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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

An activist holds a placard in the shape of the red ribbon, the universal symbol of awareness and support for those living with HIV, during an awareness campaign ahead of World AIDS Day in Kolkata, India, Friday, Nov. 30, 2018. World AIDS Day falls on Dec. 1. (AP Photo/Bikas Das) |

Генассамблея ООН приняла декларацию по искоренению СПИДа к 2030 году 09.06.2021

Не имеющая обязательной силы политическая декларация ставит целью искоренение ВИЧ/СПИДа как угрозы общественному здоровью к 2030 году. Поправка, которую Россия пыталась внести в последний момент, была отклонена.
ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Вакцину от ВИЧ не изобрели и спустя 40 лет. Почему? 05.06.2021

40 лет назад был впервые зарегистрирован СПИД - болезнь, вызываемая вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Но вакцины против ВИЧ нет до сих пор. Почему?
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2016: An HIV-positive child s medicines. Vyacheslav Prokofyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS039633 Moscow Russia November 26 2016 to HIV Positive Child S Medicines Vyacheslav Prokofyev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS039633

Почему эпидемию ВИЧ в постсоветских странах не победить без помощи НКО 16.12.2020

Нарушение прав ВИЧ-инфицированных и стигматизация НКО, помогающих людям с этим диагнозом, мешают победить эпидемию заболевания в России, Беларуси и Центральной Азии, уверены эксперты и правозащитники.
Carmen Tappert, Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung, DW-Moderation Meike Krüger und die Initiatoren der Bonner Operngala der Deutschen AIDS-Stiftung Helmut Andreas Hartwig und Arndt Hartwig Aufnahme: Rick Fulker in der Bonner Oper, 6.5.2020

Против СПИДа во время короны: DW транслирует гала-концерт из Бонна 08.05.2020

Пандемия коронавируса не отменяет необходимости бороться с другими болезнями, полагают основатели и участники благотворительного оперного проекта в Бонне.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 6, 2019: Russian Audit Chamber Chairman Alexei Kudrin holds a briefing at the 2019 St Petersburg International Economic Forum (SPIEF) at the ExpoForum Convention and Exhibition Centre. Gavriil Grigorov/TASS Host Photo Agency PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0AE06E

После фильма Дудя Кудрин проверит, как помогают людям с ВИЧ 16.02.2020

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин похвалил фильм Юрия Дудя и заявил, что ВИЧ в России "гораздо более реальная угроза", чем коронавирус. Счетная палата проведет проверку, пообещал Кудрин.
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2016: An HIV-positive child s medicines. Vyacheslav Prokofyev/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS039633 Moscow Russia November 26 2016 to HIV Positive Child S Medicines Vyacheslav Prokofyev TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS039633

Лишь половина ВИЧ-инфицированных в России проходят лечение 01.12.2019

Общее число инфицированных ВИЧ в России растет, отметил академик РАН Вадим Покровский. По его словам, в прошлом, 2018 году рекордное количество человек умерли от СПИДа.
Medical technician preparing a human sample for HIV testing model released Symbolfoto property released PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY ABRF00139

Самое главное о борьбе с ВИЧ в Германии 01.12.2019

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. DW выяснила, сколько людей в Германии живут с диагнозом ВИЧ и как действует система профилактики заболевания.
ARCHIV - Der mit dem HI-Virus infizierte «Hans» (Zweitname) sitzt am 22.11.2012 in den Räumen der Aids-Hilfe in Frankfurt am Main (Hessen) am Rande eines Interviews vor einem Plakat mit einer rote Schleife, Symbol der Solidarität mit HIV-Positiven und Aids-Kranken. Foto: Arne Dedert/dpa (zu lhe Aids-Hilfe: Menschen mit HIV finden nicht so leicht einen Arzt vom 30.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Полжизни с диагнозом ВИЧ: история Марка из Кельна 01.12.2019

По данным Института имени Роберта Коха, число ВИЧ-инфицированных в Германии составляет более 90 тысяч человек. Многие из них живут с инфекцией уже долгие годы.
..Nach einem HIV-Selbsttest, wird ein negatives Resultat angezeigt (signalisiert durch einen einzelnen blauen Punkt), aufgenommen am 22. August 2018 in der TopPharm Apotheke an der Poststrasse 6 in Zuerich. |

