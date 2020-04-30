 Ватиканский кардинал раскритиковал меры по борьбе с COVID-19 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.05.2020

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Мир

Ватиканский кардинал раскритиковал меры по борьбе с COVID-19

Кардинал Робер Сара заявил, что никто не в праве запретить священнику проводить обряд причастия и принимать исповеди.

Пожилая женщина во время обряда причащения принимает гостию из рук католического священника

Принятие причастия - апофеоз христианского богослужения

Кардинал Робер Сара, относящийся к консервативному крылу в Ватикане, в субботу, 2 мая, в интервью католическому изданию Daily Compass резко раскритиковал ограничения религиозной жизни, направленные на борьбу с коронавирусом.

"Ни у кого нет права запретить священнику провести обряд причащения или принять исповедь", заявил кардинал Сара, занимающий в Ватикане должность префекта конгрегации богослужения и дисциплины таинств. При этом он нелестно отозвался о службах, транслирующихся в интернете, заявив, что они "ведут священников по ложному пути", потому что им следует "смотреть на Бога, а не в камеру".

Кардинал Робер Сара

Кардинал Робер Сара

Идею запечатать кусочки гостии (евхаристического хлеба, олицетворяющего в обряде причащения тело Христово) в пакетики ради соблюдения мер гигиены он назвал "абсолютно неприемлемой". "Причастие - это дар, который мы получаем от Бога, и нам следует принимать его с достоинством. Мы не в супермаркете", - подчеркнул кардинал, назвав это представление "тотальным сумасшествием" и абсурдом.

На замечание журналиста о том, что нечто подобное уже практикуется в некоторых церквях в Германии, кардинал Сара ответил: "К сожалению, многое из того, что делается в Германии, не является католицизмом, но это не означает, что нам следует это за ними повторять".

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    Автор: Элла Володина


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