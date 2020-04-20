 Власти Германии частично ослабляют режим карантина | Новости из Германии о Германии | DW | 30.04.2020

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Германия

Власти Германии частично ослабляют режим карантина

Канцлер ФРГ и главы федеральных земель договорились о новых мерах выхода из карантина. Решено открыть детские площадки, церкви, музеи и выставки. Вопрос об открытии школ, детсадов и спортклубов перенесен на 6 мая.

Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

Власти Германии решили незначительно ослабить ограничительные меры, действующие в стране с 16 марта с целью борьбы с эпидемией коронавируса. В ходе видеоконференции федеральное правительство и премьер-министры федеральных земель договорились об открытии уличных детских площадок, сообщила в четверг, 30 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Родители детей должны следить за соблюдением правил гигиены, а также не допускать большого скопления детей на площадках. Единого срока для открытия площадок участники встречи не назвали. По данным агентства dpa, в Берлине дети смогут играть на площадках уже в четверг.

Кроме того, решено открыть музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады во всех федеральных землях. Как и в случае с детскими площадками, единого срока открытия этих учреждений не названо. Власти земель будут решать об этом самостоятельно, исходя из ситуации в регионе.

Возобновление богослужений

Религиозные организации снова смогут проводить богослужения с участием ограниченного числа верующих. Разрешено и отправление религиозных ритуалов, таких как крещение, отпевание умерших, венчание, но с небольшим числом участников и обязательным соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. В Саксонии и Тюрингии церкви открылись 27 апреля, в Гессене откроются 1 мая, другие земли намерены принять решения в ближайшие дни.

Решение вопроса о школах и детсадах отложено на 6 мая

Меркель и премьер-министры земель отложили на 6 мая решение об открытии детских садов, школ и возобновления работы спортивных клубов и объединений. Это касается и матчей футбольной бундеслиги. При этом власти Северного Рейна - Вестфалии уже объявили, что в регионе с 11 мая возобновятся занятия в начальных школах, но они будут проходить по ротационному принципу не каждый день. По словам канцлера, вопрос об открытии ресторанов, кафе и гостиниц будет рассматриваться на следующем после 6 мая заседании с главами земель.

Ранее глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) сообщил, что карантинные ограничения в Германии должны быть продлены по меньшей мере до 10 мая.

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    Этот величественный римско-католический готический собор, возвышающийся в центре Кельна, давно стал не только визитной карточкой замечательного города на Рейне, но и одним из символов Германии. Его строительство началось в 1248 году и было окончательно завершено в 1880 году. В соборе находятся мощи трех королей - волхвов, которые пришли поклониться и принесли дары младенцу Иисусу.

  • Берлинский собор

    Самые знаменитые церкви Германии

    Берлинский кафедральный собор

    Самая большая евангелическая церковь Германии расположена на Музейном острове Берлина. Храм возведен в 1894 – 1905 годах по проекту известного немецкого архитектора Юлиуса Рашдорфа и выполнен в стиле неоренессанса и необарокко. Высотой он чуть ниже Иссакиевского собора в Санкт-Петербурге. Это важнейшее место захоронения династии Гогенцоллернов - курфюрстов, прусских королей, принцев и принцесс.

  • Ахенский собор

    Самые знаменитые церкви Германии

    Ахенский собор

    Ахенский собор недаром называют также Имперским. Его строительство начал Карл Великий, король франков и лангобардов, император Запада. Здесь на протяжении 600 лет короновались императоры Священной Римской империи. Это один из древнейших и красивейших христианских храмов в мире. В 1978 году он одним из первых был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Фрауэнкирхе в Дрездене

    Самые знаменитые церкви Германии

    Фрауэнкирхе в Дрездене

    Фрауэнкирхе, то есть Церковь Богородицы, - одна из самых известных протестанских церквей в Германии. Этот увенчанный громадным куполом храм в стиле барокко был построен по указанию саксонского курфюрста и короля Польши Августа Сильного в 1726-1743 годах. Во время Второй мировой войны храм был полностью разрушен. Его восстановили уже после объединения Германии по историческим чертежам.

  • Паломническая церковь Вискирхе

    Самые знаменитые церкви Германии

    Паломническая церковь Вискирхе

    В баварской деревне Вис, в предгорьях Альп, возвышается овальное здание паломнической церкви Вискирхе. Снаружи она выглядит строго, но внутри - роскошная лепнина, великолепные росписи. Вискирхе - признанный шедевр рококо. Аббат Маринус, отдавший в 1745 году распоряжение о строительстве Вискирхе, после ее завершения сказал: "В этом месте поселилось счастье, и сердце находит покой".

  • Шпайерский собор

    Самые знаменитые церкви Германии

    Шпайерский собор

    В Европе сохранилось немного храмов, созданных в традиционном романском стиле. Один из них - Шпайерский собор. Это большая имперская церковь была построена в городе Шпайере почти тысячу лет назад по приказу первого императора Священной Римской империи Конрада II. Во времена Французской революции и Наполеона в храме хранили корм для лошадей, и потом ее интерьер пришлось полностью восстанавливать.

  • Фрауэнкирхе в Мюнхене

    Самые знаменитые церкви Германии

    Фрауэнкирхе в Мюнхене

    Когда в 1525 году в Мюнхене было закончено строительство Фрауэнкрихе - собора Пресвятой Девы Марии, - он вмещал до 20 тысяч прихожан, больше, чем все население города. Этот католический храм - символ баварской столицы. Высота собора - 99 метров. Чтобы сохранить его величие, в Мюнхене запрещено строить здания выше Фрауэнкирхе. Это решение жители города приняли на референдуме в 2004 году.

  • Гедехтнискирхе в Берлине

    Самые знаменитые церкви Германии

    Гедехтнискирхе в Берлине

    Мемориальная церковь кайзера Вильгельма - Гедехтнискирхе - была построена в центре Берлина в конце XIX века. Во время одной из бомбардировок западных союзников в 1943 году этот протестантский храм был сильно разрушен. Сносить башню не стали: ее оставили в Западном Берлине как мемориал, напоминающий об ужасах войны. Внутри башня пустая, но рядом стоит действующая церковь.

  • Ульмский собор

    Самые знаменитые церкви Германии

    Ульмский собор

    Ошибается тот, кто думает, что самый высокий в Германии собор находится в Кельне. Ульмский собор, высота которого составляет более 161 метра, на четыре метра выше, чем знаменитый Кельнский собор. Эта заложенная в 1377 году лютеранская церковь - самый высокий храм в мире. Кстати, его крышу украшает фигура воробья - символа города Ульма.

  • Бамбергский собор

    Самые знаменитые церкви Германии

    Бамбергский кафедральный собор

    Бамбергскому собору Св. Петра и Св. Георгия - почти тысяча лет. Его строительство начиналось трижды, но каждый раз собор уничтожал пожар. Свой нынешний вид главный храм баварского Бамберга и один из семи имперских соборов Германии обрел в XIII веке. Самое знаменитое украшение его внутреннего интерьера - каменная скульптура всадника. Историки не перестают спорить о том, кого именно она изображает.

    Автор: Наталия Королева


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