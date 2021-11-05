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Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
Как могла бы выглядеть экологическая модернизация РФ? В рамках германо-российского проекта эксперты представили три первых исследования о реформировании энергетики и развитии ВИЭ.
Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.
Надо заранее готовиться к катастрофам вроде нынешнего наводнения, они будут учащаться из-за изменения климата, заявила Свенья Шульце. Полиция просит не ездить в пострадавшие зоны.
Возобновляемая энергетика продолжила расти даже в условиях кризиса. Закат угольных электростанций не повышает автоматически шансы "Газпрома" на увеличение поставок в Евросоюз.
Новый президент США Джо Байден делает ставку на "зеленую энергетику". Как к этому относятся в штате Вайоминг, где расположено большое число угольных предприятий? Репортаж DW.
Пока "Роснефть" и "Газпром" надеются увеличить экспорт в Германию, Shell превращает ее в полигон для внедрения возобновляемой энергетики. На ВИЭ переключаются также BP, Total, Eni.
Возобновляемой энергетике нужны площади. В густонаселенных ФРГ и Нидерландах для фотовольтаики начинают использовать бывшие угольные разрезы и другие технические водоемы.
Старейший в ФРГ импортер российского газа и инвестор "Северного потока - 2" может выйти из совместного проекта. DW - о подоплеке пока не подтвержденного сообщения агентства Reuters.
Выпуск оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций отдан дочерней фирме Siemens Energy. 28 сентября для нее началась самостоятельная жизнь на Франкфуртской бирже.
Аккумуляторы принципиально важны для успеха электромобилей и возобновляемой энергетики. Илон Маск обещает снизить цены, а эксперты назвали страны и компании, двигающие технологию вперед.
Более 50% электричества, использованного в ФРГ в первом полугодии 2020 года, получено из возобновляемых источников. Рекорд отчасти связан с общим падением энергопотребления на фоне пандемии.
Переход на возобновляемую энергию потребует от Евросоюза новой геополитики. В список 12 будущих ключевых партнеров эксперты SWP в Берлине включили Украину, Казахстан и Узбекистан.
Из-за американской сланцевой добычи, европейского Green Deal и глобальной пандемии Россия не сможет восстановить свои нефтяные доходы. Таков прогноз Франка Умбаха в интервью DW.
Новая технология для возобновляемой энергетики - немецкие компании хотят резко расширить возможности сооружения морских ветропарков. План испытаний: озеро, Балтика, Китай.
В 2019 году 46% электроэнергии в Германии было получено из возобновляемых источников, а сжигание угля заметно упало. Экологи считают, что этого мало, и требуют дальнейшего уменьшения выбросов СО2.
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