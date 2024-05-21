Тысячам британцев выплатят компенсации за заражение крови

Тысячам британцев выплатят компенсации за заражение крови21 мая 2024 г.
30 тысяч жителей Великобритании в 1970-х - 1990-х годах пострадали от переливания им крови или ее компонентов, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или гепатитом C. Таковы результаты расследования, проведенного под руководством бывшего судьи Брайана Лангстаффа. Отчет о нем был опубликован в понедельник, 20 мая.
Согласно отчету, около 1250 человек с нарушениями свертываемости крови, включая 380 детей, были таким образом заражены ВИЧ-инфекцией, три четверти из них умерли. Кроме того, у 5000 в результате переливания зараженной крови развился хронический гепатит C - тяжелое заболевание печени. Часть из них также уже умерла.
Расследование показало, что часть использовавшейся донорской крови бралась у инфицированных пациентов. Поскольку производители смешивают плазму от разных доноров, одна такая зараженная проба может заразить целую партию продуктов из крови. Оказалось, что британские медицинские чиновники знали о нарушениях, но годами скрывали их, в том числе не сообщая пациентам о том, что они заражены.
Финальный отчет содержит 2527 страниц. В рамках расследования были опрошены более 5000 свидетелей и проанализированы около 100 тысяч документов.
Сунак пообещал пострадавшим компенсации
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после публикации отчета комиссии Лангстаффа заявил, что ему "очень жаль". По его словам, речь идет о "моральном провале", который в течение десятилетий происходил на разных уровнях системы здравоохранения Великобритании - от врачей на местах до министров в сменявших друг друга правительствах.
Сунак пообещал выплатить жертвам переливания зараженной крови и членам их семей денежные компенсации. На это будет выделено из бюджета 10 млрд фунтов стерлингов (около 11,7 млрд евро). Подробности программы должен будет озвучить в ближайшее время министр канцелярии правительства Великобритании, генеральный казначей Джон Гленн.