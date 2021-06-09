Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Также в программе: интервью с молодым идеологом протестов во Франции против цен на бензин - "желтых жилетов", драматические последствия изменений климата в Германии на острове Лангеог, жители британской провинции ждут Брекзит с нетерпением, новые породы коров в Швейцарии настолько крупных размеров, что едва поднимаются на пастбища.
Украина в ответ на инцидент в Керченском проливе принимает контрмеры. Глава украинского МИДа Павел Климкин предложил разорвать дипотношения с Москвой. А с пятницы и на период военного положения указом президента Порошенко введен запрет на въезд в Украину гражданам Российской Федерации, а именно - мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Насколько целесообразны эти меры и что о них думает Берлин?