейнеры в порту Шанхая

Впервые с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 Китай отчитался о росте экономики. Во втором квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом ВВП страны возрос на 11,5 процента, сообщило Государственное статистическое управление в Пекине в четверг, 16 июля. Опрошенные Reuters эксперты ожидали, что этот показатель составит 9,6 процента.

В годовом исчислении экономический рост в Китае с апреля по июнь составил 3,2 процента. Аналитики прогнозировали, что данный показатель достигнет лишь 2,5 процента.

Сильнейший обвал с 1960-х годов

В первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8 процента в сравнении с тем же периодом прошлого года, что стало сильнейшим падением с 1960-х годов. Сейчас в Китае снято большинство карантинных ограничений, вновь работают предприятия и магазины.

За минувшие сутки в КНР, ранее ставшей очагом нового коронавируса, выявлено три новых случая заражения, все из них завезены в страну из-за границы. В общей сложности в Китае зарегистрированы 83 612 заражений SARS-CoV-2, от последствий заболевания COVID-19 скончались 4634 человека.

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  • Железнодорожный вокзал в Ухане

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Запрет на въезд в город и выезд из него уже снят. Начали ходить поезда и летать самолеты, восстановлено автомобильное междугороднее сообщение. Но до того, как вернется нормальная жизнь, еще пройдет время. На фото - дезинфекция железнодорожной платформы в целях борьбы с коронавирусом.

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    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Производство постепенно вновь запускается

    Ухань - центр крупного промышленного региона Китая, провинции Хубэй. По данным Forbes, до вспышки эпидемии ожидался рост ВВП провинции на 7,5-7,8%. Ухань занимал 9-е место по совокупности экономических показателей среди всех городов КНР. Бизнес в городе был представлен широким спектром производств - от биомедицины до автозапчастей. Сейчас ему предстоит преодолеть последствия эпидемии.

  • Проверка пассажиров, прибывающих в Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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    Несмотря на снятие карантина, как заявил представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, вероятность возобновления эпидемии коронавируса в континентальной части Китая остается относительно высокой из-за завоза инфекции из-за рубежа. Таких случаев уже зафиксировано более 700.

  • Смартфон

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

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  • Женщина в защитной маске

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  • Китайские врачи и минута молчания в память о погибших от коронавируса

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Минута молчания в память о погибших

    4 апреля жители Китая почтили память тех, кто умер от COVID-19. На этой фотографии китайские врачи во время минуты молчания. В Ухане в декабре 2019 года был выявлен первый случай заболевания. 11 января Пекин официально заявил о первом больном, который умер из-за коронавируса. Всего, по данным китайских властей, от COVID-19 в континентальном Китае умерли более 3 330 человек.

  • Врач Ли

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Герои, о которых будут помнить

    Китайский врач-офтальмолог Ли Вэньлян был первым, кто забил тревогу в связи с коронавирусом. Он сообщал в соцсетях о случаях смертельно опасного заболевания. За что был наказан властями КНР. 1 февраля врач заразился коронавирусом и через неделю умер от последствий COVID-19. На фото портрет врача и цветы в память о нем у госпиталя в Ухане.

  • Закрытый Ухань

    Жизнь после карантина: пример поборовшего коронавирус Уханя

    Нужно время, чтобы прийти в себя

    Всему миру понадобится время, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавивируса. В Ухане и во всей провинции Хубэй, по офицальным данным, насчитывается самое большое в КНР число умерших от заболевания COVID-19. Количество жертв коронавируса по всему миру превысило 70 000 человек. Более всего от эпидемии, кроме Китая, пострадали США и Европа.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:50

Коронавирус: Китай возвращается к обычной жизни?

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