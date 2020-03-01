 Вирусы и тромбы: с какими рисками связаны авиаперелеты | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.03.2020

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Культура и стиль жизни

Вирусы и тромбы: с какими рисками связаны авиаперелеты

Принято считать, что самолеты - рассадники микробов. Однако это не совсем так. DW о том, что угрожает здоровью во время полета.

В салоне пассажирского авиалайнера

Для здоровья человека перелеты могут обернуться проблемами. И дело здесь не только в вирусах.

Инфекционные заболевания

Хотя пассажирское авиасообщение и способствует распространению вирусных заболеваний, это главным образом связано с перемещением людей из одной страны в другую, что можно наблюдать сейчас в отдельных случаях распространения коронавируса. Факт распространения инфекции непосредственно во время полета до сих пор не доказан. Обычно риск "подцепить заразу" в самолете не выше, чем в обычном офисном здании.

По данным ВОЗ, в течение часа воздух в салоне лайнера заменяется 20-30 раз. Для этого частично осуществляется забор свежего наружного воздуха. Остальной воздух "гуляет" по салону в режиме рециркуляции. В вентиляционных системах большинства современных самолетов применяются НЕРА-фильтры, которые обладают высокой эффективностью.

Вирусы гриппа

В 2018 году американские ученые провели исследование: во время 10 авиарейсов они произвели забор с борта самолета примерно 230 проб воздуха и мазков с различных поверхностей. В ходе их анализа никаких респираторных вирусов обнаружено не было, несмотря на то, что полеты проходили в разгар сезона гриппа.

Сложнее, когда неподалеку от вас или же, что еще хуже, прямо рядом с вами сидит заболевший пассажир. Ну, а если он при этом еще чихает и кашляет, то риск заражения будет велик - но не больше, чем в автобусе или офисе.

Дезинфицирующие средства и респираторные маски

Чтобы защитить себя от инфекций, можно взять с собой в салон самолета дезинфицирующее средство. Перед тем, как приступить к еде или потреблению напитков, обязательно протрите им руки и откидной столик.

Если вы сами простужены и не хотите заразить других, используйте респираторную маску. Но вообще человеку с явными симптомами гриппа или простуды следует отменить поездку либо перенести ее на другую дату. Кроме того, авиакомпании вправе не допускать к посадке в самолет пассажиров с острыми инфекционными заболеваниями.

Давление воздуха

Во время дальних перелетов высота полета составляет от 11 до 12 километров. При этом давление воздуха внутри самолета регулируется и соответствует атмосферному давлению на высоте 2000 метров над уровнем моря. По данным ВОЗ, это приводит к тому, что в кровь поступает меньше кислорода. У здорового человека проблем в связи с этим не будет. Однако для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы пониженный уровень кислорода может обернуться сложностями.

Женщина, испытывающая боль в ушах

Когда закладывает уши

Из-за сравнительно низкого давления воздуха в самолете нередко закладывает уши. Чтобы нормализовать давление в полости ушей, зачастую достаточно пожевать жвачку или просто позевать. Решить проблему поможет и усиленное глотание. Если же такие приемы не действуют, есть еще один метод: сделайте глубокий вдох, зажмите нос пальцами и с усилием попытайтесь выдохнуть через него воздух. Правда, тем, у кого синусит, это не поможет. Людям, страдающим воспалением слизистой оболочки носа, полетов на самолетах вообще лучше избегать.

Тромбоз

Согласно данным  ВОЗ, один из 6000 пассажиров после дальнего перелета страдает нарушением кровотока. Это приводит к образованию кровяных сгустков. Оно и неудивительно: на протяжении длительного времени человек постоянно сидит, почти не двигаясь. А недостаточная физическая активность как раз и приводит к образованию тромбов.

В группе повышенного риска заболеть тромбозом - женщины, принимающие гормональные контрацептивные препараты, беременные, люди с избыточным весом, онкологические больные, а также те, у кого наследственная предрасположенность к этой болезни.

Обезвоживание

Влажность воздуха в самолетах составляет всего 20 процентов, в то время как для комфортного самочувствия человеку требуется 50 процентов. Прямого риска для здоровья это не несет, однако низкая влажность воздуха приводит к сухости кожи лица и сухости глаз. Поэтому в полет не мешает взять с собой увлажняющие средства по уходу за кожей и глазные капли. А тем, кто носит контактные линзы, во время дальнего перелета желательно от них отказаться и отдать предпочтение очкам.

По данным ВОЗ, пока не доказано, что недостаточная влажность воздуха приводит к обезвоживанию организма. Однако обильное питье в самолете точно не причинит вам вреда. Только пейте на борту самолета не водопроводную, а бутилированную воду! Хотя качество и пригодность водопроводной воды для питья в авиалайнерах регулярно проверяется, в самолете ее разумнее использовать исключительно для мытья рук. И особенно это касается людей с ослабленной иммунной системой.

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    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


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