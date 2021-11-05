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Возобновляемая энергетика

Luftaufnahme EON-Kraftwerk Irsching an der Donau, Vohburg, Bayern, Deutschland, Europa ibxski04053559.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutschen Urheberrechtes hinsichtlich der Namensnennung des Fotografen im direkten Umfeld der Verˆffentlichung!

Новое правительство ФРГ за массовое строительство газовых электростанций 05.11.2021

Будущий канцлер Олаф Шольц вместе с немецким бизнесом готовит почву для изменения курса: газ должен стать долгосрочным партнером возобновляемой энергетики. Это шанс для России.
20.09.21 *** Sonnenblumen blühen in der Nähe vom Kohlekraftwerk Mehrum im Landkreis Peine. Klimaschutz und Kohleausstieg sind zentrale Themen im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021. (zu dpa-Korr: Klima, Pflege und Schulden - Welche Aufgaben erbt die neue Regierung? Vom 20.09.2021)

Cценарии неизбежной декарбонизации: Россия на пути к зеленой экономике 20.10.2021

Как могла бы выглядеть экологическая модернизация РФ? В рамках германо-российского проекта эксперты представили три первых исследования о реформировании энергетики и развитии ВИЭ.
30.10.2019 ODESA REGION, UKRAINE - OCTOBER 30, 2019 - A wind farm is situated among the agricultural fields in Odesa Region, southern Ukraine. |

"Зеленая" энергетика в Украине: немцы советуют торопиться 07.09.2021

Евросоюз и ФРГ ускоряют переход на "зеленую" энергетику. А Украина? Как показала дискуссия в Восточном комитете немецкой экономики, у Киева большой потенциал, но мало денег - и времени.

Ein Mann steht auf einem Gerüst und betrachtet die überflutete Straße vor dem Haus. +++ dpa-Bildfunk +++

Министр ФРГ призвала сограждан быть готовыми к природным катаклизмам 16.07.2021

Надо заранее готовиться к катастрофам вроде нынешнего наводнения, они будут учащаться из-за изменения климата, заявила Свенья Шульце. Полиция просит не ездить в пострадавшие зоны.
ARCHIV - SYMBOLBILD - Vor einer langen Reihe aus großen und kleinen Windkraftanlagen steht am 17.07.2009 eine verlassene Windmühle im niederländischen Eemshaven. Ein uralter Grenzstreit zwischen Deutschland und den Niederlanden ist weiter ungeklärt und verzögert seit einem Jahr den Bau des Offshore-Windparks Riffgat. Konkret geht es um Meinungsverschiedenheiten zwischen beiden Staaten über den Verlauf der Grenze in der Emsmündung in der Nordsee vor Borkum. Foto: Heiko Lossie dpa/lni (zu lni 112 vom 17.03.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

ВИЭ стали в 2020 году главным источником электричества в ЕС, у газа выросла доля 25.01.2021

Возобновляемая энергетика продолжила расти даже в условиях кризиса. Закат угольных электростанций не повышает автоматически шансы "Газпрома" на увеличение поставок в Евросоюз.
Windkraftanlage in Wyoming, USA

Первые указы Байдена. Как американцы реагируют на защиту климата 22.01.2021

Новый президент США Джо Байден делает ставку на "зеленую энергетику". Как к этому относятся в штате Вайоминг, где расположено большое число угольных предприятий? Репортаж DW.
04.02.2020, Hamburg: Ein Elektrofahrzeug steht an einer neuen Ladesäule für Elektrofahrzeuge bei einem Presse-Event von Shell Deutschland zum Thema Energie der Zukunft auf dem Gelände des Shell Technology Center. Der Energiekonzern hat sich zum Ziel gesetzt, im globalen Durchschnitt seinen Netto-CO2-Abdruck bis 2050 um rund die Hälfte zu reduzieren. Foto: Christian Charisius/dpa | Verwendung weltweit

Нефтяные компании Европы хотят стать "зелеными", но в России в это не верят 09.10.2020

Пока "Роснефть" и "Газпром" надеются увеличить экспорт в Германию, Shell превращает ее в полигон для внедрения возобновляемой энергетики. На ВИЭ переключаются также BP, Total, Eni.
HANDOUT - 11.07.2020, Nordrhein-Westfalen, Weeze: Die rund 150 Meter mal 50 Meter große Solaranlage des Kiesproduzenten Hülskens schwimmt auf einem Baggersee. Auf 90 Schwimmern sind 2000 Solarmodule montiert, die eine Spitzenleistung von 750 Kilowatt haben. Foto: -/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Плавучие солнечные электростанции: новый бизнес в затопленных карьерах 01.10.2020

Возобновляемой энергетике нужны площади. В густонаселенных ФРГ и Нидерландах для фотовольтаики начинают использовать бывшие угольные разрезы и другие технические водоемы.
Bildnummer: 55856016 Datum: 26.08.2011 Copyright: imago/BildFunkMV Nordstream - Baustelle Lubmin (Ostvorpommern) am Freitag (26.08.2011) / Anlandestation für die Ostsee - Pipeline x0x Wirtschaft Versorger Ostseepipeline NEGP North European Gas Pipeline Stream Ostsee Gaspipeline Erdgas xng 2011 quer Querformat Mecklenburg/Vorpommern Deutschland Europa 2011 Wirtschaft Baustelle Erdgasleitung Lubmin Ohne Menschen Energieversorgung Rohre Rohrleitungen Anlandestation WinGas Neubau Erdgas Business Industrieanlage Bildnummer 55856016 Date 26 08 2011 Copyright Imago BildFunkMV bulding site Lubmin Ostvorpommern at Friday 26 08 2011 Import facility for the Baltic Sea Pipeline x0x Economy Supplier Baltic Pipeline NEGP North European Gas Pipeline Stream Baltic Sea Gas Pipeline Natural gas xng 2011 horizontal Landscape Mecklenburg Western Pomerania Germany Europe 2011 Economy bulding site Natural gas pipeline Lubmin without People Energy supply Tubes Pipelines Import facility WINGAS Building Natural gas Business Industrial plant

Партнер "Газпрома" Uniper хочет избавиться от доли в газопроводе OPAL? 30.09.2020

Старейший в ФРГ импортер российского газа и инвестор "Северного потока - 2" может выйти из совместного проекта. DW - о подоплеке пока не подтвержденного сообщения агентства Reuters.
17.02.2014 ARCHIV - HANDOUT - Bei Siemens wird im Gasturbinenwerk Berlin die Gasturbine SGT5-8000H für das Kraftwerk in Düsseldorf gebaut. Foto: Dietmar Gust/Siemens/dpa (Achtung: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur bei Urhebernennung) (zu dpa Siemens hebt Gewinnprognose an vom 04.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/D. Gust

Siemens без турбин. Почему немецкий концерн распрощался с энергетикой 28.09.2020

Выпуск оборудования для газовых, угольных и ветряных электростанций отдан дочерней фирме Siemens Energy. 28 сентября для нее началась самостоятельная жизнь на Франкфуртской бирже.
23.09.2019, Niedersachsen, Salzgitter: Ein Mitarbeiter von Volkswagen steht in einem Reinraum zur Produktion von Batteriezellen im VW Werk Salzgitter. Volkswagen hat mit der Produktion eigener Batteriezellen für Elektroautos begonnen. VW eröffnete im Werk Salzgitter eine Pilotfertigung für Kleinserien. Foto: Julian Stratenschulte/dpa | Verwendung weltweit

Батареи для Tesla и накопителей электроэнергии: кто лидеры инноваций? 25.09.2020

Аккумуляторы принципиально важны для успеха электромобилей и возобновляемой энергетики. Илон Маск обещает снизить цены, а эксперты назвали страны и компании, двигающие технологию вперед.

18.07.2016 Dächer von Scheunen eines Bauernhofes auf denen Photovoltaik-Anlagen angebracht sind und Windkrafträder stehen am 18.07.2016 in der Nähe von Bedburg-Hau (Nordrhein-Westfalen).Foto: Horst Ossinger/dpa | Verwendung weltweit

Доля "зеленой энергетики" в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие 30.07.2020

Более 50% электричества, использованного в ФРГ в первом полугодии 2020 года, получено из возобновляемых источников. Рекорд отчасти связан с общим падением энергопотребления на фоне пандемии.
Simulation von erneuerbaren Energien im rheinischen Braunkohletagebau

Роль России в энергетике ЕС из-за Green Deal скоро начнет резко меняться 22.07.2020

Переход на возобновляемую энергию потребует от Евросоюза новой геополитики. В список 12 будущих ключевых партнеров эксперты SWP в Берлине включили Украину, Казахстан и Узбекистан.
KUWAIT - JANUARY 15: A derek pumps in a oil field January 15, 2003 near the Saudi Arabian border, Kuwait. Kuwait produces 10% of the worlds oil and has promised to increase production as needed in the event of a war in Iraq. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Нефть ниже 40 долларов. Эксперт о том, почему ОПЕК+ нужно удерживать цены 19.07.2020

Из-за американской сланцевой добычи, европейского Green Deal и глобальной пандемии Россия не сможет восстановить свои нефтяные доходы. Таков прогноз Франка Умбаха в интервью DW.
Fotos von Nezzy² in Hymendorf

В Германии тестируют плавучий ветрогенератор для глубоких морей 09.06.2020

Новая технология для возобновляемой энергетики - немецкие компании хотят резко расширить возможности сооружения морских ветропарков. План испытаний: озеро, Балтика, Китай.
ARCHIV - 22.08.2017, Niedersachsen, Hohenhameln: Die aufgehende Sonne steht am hinter einem Windrad. Deutschland könnte einer Studie zufolge neben seinem Klimaschutz-Ziel 2020 auch das verbindliche EU-Ziel für den Anteil erneuerbarer Energien verpassen. (zu dpa «Ökostrom-Branche: Deutschland verpasst EU-Ziel für Erneuerbare» vom 17.06.2018) Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Больше "зеленой" энергетики, меньше угольной: ФРГ снижает выбросы СО2 13.01.2020

В 2019 году 46% электроэнергии в Германии было получено из возобновляемых источников, а сжигание угля заметно упало. Экологи считают, что этого мало, и требуют дальнейшего уменьшения выбросов СО2.
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