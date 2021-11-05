Возобновляемая энергетика

"Зеленая" энергетика в Украине: немцы советуют торопиться

Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.