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ВВП Германии

Экономика Германии является крупнейшей экономикой Европы.

Главными двигателями экономического роста в последние годы является отечественная строительная индустрия, сфера услуг и внутренний спрос.

Die Skyline von Frankfurt am Main ragt am Morgen zu Sonnenaufgang von Königstein-Mammolshain aus gesehen aus einer dünnen Nebeldecke.

ВВП Германии в третьем квартале вырос на 1,8 процента 29.10.2021

В последние три месяца ВВП Германии возрос, прежде всего, за счет высокого потребительского спроса. Показатель за третий квартал, между тем, все еще на 1,1 процента ниже уровня перед началом пандемии.
HHLA Logistics Container Terminal Tollerort am Hamburger Hafen / Waltershofer Hafen in Hamburg, 12.08.2012, Luftbild, Deutschland, Hamburg | , container ships at berth HHLA Logistics Container Terminal Tollerort and Walter Hofer Euro Gate Container Terminal in the Port of Hamburg, 12.08.2012, aerial view, Germany, Hamburg

Правительство ФРГ понизило прогноз роста экономики на 2021 год 27.10.2021

В 2021 году ВВП Германии вырастет на 2,6% вместо ожидаемых 3,5%, сообщил министр экономики Альтмайер, указав на задержки в поставках и рост цен на энергоносители. Берлин ждет инфляции в 3 процента.
Ein Mitarbeiter der Maschinenbau und Service GmbH (MSG) in Ammendorf schneidet mit einem Trennschleifer korrodierte Metallteile aus dem Träger in einem Wagenkasten der Baureihe 481 der S-Bahn-Berlin. Allein 2020 saniert die Bahn rund 90 Fahrzeuge dieser Baureihe, um sie für weitere zehn Jahre fit zu machen. Vermutlich jeder 20. der insgesamt 500 Doppelwagen weist starke Korrosionsschäden auf. Diese werden bei MSG in Halle-Ammendorf, wo die Wagen zwischen 1997-2004 gebaut wurden, aufwendig instandgesetzt. Dafür müssen Teile der Langträger herausgetrennt und neu eingesetzt werden. Im Berliner S-Bahnwerk werden sämtliche Fahrzeuge dieser Baureihe saniert und dabei auch einem Facelift unterzogen.

Ведущие экономисты понизили прогноз по росту экономики ФРГ 14.10.2021

В минувшем году экономика Германии обрушилась из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В 2021 году ситуация улучшилась, но ряд факторов продолжает тормозить развитие.
ARCHIV - Der Container Terminal Burchardkai (CTB) ist am 07.06.2013 im Hafen von Hamburg zu sehen. Europas größte Volkswirtschaft steht vor einem kräftigen Aufschwung. Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will seine ohnehin optimistische Prognose noch einmal leicht anheben. Foto: Marcus Brandt/dpa (zu dpa Deutschland vor Aufschwung und Beschäftigungsrekord vom 12.02.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Институт IfW ухудшил прогноз роста немецкой экономики на 2021 год 23.09.2021

Немецкая экономика вернется на докризисный уровень позже, чем предполагалось ранее - во втором квартале 2022 года, заявил Институт мировой экономики в Киле, сославшись на трудности с поставками в промышленности.

HAMBURG, GERMANY - APRIL 24: This aerial view shows hundreds of containers stored at the EUROKAI KGaA container terminal at the Hamburg harbour on April 24, 2010 in Hamburg, Germany. German business confidence rose more than economists forecast to a two-year high in April as the global economic recovery boosted export demand and warmer weather allowed workers back onto construction sites. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

Институт DIW понизил экономический прогноз для Германии на 2021 год 16.09.2021

В текущем году ВВП ФРГ возрастет на 2,1 процента, а в 2022 году этот показатель составит 4,9 процента, это позволит к концу будущего года вернуться на докризисный уровень, считают эксперты.

TOPSHOT - A worker shows a vial of Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine at the arrival of the first shipment in France in the AP-HP central pharmacy on the outskirts of Paris on December 26, 2020. - France's first doses of the Pfizer-BioNTech coronavirus vaccine were delivered early on December 26, 2020, to the Paris hospital system's central pharmacy outside the capital, an AFP journalist saw. A refrigerated truck brought the roughly 19,500 doses from the Pfizer factory in Puurs, northeast Belgium, to Paris, the capital's APHP hospital authority said, with pharmacy chief Franck Huet calling it a historic moment in the pandemic. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / POOL / AFP) (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/AFP via Getty Images)

Создавшая "вакцину Пфайзер" фирма BioNTech стала мотором экономики ФРГ 13.08.2021

Всемирный успех мРНК-технологии ускорил рост ВВП Германии и разработку лекарств от рака и вакцины от малярии, обеспечил заказами немецкую фармацевтику и обогатил инвесторов.
ARCHIV - 04.12.2018, Sachsen, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten zu 10, 20 und 50 Euro liegen auf einem Tisch. (Zu dpa Börsenflaute nagt am Geldvermögen der Menschen) Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экономика еврозоны заметно выросла с начала 2021 года 30.07.2021

Рост ВВП стран еврозоны составил по втором квартале 2021 года два процента. Самыми быстрыми темпами росли экономики Португалии и Австрии, медленнее всего - Литвы и Чехии.
Geschaeftsmaenner-Miniaturfiguren auf Muenzstapeln, ungleiche Gehaelter in West- und Ostdeutschland, Deutschland | businessmen on coin piles, symbolizing the unequal wages between West and East Germany, Germany | Verwendung weltweit

Восточные земли ФРГ по-прежнему экономически отстают от западных 07.07.2021

Уровень экономического развития востока ФРГ составляет 81% от среднего по стране, говорится в докладе к 31-й годовщине воссоединения страны. Отношение к политике у восточных и западных немцев значительно отличается.

