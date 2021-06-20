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Бюджет ФРГ

Bildnummer: 60139723 Datum: 16.07.2013 Copyright: imago/epd Drei Senioren sitzen am 16.07.2013 auf einer Parkbank auf dem Großen Feldberg im Taunus (Hessen). Senioren auf dem Feldberg Gesellschaft GER xdp x0x 2013 quer Alter Bank Berg erholung Feldberg freizeit generationen gesellschaft Großer ruhe Senioren Tourismus 60139723 Date 16 07 2013 Copyright Imago epd Three Seniors sit at 16 07 2013 on a Park bench on the grand Feldberg in Taunus Hesse Seniors on the Feldberg Society ger XDP x0x 2013 horizontal Age Bank mountain Recreation Feldberg Leisure Generations Society grand Stillness Seniors Tourism

В Германии растут расходы государства на выплаты социальной помощи 20.06.2021

Наибольшую сумму германское государство выделяет на финансирование пособий по базовому обеспечению в старости и при сокращении заработка.
26.04.2020, Berlin, GER - Mund-Nasen-Schutz liegt auf Euroscheinen. 10-Euro-Scheine, 10-Euroscheine, 20-Euro-Scheine, 20-Euroscheine, 50-Euro-Scheine, 50-Euroscheine, Atemmaske, Aufsicht, Banknoten, Bargeld, Berlin, Coronaepidemie, Coronainfektion, Coronakrise, Coronapandemie, Coronavirus, Coronavirus SARS-CoV-2, Covid 19, Covid-19, deutsch, Deutschland, Draufsicht, Euro, Eurobanknoten, Eurogeldscheine, Europa, europaeisch, Euros, Euroscheine, Finanzen, Geld, Geldscheine, Geldwirtschaft, Gesellschaft, innen, Innenaufnahme, kostenintensiv, Maske, Maskengebot, Maskenpflicht, Mund-Nasen-Schutz, Mundschutz, Mundschutzgebot, Mundschutzpflicht, niemand, OP-Maske, Papiergeld, QF, Querformat, Scheine, Schutz, Schutzmaske, teuer, Vogelperspektive, Waehrung, Westeuropa, Wirtschaft, Zahlungsmittel 200426D814BERLIN.JPG *** 26 04 2020, Berlin, CEF

Бундестаг утвердил дополнительный бюджет на 2021 год с новым долгом в 60 млрд евро 23.04.2021

В этом году госкредиты Германии достигнут рекордного показателя в размере 240,2 млрд евро, следует из проекта одобренного госбюджета.

Aktuell, 02.10.2020, Berlin Hubertus Heil der Bundesminister fuer Arbeit und Soziales im Portrait bei seiner Rede zur Haushaltsdebatte Arbeit und Soziales bei der 181. Sitzung des Deutschen Bundestag in Berlin | Verwendung weltweit

Бундестаг утвердил бюджет ФРГ на 2021 год 11.12.2020

Расходная часть бюджета, на которую последствия пандемии оказывают серьезное влияние, утверждена в размере почти 500 млрд евро. При этом доходы от налоговых поступлений запланированы на уровне 292,8 млрд евро.
Euro Banknoten und Geldbündel | Verwendung weltweit

Задолженность Германии в 2021 году вырастет на 180 млрд евро 27.11.2020

Новая задолженность на 180 млрд - вторая по величине за всю историю ФРГ. Комитет бундестага по бюджету заявил, что эти средства необходимы на фоне борьбы с эпидемией коронавируса.
Euro Banknoten und Geldbündel | Verwendung weltweit

Правительство Германии одобрило проект бюджета на 2021 год 23.09.2020

Из-за кризиса, связанного с пандемией, проект бюджета ФРГ предусматривает новую задолженность почти в 100 млрд евро. Запланированы инвестиции в размере 55 млрд евро.
A health worker checks the body temperature of passengers bound for Frankfurt at Dubai International Airport on April 6, 2020, as Emirates Airline resumed a limited number of outbound passenger flights after its COVID-19 coronavirus-enforced stoppage. (Photo by KARIM SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

Пандемия: туристы выплатили в бюджет ФРГ 2,7 миллиона евро компенсаций за эвакуацию 15.09.2020

В середине марта МИД ФРГ организовал беспрецедентную акцию по массовому вывозу германских туристов, застрявших за границей из-за пандемии. Вскоре за это были выставлены счета.
ARCHIV - 04.12.2018, Dresden: ILLUSTRATION - Zahlreiche Banknoten von 10, 20 und 50 Euro liegen sortiert auf einem Tisch. (zu dpa «Klima-Kommunen bekommen Zuschüsse bei Förderprogrammen») Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Правительство ФРГ приняло бюджет с задолженностью в 218,5 млрд евро 17.06.2020

