Власти Германии частично ослабляют режим карантина

Власти Германии решили незначительно ослабить ограничительные меры, действующие в стране с 16 марта с целью борьбы с эпидемией коронавируса. В ходе видеоконференции федеральное правительство и премьер-министры федеральных земель договорились об открытии уличных детских площадок, сообщила в четверг, 30 апреля, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Родители детей должны следить за соблюдением правил гигиены, а также не допускать большого скопления детей на площадках. Единого срока для открытия площадок участники встречи не назвали. По данным агентства dpa, в Берлине дети смогут играть на площадках уже в четверг.

Кроме того, решено открыть музеи, выставки, зоопарки и ботанические сады во всех федеральных землях. Как и в случае с детскими площадками, единого срока открытия этих учреждений не названо. Власти земель будут решать об этом самостоятельно, исходя из ситуации в регионе.

Возобновление богослужений

Религиозные организации снова смогут проводить богослужения с участием ограниченного числа верующих. Разрешено и отправление религиозных ритуалов, таких как крещение, отпевание умерших, венчание, но с небольшим числом участников и обязательным соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. В Саксонии и Тюрингии церкви открылись 27 апреля, в Гессене откроются 1 мая, другие земли намерены принять решения в ближайшие дни.

Решение вопроса о школах и детсадах отложено на 6 мая

Меркель и премьер-министры земель отложили на 6 мая решение об открытии детских садов, школ и возобновления работы спортивных клубов и объединений. Это касается и матчей футбольной бундеслиги. При этом власти Северного Рейна - Вестфалии уже объявили, что в регионе с 11 мая возобновятся занятия в начальных школах, но они будут проходить по ротационному принципу не каждый день. По словам канцлера, вопрос об открытии ресторанов, кафе и гостиниц будет рассматриваться на следующем после 6 мая заседании с главами земель.

Ранее глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун (Helge Braun) сообщил, что карантинные ограничения в Германии должны быть продлены по меньшей мере до 10 мая.

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