Bamberg, Deutschland 01. November 2020: Sorry ! Wir haben geschlossen, Gastronomie leidet unter dem Lockdown, wegen Lockdown geschlossen Covid-19, , Schild, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / Bildmontage, | Verwendung weltweit

Новый локдаун резко обвалил экономику Германии 30.04.2021

Объем ВВП Германии в первом квартале сократился на 1,7 процента, сообщило федеральное статистическое ведомство. Новое ослабление конъюнктуры в ФРГ затянуло в минус и экономику всей еврозоны.
Ein Mitarbeiter montiert in einer Werkshalle am Stammsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Druckwerk. Unter dem Eindruck der Corona-Krise legen die «Wirtschaftsweisen» am Mittwoch (17.03.2021) eine neue Konjunkturprognose vor. (Zu dpa «Wirtschaftsweise» legen neue Konjunkturprognose vor) +++ dpa-Bildfunk +++

Экономисты ФРГ снизили конъюнктурные прогнозы для Германии 24.03.2021

По итогам 2021 года ВВП Германии увеличится на 3,7 процента, прогнозирует институт экономических исследований ifo. Ранее ожидалось, что этот показатель достигнет 4,2 процента.
ARCHIV - 16.07.2020, Hamburg: Ein Container wird auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit einer Containerbrücke auf ein Schiff geladen. Nach dem Konjunkturabsturz auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge im dritten Quartal wieder gewachsen.(zu dpa «Erholung nach dem Konjunkturabsturz - Bundesamt gibt Daten bekannt») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Немецкие экономисты снизили прогноз ВВП Германии 17.03.2021

"Совет мудрецов" пессимистично оценивает перспективы немецкой экономики, но надеется на ее восстановление в 2022 году. Впрочем, все зависит от успехов в борьбе с пандемией.
Symbolbild zum Thema Ausverkauf und Ladenschliessung im Einzelhandel. Sale / Ausverkauf *** Symbolic image on the subject of clearance sale and shop closure in retail Sale clearance sale

В Германии оценили потери экономики от локдауна 14.03.2021

Из-за режима локдауна ВВП Германии в первом квартале 2021 года потеряет около 50 млрд евро, подсчитали эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне.
ARCHIV April 2020 *** Coronavirus in Deutschland Laender ueberpruefen Maskenpflicht in Geschaeften. Archivfoto; Oeffentliches Leben in Zeiten der Coronavirus Pandemie am 29.04.2020 in Muenchen. Fussgaengerzone Neuhauser Strasse,Kaufinger Strasse. Im Eingang eines Schuhgeschaeftes sind Personen mit Mund-Nase Schutz,Maske,Masken, Schutzmaske,Mundschutz,Community Maske. Auf Schildern wird auf Abstand hingewiesen. Â | Verwendung weltweit

Экономисты ожидают роста ВВП Германии в 2021 году на 3,7 процента 12.03.2021

ВВП Германии вырастет на 3,7 процента, отчасти компенсировав почти 5-процентное падение 2020 года, прогнозируют аналитики IWH.
Eine zerrissene und ausgefranste Deutschland-Fahne weht in der Nähe von Neunkirchen-Seelscheid ( Rhein-Sieg-Kreis ) am Sonntag, 27. Mai 2012. Foto: Ralph Goldmann

ВВП Германии упал в 2020 году не так сильно, как опасались: на 5 процентов 14.01.2021

Крупнейшая экономика Европы прошла год пандемии лучше, чем кризис 2009 года, и успешнее, чем большинство стран ЕС. Инфляция была очень низкой, дефицит госбюджета резко вырос.

ARCHIV - 16.07.2020, Hamburg: Ein Container wird auf dem Container Terminal Altenwerder im Hamburger Hafen mit einer Containerbrücke auf ein Schiff geladen. Nach dem Konjunkturabsturz auf dem Höhepunkt der Corona-Krise ist die deutsche Wirtschaft Ökonomen zufolge im dritten Quartal wieder gewachsen.(zu dpa «Erholung nach dem Konjunkturabsturz - Bundesamt gibt Daten bekannt») Foto: Daniel Reinhardt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Экономисты прогнозируют на 2021 год 3,5-процентный рост ВВП ФРГ 12.01.2021

Представители немецкой промышленности полагают, что к уровню до пандемии экономика Германии вернется только в 2022 году. Однако уже в текущем году рост ВВП страны должен составить 3,5 процента.
Die Einkaufsstraße und Fußgängerzone Kaufingerstraße in der Innenstadt von München ist wegen geschlossener Geschäfte und Kaufhäuser mit Passanten nur spärlich besucht, Bayern, Deutschland *** The shopping street and pedestrian zone Kaufingerstraße in downtown Munich is sparsely visited with passers-by due to closed shops and department stores, Bavaria, Germany

Немецкие эксперты понизили прогноз роста экономики Германии 05.01.2021

Немецкий институт экономических исследований ожидает в начале нынешнего года падение ВВП страны более чем на 2 процента. Продление локдауна замедлит восстановление, предостерегает другой институт.
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