ВВП Германии в третьем квартале вырос на 1,8 процента

В последние три месяца ВВП Германии возрос, прежде всего, за счет высокого потребительского спроса. Показатель за третий квартал, между тем, все еще на 1,1 процента ниже уровня перед началом пандемии.