Почему ВИЧ особо опасен в возрасте от 50 лет и старше 01.12.2019

После пятидесяти люди часто становятся более свободными в своей сексуальной жизни, что таит неприятные сюрпризы. Однако сдача теста на ВИЧ для многих из них остается табу.
YEKATERINBURG, RUSSIA - NOVEMBER 2, 2016: A man has a blood test at a mobile HIV testing unit near Uralmash Station of the Yekaterinburg Metro. According to Tatyana Savinova, first deputy head of Yekaterinburg's Health Department, every 50th Yekaterinburg resident is a HIV carrier. Donat Sorokin/TASS |

Почему в России растет смертность от ВИЧ-инфекции 03.08.2019

Минздрав РФ насчитал почти 86 000 новых ВИЧ-инфицированных за 2018 год. Академик Вадим Покровский объяснил DW, почему эпидемию не удается остановить и при чем тут духовность и пропаганда.
In this image taken on May 8, 2019, a Pakistani doctor examines the blood sample from a woman for a HIV test at a state-run hospital in Rato Dero in the district of Larkana of the southern Sindh province. - Parents nervously watch over their children as they jostle in line to be tested for HIV in a village near Pakistans Larkana amid a sudden outbreak among its young who have allegedly been infected by a doctor using a contaminated syringe. (Photo by RIZWAN TABASSUM / AFP) / TO GO WITH: Pakistan-health-HIV-children, SCENE by Ashraf KHAN (Photo credit should read RIZWAN TABASSUM/AFP/Getty Images)

За 32 года умерло более 318 тысяч ВИЧ-инфицированных россиян 19.05.2019

Роспотребнадзор заявляет, что сейчас в РФ зарегистрировано более 1 миллиона ВИЧ-инфицированных. За 2018 год выявлено почти 88 тысяч новых случаев ВИЧ.

Обними меня, если не боишься: как люди с ВИЧ в России борются с дискриминацией - "Европа в фокусе" (03.12.2018) 03.12.2018

Также в программе: интервью с молодым идеологом протестов во Франции против цен на бензин - "желтых жилетов", драматические последствия изменений климата в Германии на острове Лангеог, жители британской провинции ждут Брекзит с нетерпением, новые породы коров в Швейцарии настолько крупных размеров, что едва поднимаются на пастбища.

ARCHIV - 01.12.2009, Rheinland-Pfalz, Mainz: Eine Aids-Schleife. Rund 18 000 Wissenschaftler, Aktivisten und Politiker beraten ab Montag auf der Welt-Aids-Konferenz über Wege zur Bekämpfung der HIV-Epidemie. (zu dpa «Welt-Aids-Konferenz startet in Amsterdam» vom 22.07.2018) Foto: Fredrik von Erichsen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Мигранты с ВИЧ в Берлине: русскоязычное большинство 01.12.2018

Геи и наркозависимые из России, ВИЧ-инфицированные из Грузии - большинство людей, обращающихся за помощью в берлинскую организацию помощи больным СПИДом, говорят по-русски.

Запрет на въезд в Украину и G20 c Путиным и Трампом: что говорят на Западе - DW Новости (30.11.2018) 30.11.2018

Украина в ответ на инцидент в Керченском проливе принимает контрмеры. Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил разорвать дипотношения с Москвой. А с пятницы и на период военного положения указом президента Порошенко введен запрет на въезд в Украину гражданам Российской Федерации, а именно - мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Насколько целесообразны эти меры и что о них думает Берлин?
YEKATERINBURG, RUSSIA - NOVEMBER 2, 2016: A man has a blood test at a mobile HIV testing unit near Uralmash Station of the Yekaterinburg Metro. According to Tatyana Savinova, first deputy head of Yekaterinburg's Health Department, every 50th Yekaterinburg resident is a HIV carrier. Donat Sorokin/TASS |

Жизнь с ВИЧ: в Германии, Беларуси, Казахстане и России 30.11.2018

Накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом люди с диагнозом ВИЧ из республик бывшего СССР рассказали DW о своей жизни на родине и в Германии, борьбе с дискриминацией и возможностях терапии.
Die Ural-Region gilt als eine Hochburg der HIV-Infektionen in Russland.

Как на Урале борются с эпидемией ВИЧ 29.11.2018

Россия - лидер в Европе по темпам распространения ВИЧ. А шахтерский городок Североуральск занимает первое место в стране по числу инфицированных на душу населения. Репортаж DW.
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