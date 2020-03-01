 Во Франции из-за коронавируса реквизируют все запасы защитных масок | Новости из Германии о Европе | DW | 03.03.2020

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Европа

Во Франции из-за коронавируса реквизируют все запасы защитных масок

Все защитные маски, находящиеся на складах и на производстве, раздадут во Франции медперсоналу и пациентам с COVID-19, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон.

Пассажиры в респираторных масках в аэропорту Шарля де Голля в Париже

Пассажиры в респираторных масках в аэропорту Шарля де Голля в Париже

Все защитные маски, которые находятся на складах и на производстве, будут реквизированы для раздачи медицинскому персоналу и пациентам, зараженным коронавирусом Sars-CoV-2. Об этом сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 3 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее в тот же день министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что за последние дни французским аптекам было выдано 10 миллионов защитных масок, напоминает онлайн-издание RFI. Ожидается, что в ближайшие дни аптеки получат еще до 20 млн масок.

Число заражений коронавирусом во Франции

Контекст

По оценкам немецких экспертов, коронавирусом SARS-CoV-2 могут заразиться 60- 70% жителей ФРГ. Но большинство инфицированных этого, скорее всего, даже не заметят: болезнь легкая, как простуда. (02.03.2020)

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По данным на вечер 3 марта, во Франции зафиксировано 204 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-19. Четыре человека в стране уже скончались от COVID-19, заболевания, вызванного этим вирусом. По числу случаев заражения коронавирсом Франция на данный момент занимает второе место в ЕС после Италии, где было зафиксировано 2502 случая заражения.

Германия, где, по данным на 3 марта, зафиксировано 196 случаев COVID-19находится на третьем месте в Евросоюзе по числу заражений.

25 февраля немецкий эпидемиолог, эксперт Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца Жерар Краузе рассказал в интервью DW о том, что обычные защитные маски не гарантируют стопроцентную защиту от коронавируса. По словам эксперта, носить их рекомендуется в первую очередь уже заболевшим людям, чтобы не заражать других.

В то же время чтобы защитить себя от инфекции, необходимо пользоваться неудобными и более дорогими масками класса FFP3, сказал Краузе.

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    Автор: Елена Гункель


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