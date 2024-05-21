Тысячам британцев выплатят компенсации за заражение крови

30 тысяч британцев в 1970-х - 1990-х годах пострадали от переливания крови, зараженной ВИЧ или гепатитом C. 3 тысячи из них умерли. Теперь правительство обещает выплатить жертвам и их семьям многотысячные компенсации.

30 тысяч жителей Великобритании в 1970-х - 1990-х годах пострадали от переливания им крови или ее компонентов, зараженных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или гепатитом C. Таковы результаты расследования, проведенного под руководством бывшего судьи Брайана Лангстаффа. Отчет о нем был опубликован в понедельник, 20 мая.

Согласно отчету, около 1250 человек с нарушениями свертываемости крови, включая 380 детей, были таким образом заражены ВИЧ-инфекцией, три четверти из них умерли. Кроме того, у 5000 в результате переливания зараженной крови развился хронический гепатит C - тяжелое заболевание печени. Часть из них также уже умерла.

Расследование показало, что часть использовавшейся донорской крови бралась у инфицированных пациентов. Поскольку производители смешивают плазму от разных доноров, одна такая зараженная проба может заразить целую партию продуктов из крови. Оказалось, что британские медицинские чиновники знали о нарушениях, но годами скрывали их, в том числе не сообщая пациентам о том, что они заражены.

Финальный отчет содержит 2527 страниц. В рамках расследования были опрошены более 5000 свидетелей и проанализированы около 100 тысяч документов.

Сунак пообещал пострадавшим компенсации

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после публикации отчета комиссии Лангстаффа заявил, что ему "очень жаль". По его словам, речь идет о "моральном провале", который в течение десятилетий происходил на разных уровнях системы здравоохранения Великобритании - от врачей на местах до министров в сменявших друг друга правительствах.

Сунак пообещал выплатить жертвам переливания зараженной крови и членам их семей денежные компенсации. На это будет выделено из бюджета 10 млрд фунтов стерлингов (около 11,7 млрд евро). Подробности программы должен будет озвучить в ближайшее время министр канцелярии правительства Великобритании, генеральный казначей Джон Гленн.