 Виртуальное заседание НАТО на фоне COVID-19: о чем шла речь? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 02.04.2020

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Мир

Виртуальное заседание НАТО на фоне COVID-19: о чем шла речь?

Главы МИД стран-членов НАТО впервые провели заседание в онлайн-режиме. Они заверили, что пандемия COVID-19 не ослабила дееспособность альянса, и приняли пакет помощи Украине и Грузии.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе

Из-за пандемии COVID-19 главы МИД 30 стран-членов НАТО впервые в истории альянса провели заседание в режиме видеоконференции. В нем в качестве нового члена НАТО в первый раз приняла участие Северная Македония. Главной темой видеоконференции стало влияние стремительного распространения коронавируса SARS-CoV-2 "на готовность альянса обороняться".

"Чрезвычайно важно, чтобы НАТО во время кризиса, вызванного COVID-19, могла продолжать функционировать. Ведь угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не исчезли", - отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Среди них он назвал международный терроризм. Генсек также указал на активность российских войск, в частности, внезапные военные учения, проводимые Россией рядом с границами НАТО, присутствие военных самолетов и кораблей РФ в Балтийском и Северном морях.

Обороноспособность НАТО во время пандемии

"Наша способность проводить операции, обеспечивать сдерживание и оборону против всех угроз, с которыми мы сталкиваемся, не ослабла", - подчеркнули в совместном заявлении 30 министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса. Столтенберг добавил к этому, что пандемия COVID-19 не повлияла, в частности, на боеготовность батальонов НАТО, размещенных в странах Балтии и Польше.

Кэй Бэйли Хатчисон

Кэй Бэйли Хатчисон

Постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заверила, что американские войска не собираются уходить из Европы из-за пандемии COVID-19: "Мы верны Европе, мы верны Польше и странам Балтии. Мы выступаем за абсолютную безопасность наших союзников по НАТО, а также наших партнеров, таких как Украина и Грузия, на чьи интересы и суверенитет посягает Россия".

Своих ресурсов для борьбы с коронавирусом у альянса нет, однако он планирует координировать действия своих стран-членов. В частности, НАТО будет определять, какие возможности имеются у воздушного транспорта для быстрой доставки медицинского оборудования в случае необходимости. "НАТО была создана для противодействия кризисам. Так что мы можем помочь", - отметил Столтенберг.

Пакет поддержки Украины и Грузии

Одной из главных тем виртуального заседания стало утверждение главами МИД стран-членов НАТО дальнейших мер поддержки Украины и Грузии - в дополнение к уже существующим пакетам помощи. "Речь идет об учениях, доступе к большему количеству образовательных программ НАТО и об обмене данными радаров, что улучшит понимание ситуации с воздушной активностью в регионе", - рассказал Столтенберг. Он уточнил, что альянс, в частности, будет активнее привлекать Украину и Грузию к своим учениям в регионе Черного моря.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

По просьбе корреспондента DW генсек НАТО прокомментировал и ситуацию в Донбассе. Он раскритиковал действия пророссийских сепаратистов, которые обстреливают украинские войска и еще больше ограничивают доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. "Кризис, вызванный пандемией COVID-19, используют как оправдание для того, чтобы еще больше ограничить работу наблюдателей ОБСЕ… Поэтому мы призываем Россию остановить бои в Украине. Она (Россия. - Ред.) поддерживает сепаратистов, ответственных за нарушения прекращения огня", - отметил Столтенберг.

Дезинформация о COVID-19

Еще одной темой заседания стали фейки о коронавирусе. "Лучший ответ на дезинформацию - правда. Лучший ответ на пропаганду - факты. И это то, что мы будем предоставлять", - пообещал генсек НАТО. "Страны НАТО вместе работают над тем, чтобы предоставлять прозрачную, своевременную и достоверную информацию, что необходимо для преодоления пандемии и противодействия дезинформации", - добавили участники заседания.

Впрочем, ни в речи Столтенберга, ни в совместном заявлении министров, принимавших участие в заседании, не были названы конкретные примеры дезинформации и фейков. Между тем в ЕС, как стало известно ранее,  обвиняют в распространении фейков, прежде всего, Россию и Китай.

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    Автор: Александра Елкина


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