Правительство ФРГ приняло второй в текущем году дополнительный бюджет, предусматривающий рост задолженности до 218,5 млрд евро в целях преодоления экономических последствий пандемии.
Brandenburger Tor. Brandenburg Gate. GES/ Taegliches Leben in Berlin waehrend der Corona-Krise, 25.03.2020 GES/ Daily life during the corona crisis in Berlin, Germany. 25.03.2020 | Verwendung weltweit

Как власти Берлина помогают предпринимателям выжить в период пандемии 08.04.2020

Индивидуальные предприниматели в Германии получают от властей по несколько тысяч евро, чтобы пережить кризис из-за коронавируса. DW встретилась с теми, кому уже выплатили эти деньги.
23.03.2020, Berlin: Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister, gibt eine Pressekonferenz zum Hilfspaket der Bundesregierung für Betroffene der Corona-Krise und hält einen Stapel Unterlagen in die Höhe. Das bundeskabinett hatte zuvor ein Milliarden schweres Hilfspaket beschlossen, um Familien, Mietern, Beschäftigten, Selbstständigen und Unternehmen in der Corona-Krise zu helfen. Foto: Michael Sohn/AP/POOL/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Как в Германии спасают малый и средний бизнес от коронавируса 25.03.2020

В связи с пандемией COVID-19 в ФРГ принята антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени.
DEUTSCHLAND, BONN, 16.09.2003, Bündel mit 100 und 50 Euro Scheinen. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Бундестаг утвердил бюджет ФРГ на 2020 год 29.11.2019

Бюджет предусматривает расходы Германии на уровне в 362 млрд евро. Рекордные средства будут направлены на развитие транспортной инфраструктуры, поддержку детских садов и цифровизацию.

Panzerhaubitze PzH 2000 der Bundeswehr während einer Übung Panzerhaubitze PzH 2000 der Bundeswehr während einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Munster in der Lüneburger Heide. Die Haubitze befindet sich in der Feuerstellung zum scharfen Schuss. Munster Niedersachsen Germany *** Armoured howitzer PzH 2000 of the Bundeswehr during an exercise Armoured howitzer PzH 2000 of the Bundeswehr during an exercise on the military training area Munster in the Lüneburger Heide The howitzer is in the firing position to the sharp shot Munster Lower Saxony Germany

ФРГ известила НАТО о крупном увеличении расходов на военные нужды 17.05.2019

Из информации, переданной Германией НАТО, следует, что речь идет о крупнейшем росте военного бюджета страны после окончания холодной войны. В альянсе резко критикуют ФРГ за сравнительно низкие расходы на оборону.
ARCHIV - 10.05.2013, Afghanistan, Kundus: Soldaten der Bundeswehr hören im Feldlager in Kundus einer Rede von Bundeskanzlerin Merkel (CDU) zu, die die deutschen Truppen in Afghanistan besuchte. (zu dpa «Mehr als 20 Milliarden Euro für Auslandseinsätze der Bundeswehr» vom 27.11.2018) Foto: Kay Nietfeld/dpa/Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Глава МИД ФРГ обещал выполнить финансовые обязательства перед НАТО 24.03.2019

Германия будет шаг за шагом двигаться к тому, чтобы расходовать на оборону 2 процента ВВП. К концу 2024 года военный бюджет ФРГ составит 1,5 процента ВВП, заявил Хайко Мас.
A general view of the lower house of German parliament Bundestag in Berlin during a ceremony to mark National Mourning Day, Germany, November 18, 2018. REUTERS/Fabrizio Bensch

В бундестаге началось финальное обсуждение бюджета ФРГ на 2019 год 20.11.2018

"Большая коалиция" запланировала рекордный размер расходов из госказны, однако последовательно придерживается стратегии, известной как "черный ноль".
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В бюджете ФРГ на 2019 год значительно увеличатся расходы на оборону 09.11.2018

Комитет по бюджету бундестага утвердил проект федерального бюджета на будущий год. Военные расходы вырастут с 38,5 млрд евро до 43,2 млрд.
DEUTSCHLAND, BONN, 21.06.2001, 100 Euro Scheine in einem Kreis. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Правительство ФРГ в 2019 году увеличит расходы на оборону 06.07.2018

Правительство ФРГ утвердило проект бюджета на 2019 год На оборону будет выделено на 4 млрд евро больше, чем в 2018-м. Ожидается, что федеральный бюджет шестой год подряд останется бездефицитным.
Angetretene Reservisten bei der Aufstellung der bundesweit ersten Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanie (RSUKp) der Bundeswehr in Bremen am 15.06.2012. Fotograf (zwingend zu nennen): Reservistenverband / Detlef Struckhof. Beachten Sie bitte unsere individuellen Nutzungsbedingungen in der Rubrik Profil. Quelle: https://www.flickr.com/photos/reservistenverband/7588905752/in/album-72157630616457722/

Минобороны ФРГ потребует для бундесвера 12 млрд евро дополнительно 29.04.2018

Бундесверу срочно необходима модернизация, считают в Минобороны ФРГ. На реализацию своих планов ведомство намерено запросить из бюджета 12 млрд евро дополнительно.
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