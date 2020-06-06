 Власти Баку ввели полный запрет на выход из дома в выходные | Новости из Германии о Европе | DW | 06.06.2020

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Европа

Власти Баку ввели полный запрет на выход из дома в выходные

Жителям Баку и нескольких крупных городов Азербайджана запрещено в ближайшие два дня покидать свои дома. Власти пошли на такой шаг, что препятствовать распространению коронавируса.

Столица Азербайджана Баку (фото из архива)

Жители Баку, а также нескольких других крупных азербайджанских городов проведут выходные дома в условиях полной изоляции, сообщило ТАСС в субботу, 6 июня. С полуночи 6 июня до 6 утра 8 июня в Баку, Сумгаите, Гяндже, Ленкорани и Апшеронском районе вводится жесткий карантинный режим.

Их жителям в ближайшие два дня полностью запрещено покидать свои дома. Нарушителям грозит штраф от 58 до 117 долларов (в пересчете). Исключения допустимы лишь в двух случаях: при необходимости неотложной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника. На выходных будут закрыты все магазины, аптеки и предприятия общепита, перестанет работать общественный транспорт. Пользоваться личными автомобилями тоже запрещено. Продолжить работу смогут лишь больницы, правоохранительные органы, коммунальные и аварийные службы, а также непрерывные производства.

Азербайджанцы поспешили за покупками

Чтобы жители подпавших под режим жесткого карантина городов смогли запастись продуктами и лекарствами, власти объявили 5 июня короткий рабочий день. Во второй половине дня в магазинах и супермаркетах скопилось большое количество людей.

Власти Азербайджана решили ввести двухдневный жесткий карантин в связи с тем, что число зараженных коронавирусной инфекцией начало расти со смягчением ограничительных мер. В последние дни фиксировалось до 300 случаев заражения в сутки. В настоящий момент в стране выявлено 6860 случаев заболевания, 82 человека скончались.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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