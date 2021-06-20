Бюджет ФРГ

Как власти Берлина помогают предпринимателям выжить в период пандемии

Индивидуальные предприниматели в Германии получают от властей по несколько тысяч евро, чтобы пережить кризис из-за коронавируса. DW встретилась с теми, кому уже выплатили эти деньги.