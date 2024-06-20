ifo удвоил прогнозируемый рост экономики ФРГ на 2024 год

В текущем году экономика Германии возрастет на 0,4 процента, считает Немецкий институт экономических исследований. В марте он прогнозировал лишь 0,2-процентный рост. Бундесбанк ожидает восстановления эконмоики.

Немецкий институт экономических исследований ifo вдвое повысил прогнозируемый рост немецкой экономики на 2024 год. По итогам текущего года ВВП Германии может возрасти на 0,4 процента, отмечается в конъюнктурном прогнозе ifo, опубликованном в Мюнхене в четверг, 20 июня. В марте эксперты института ожидали 0,2-процентного роста в 2024 году.

На 2025 год ifo, как и в марте, прогнозирует рост немецкой экономики на 1,5 процента. Руководитель отдела экономической конъюнктуры ifo Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser) заявил о "возрождении надежд". "Немецкая экономика постепенно выходит из кризиса", - отметил он. По мнению эксперта, экономический рост во второй половине 2024 года будет значительно выше, чем в первой, одновременно будут сокращаться показатели инфляции.

Сокращение инфляции и государственного дефицита Германии

В 2023 году потребительские цены в Германии возросли на 5,9 процента, а в текущем году ожидается их увеличение лишь на 2,2 процента, в следующем - на 1,7 процента, указывается далее. "До конца года покупательная способность частных домохозяйств, по всей вероятности, продолжит расти, а общее восстановление экономики будет ускоряться по мере нормализации потребительской активности", - уверен Вольмерсхойзер.

Одновременно экономисты ожидают сокращения государственного дефицита Германии с 99 млрд евро до 73 млрд в 2024 году и до 54 млрд - в 2025-м. По их оценке, международная торговля и глобальное промышленное производство продолжат восстанавливаться в особенности со второй половины 2024 года. Этому должно способствовать в числе прочего постепенное оживление инвестиций, подкрепленное смягчением денежно-кредитной политики в развитых странах. Ifo также ожидает, что Европейский центробанк (ЕЦБ) в текущем году вновь понизит ключевую ставку после ее снижения в июне с 4,50 до 4,25 процента, произошедшего впервые с 2019 года.

Кроме того, ifo прогнозирует рост числа трудоустроенных жителей Германии с 45,9 до 46,1 млн человек в текущем году и до 46,2 млн - в следующем. Число безработных, по мнению института, в 2024 году увеличится с 2,6 млн до 2,7 млн, а затем вновь снизится до 2,6 млн.

Бундесбанк: Экономика ФРГ продолжит восстанавливаться

Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) также прогнозирует дальнейшее восстановление экономики Германии. По итогам второго квартала 2024 года показатель реального ВВП, по всей видимости, вновь немного увеличится, заявил банк 20 июня в ежемесячном отчете. При этом экономисты указали на рост промышленного производства в апреле и стабилизацию ситуации с заказами в промышленности.

В первом квартале 2024 года ВВП Германии возрос на 0,2 процента в сравнении с четвертым кварталом прошлого года. Данный показатель стал самым высоким за последний год. С октября по декабрь 2023 года крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,5 процента, то есть Германия завершила прошлый год в состоянии рецессии.