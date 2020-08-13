Виктор Ерофеев: В России поддержать Беларусь некому

"Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ?" Светлана Алексеевич, светлый человек с мировым именем, гуманистический писатель Беларуси, удивлена, почему молчит русская интеллигенция по поводу государственного терроризма Лукашенко. С кем же еще, как не с писателем, поговорить о метаморфозах духовных ценностей, которые происходят как на востоке, так и на западе от белорусских границ?

Светлана, русская интеллигенция молчит, потому что ее больше не существует. Ее не уничтожили ни царизм, ни советская власть, хотя особенно последняя ее жестоко искореняла, но она сгнила на корню, когда в постсоветскую перестроечную Россию пришли политические свободы, куцые, но для России просто невиданные.

Русская интеллигенция представляла собой замечательную, мифотворящую касту, боровшуюся за свободу, справедливость и народное счастье. В конце ХХ века стало понятно, что у каждого свое представление о счастье, справедливости - и о народе тоже. Российское общество сейчас находится в состоянии диффузии. Оно разобщено до такой степени, что нервно, беспощадно враждует само с собой, барахтается во внутренних противоречиях. Одни не подают руки другим, другие подозревают в компромиссах с властью третьих, четвертые реально продались власти, пятые просто вышли из игры. Такого разброда не было в послесталинском СССР, где существовали шестидесятники, деревенщики, диссиденты, - то есть разные формы совместного противостояния власти.

На письмо Светланы Алексиевич откликнутся или уже откликнулись из России несколько совестливых немолодых писателей, мужественные группы идейных оппозиционеров, которая пишет письма протеста по разным поводам, и - всё. Российские телезрители этих писем не читают. Протесты против избиения мирных жителей Беларуси потонут в диких измышлениях кремлевской пропаганды, которая как змей-горыныч обладает сразу несколькими головами и сбивающими обывателя с толку версиями событий.

Виктор Ерофееев

Это касается не только Беларуси. На наших глазах происходит чудовищная история с Алексеем Навальным. Мы тоже не видим, Светлана, особой поддержки Алексия со стороны российский деятелей культуры и науки.

Если нет в России интеллигенции, то нет и народа, который придумала интеллигенция. Народа, который задавлен властью и который мечтает об освобождении. У нас есть население. Оно может возмущаться, как это случилось в Хабаровске, но это эмоции, а не политическая зрелость.

Даже в тех словах поддержки, которые пришли в Беларусь от русских независимых деятелей, видно, что события в Беларуси застали их врасплох, что они не ожидали такого разворота событий, что Беларусь и Европа для множества русских - несовместные вещи. А между тем мы (российская постинтеллигенция) теперь из старшего брата, культурного, мудрого, после событий в Беларуси превращаемся в младшего, еще не слишком смышленого. Так что надежды на лучшее отложим на будущее.

А вокруг нас, над нами, а порой и внутри нас плотно поселилось государство, которое отождествляет себя с Россией, и вместо Людовика XIV, который говорил, что государство - это он, в России есть президент, про которого начальник Думы говорит, что он и есть Россия, а Россия - это он. Дело Путина живет и побеждает, система зреет и работает уже двадцать лет, и ее прямое влияние на Беларусь Лукашенко может стать военным, пожирательным, фатальным.

Эта система бросает вызов не только взбунтовавшимся соседям, но и всему Западу. Она бесцеремонна, мобильна, уверена в том, что говорит от лица истины, которая имеет исключительный духовный базис (православие) и лучшие в мире моральные и материальные возможности (о которых грубо и сладко трубит телевизор).

Как ни странно, Запад шарахается, как испуганный, от птицы-тройки путинского режима. Он то возмущается, пугает санкциями, вводит их, то раскалывается на группы по национальным, экономическим, антиамериканскими и прочим интересам. Западная демократия, имеющая глубокие философские корни, победившая коммунизм, явно не знает, что делать с Россией, и проигрывает ей в мобильности, лихости принятия решений. Да и с большими совместными экономическими проектами слишком больно Западу расставаться.

Будущее России остается загадкой. Вырастет новое поколение, и оно, возможно. пойдет по белорусскому, европейскому пути. А может быть, силовые приемы, подкуп и идейная пустота, оставшаяся в наследство от русской интеллигенции, предложат России другой путь - путь вечного антагониста западной цивилизации.

Но в любом случае, дорогая Светлана, мирное восстание в Беларуси - это великое историческое событие, и я преклоняюсь перед героинями и героями вашего бунта.

Виктор Ерофеев - писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды", "Розовая Мышь" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: