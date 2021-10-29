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Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.
Главными двигателями экономического роста в последние годы является отечественная строительная индустрия, сфера услуг и внутренний спрос.
В последние три месяца ВВП Германии возрос, прежде всего, за счет высокого потребительского спроса. Показатель за третий квартал, между тем, все еще на 1,1 процента ниже уровня перед началом пандемии.
В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
В минувшем году экономика Германии обрушилась из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В 2021 году ситуация улучшилась, но ряд факторов продолжает тормозить развитие.
Немецкая экономика вернется на докризисный уровень позже, чем предполагалось ранее - во втором квартале 2022 года, заявил Институт мировой экономики в Киле, сославшись на трудности с поставками в промышленности.
В текущем году ВВП ФРГ возрастет на 2,1 процента, а в 2022 году этот показатель составит 4,9 процента, это позволит к концу будущего года вернуться на докризисный уровень, считают эксперты.
Всемирный успех мРНК-технологии ускорил рост ВВП Германии и разработку лекарств от рака и вакцины от малярии, обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.
Рост ВВП стран еврозоны составил по втором квартале 2021 года два процента. Самыми быстрыми темпами росли экономики Португалии и Австрии, медленнее всего - Литвы и Чехии.
Уровень экономического развития востока ФРГ составляет 81% от среднего по стране, говорится в докладе к 31-й годовщине воссоединения страны. Отношение к политике у восточных и западных немцев значительно отличается.
Объем ВВП Германии в первом квартале сократился на 1,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство. Новое ослабление конъюнктуры в ФРГ затянуло в минус и экономику всей еврозоны.
По итогам 2021 года ВВП Германии увеличится на 3,7 процента, прогнозирует институт экономических исследований ifo. Ранее ожидалось, что этот показатель достигнет 4,2 процента.
"Совет мудрецов" пессимистично оценивает перспективы немецкой экономики, но надеется на ее восстановление в 2022 году. Впрочем, все зависит от успехов в борьбе с пандемией.
Из-за режима локдауна ВВП Германии в первом квартале 2021 года потеряет около 50 млрд евро, подсчитали эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне.
ВВП Германии вырастет на 3,7 процента, отчасти компенсировав почти 5-процентное падение 2020 года, прогнозируют аналитики IWH.
Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.
Представители немецкой промышленности полагают, что к уровню до пандемии экономика Германии вернется только в 2022 году. Однако уже в текущем году рост ВВП страны должен составить 3,5 процента.
Немецкий институт экономических исследований ожидает в начале нынешнего года падение ВВП страны более чем на 2 процента. Продление локдауна замедлит восстановление, предостерегает другой институт.
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