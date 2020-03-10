Власти РФ опровергают смерть пациентки из-за коронавируса

Скончавшуюся в четверг, 19 марта, 79-летнюю жительницу Москвы, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, не стали включать в статистику смертности от последствий COVID-19. Как сообщили информационным агентствам в оперативном штабе российской столицы по борьбе с коронавирусом, летальных исходов в России не зарегистрировано. Причиной смерти инфицированной пациентки врачи назвали оторвавшийся тромб.

Ранее в том же штабе журналистам сообщили, что женщина, которая была госпитализирована 13 марта, скончалась в результате тяжелой пневмонии. Она имела целый ряд хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, артериальную гипертензию, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическую болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническую легочную гипертензию, моче-каменную болезнь, цереброваскулярную болезнь.

Общее число зараженных SARS-CoV-2 в РФ составляет 199 человек. За сутки в России зарегистрировано 52 новых случая заражения опасной инфекцией. 9 человек считаются полностью выздоровевшими.

Смотрите также: