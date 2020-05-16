Бундеслигу зря ругали за спешку: футбол вернулся, коронавирус - пока нет

Бундеслигу во вторник, 26 мая, ждет топ-поединок: "Боруссия" против "Баварии" - Дортмунд против Мюнхена, второй клуб против первого. Очная встреча вполне способна решить исход первенства - за 7 туров до конца чемпионата "Боруссия" отстает от лидирующих мюнхенцев на четыре очка. Но об этом сегодня в Германии говорят не больше, чем об особых условиях, в которых пройдет поединок: без зрителей на трибунах, с жесткими требованиями к гигиене из-за продолжающейся пандемии коронавируса, с одной стороны, и о привилегиях для бундеслиги - с другой.

После дискуссий о самом коронавирусе почетное второе место занимают в Германии разговоры об обоснованности принятия или отмены мер, направленных на защиту от него. Далеко не всем понравилось то, что в то время как детям до сих пор не разрешают регулярно ходить в детские сады и школы, матчи бундеслиги возобновились с 16 мая.

Футболисты тоже боятся заболеть COVID-19

Хотя Германия и была лишена самого популярного национального вида спорта больше двух месяцев, возобновление чемпионата в лучшем случае вызвало "сдержанную радость", как написал старейший футбольный еженедельник Kicker, отмечающий в этом году столетний юбилей. Уж слишком велики были опасения и слишком сильна критика, звучавшая с самых разных сторон.

Так теперь выглядят трибуны немецких стадионов - "Кёльн"также играет без зрителей

Помимо чисто спортивных соображений - недостаточного времени на подготовку к регулярным матчам и из-з этого повышенный риск травм - опасения были связаны с возможностью распространения вируса SARS-CoV-2. Все-таки футбол - контактный вид спорта. Да и сами спортсмены говорили о том, что побаиваются ввновь выходить на зеленый газон. "Голова не свободна, потому что после инфекции нас могут всю оставшуюся жизнь мучить проблемы с легкими", - признался, например, игрок третьей лиги Сёрен Бертрам (Sören Bertram).

Высокий риск заражения и серьезного ущерба для здоровья не исключают и спортивные медики: игроками "немного злоупотребляют", заявил, например, в интервью SWR Инго Фробёзе (Ingo Froböse) из Высшей школы физкультуры и спорта в Кёльне. Возобновление розыгрыша первенства бундеслиги раньше других видов спорта называли несправедливым те спортивные клубы и объединения, которые не имели столь мощного лобби в правительстве, как бундеслига.

"Аварийный режим" бундеслиги

Наконец, против возобновления матчей выступали и многие болельщики. В Германии футбольные клубы имеют очень тесные связи с фанатскими организациями, которым порой и частично принадлежат. С точки зрения большинства болельщиков поединки без зрителей на стадионах - это уже не футбол. Фанаты обвиняют руководство лиги и боссов футбольных клубов в том, что ими движут исключительно денежные интересы. Отрицательное отношение к рестарту чемпионата страны по футболу было у большинства немцев. Согласно опросам, только треть респондентов поддержала решение Немецкой футбольной лиги (DFL) доигрывать сезон, больше половины были против.

Кристиан Зайферт

"Страхи и опасения необходимо принимать всерьез. Это совершенно законные и объяснимые чувства. Я не буду даже пытаться кого-то отговаривать", - успокаивал критиков глава DFL Кристиан Зайферт (Christian Seifert). В руководстве бундеслиги не отрицали и того факта, что решение доиграть чемпионат вопреки возможным рискам обусловлено "чисто экономическими соображениями".

Тем не менее DFL настояла на своем. Главный аргумент: если турнир не удастся завершить, то клубы не получат денег за телетрансляции, а это может привести к банкротству до десяти клубов из первой и второй немецкой футбольных лиг. Поэтому возобновление первенства Зайферт назвал "абсолютно аварийным режимом работы". Чтобы получить право доиграть чемпионат, руководство бундеслиги приложило серьезные усилия и разработало строгую "гигиеническую" концепцию игр.

На стадионе в Дортмунде все готово для защиты футболистов от коронавируса

"Аварийный режим" бундеслиги - для тех, кто не знает, - вкратце выглядит так. Дважды в неделю, особенно перед играми, все футболисты и судьи проходят тесты на коронавирус. На стадионе могут находиться не более 300 человек (внутри три зоны, в каждой не более 100 посетителей), никаких коллективных фото, игроков просят избегать объятий и рукопожатий, не плевать на газон, а запасных игроков - носить защитные маски. Во время матча тренер может сделать пять замен вместо трех и таким образом поберечь спортсменов, не набравших оптимальную форму, от лишних травм.

Опыт бундеслиги пригодился за рубежом

Международная реакция на рестарт первенства бундеслиги была намного более позитивной, чем внутри самой Германии. На фоне продолжающейся паузы в других европейских национальных футбольных чемпионатах матчи бундеслиги практически были обречены на то, чтобы привлечь к себе рекордный интерес не только среди немцев (6 миллионов зрителей, по данным телеканала Sky), но и по всему миру. Трансляции последних двух туров, судя по отчетам правообладателей, собрали у экранов больше зрителей, чем когда-либо прежде.

Фреди Бобич

Не менее приятным сюрпризом для большинства наблюдателей стало то, что, вопреки сомнениям, футболистам и клубам удалось в чрезвычайной ситуации сохранить мастерство и показать игру "лучшую, чем можно было бы ожидать после 66 дней незапланированного перерыва", как отметили спортивные журналисты газеты The Guardian.

Помимо зрителей и прессы, возобновление чемпионата Германии по футболу вызвало повышенный интерес со стороны спортивных функционеров и владельцев клубов по всему миру. "Мы получили огромное количество звонков от американских клубов с просьбой поделиться информацией", - рассказал спортивный директор франкфуртского "Айнтрахта" Фреди Бобич (Fredi Bobic). По его словам, интерес к опыту бундеслиги проявляют не только коллеги-футболисты из-за океана, но и баскетбольные, бейсбольные и хоккейные клубы. "Они все хотят знать, как мы это организовали", - добавил Бобич.

Опыт бундеслиги уже используют за рубежом. В английской Премьер-лиге (АПЛ) игры еще не возобновились, но с 25 мая клубы приступили к общекомандным тренировкам. Опыт Германии "прибавил уверенности, что и в нашей стране это достижимо", отметил исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс. Правила гигиены, разработанные в бундеслиге, стали ориентиром для ряда других национальных футбольных чемпионатов, в том числе для Российской премьер-лиги (РПЛ).

Все идет хорошо - пока

В руководстве бундеслиге не скрывают, что речь идет о чем-то большем, чем только спасение от банкротства клубов или Немецкого футбольного союза (DFB), который заявил о "глубочайшем экономическом кризисе". На кону позиции немецкого футбола на международном футбольном рынке, права на будущие телевизионные трансляции и т.д.

Тренер "Боруссии" Люсьен Фавр соблюдает масочный режим

Пока коронавирус не сильно спутал карты боссам бундеслиги. Да, весь состав дрезденского клуба "Динамо" из второй лиги сел на двухнедельный карантин, так как у двоих игроков тест оказался положительным. Но в целом число инфицированных среди футболистов незначительно, так что пока график чемпионата от этого не пострадал.

Общее число инфицированных COVID-19 в Германии все время снижается (переболело около 180 тысяч человек, но сегодня зараженных меньше 10 тысяч, по подсчетам газеты Die Zeit из официальных источников), так что региональные политики уже вслух обсуждают возможность снова пустить болельщиков на стадионы.

Имеется в виду, конечно, уже следующий сезон и дополнительные ограничения. Так, обсуждается возможность рассаживать зрителей в шахматном порядке или иным способом, чтобы ограничить число зрителей 5-10 тысячами. Это совсем немного на фоне того, что сегодняшний матч между дортмундской "Боруссией" и с мюнхенской "Баварией" в нормальной ситуации наверняка пришли бы посмотреть не меньше 80 тысяч человек. Но полные стадионы мы видели в последний раз до пандемии.

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