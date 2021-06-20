Бюджет ФРГ

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Наибольшую сумму германское государство выделяет на финансирование пособий по базовому обеспечению в старости и при сокращении заработка.
В этом году госкредиты Германии достигнут рекордного показателя в размере 240,2 млрд евро, следует из проекта одобренного госбюджета.
Расходная часть бюджета, на которую последствия пандемии оказывают серьезное влияние, утверждена в размере почти 500 млрд евро. При этом доходы от налоговых поступлений запланированы на уровне 292,8 млрд евро.
Новая задолженность на 180 млрд - вторая по величине за всю историю ФРГ. Комитет бундестага по бюджету заявил, что эти средства необходимы на фоне борьбы с эпидемией коронавируса.
Из-за кризиса, связанного с пандемией, проект бюджета ФРГ предусматривает новую задолженность почти в 100 млрд евро. Запланированы инвестиции в размере 55 млрд евро.
В середине марта МИД ФРГ организовал беспрецедентную акцию по массовому вывозу германских туристов, застрявших за границей из-за пандемии. Вскоре за это были выставлены счета.
Правительство ФРГ приняло второй в текущем году дополнительный бюджет, предусматривающий рост задолженности до 218,5 млрд евро в целях преодоления экономических последствий пандемии.
Индивидуальные предприниматели в Германии получают от властей по несколько тысяч евро, чтобы пережить кризис из-за коронавируса. DW встретилась с теми, кому уже выплатили эти деньги.
В связи с пандемией COVID-19 в ФРГ принята антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени.
Бюджет предусматривает расходы Германии на уровне в 362 млрд евро. Рекордные средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, поддержку детских садов и цифровизацию.
Из информации, переданной Германией НАТО, следует, что речь идет о крупнейшем росте военного бюджета страны после окончания холодной войны. В альянсе резко критикуют ФРГ за сравнительно низкие расходы на оборону.
Германия будет шаг за шагом двигаться к тому, чтобы расходовать на оборону 2 процента ВВП. К концу 2024 года военный бюджет ФРГ составит 1,5 процента ВВП, заявил Хайко Мас.
"Большая коалиция" запланировала рекордный размер расходов из госказны, однако последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль".
Комитет по бюджету бундестага утвердил проект федерального бюджета на будущий год. Военные расходы вырастут с 38,5 млрд евро до 43,2 млрд.
Правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2019 год На оборону будет выделено на 4 млрд евро больше, чем в 2018-м. Ожидается, что федеральный бюджет шестой год подряд останется бездефицитным.
Бундесверу срочно необходима модернизация, считают в Минобороны ФРГ. На реализацию своих планов ведомство намерено запросить из бюджета 12 млрд евро дополнительно.
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