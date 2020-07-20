 Браконьерство и пандемия: корона угрожает хищным птицам и осетрам | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.07.2020

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Культура и стиль жизни

Браконьерство и пандемия: корона угрожает хищным птицам и осетрам

Во время пандемии в разных странах Европы участились случаи нелегальной охоты. Как с этим борются защитники природы, рассказывает DW.

Служебная собака Фалько нашла отравленную птицу

Служебная собака Фалько нашла отравленную птицу

Служебные собаки Фалько и Карло помогают венгерским защитникам природы бороться против нелегальной охоты на диких животных - разыскивают отравленную браконьерами приманку, ищут погибших зверей и птиц. В последнее время работы у этих и других специально обученных собак прибавилось.

Локдаун из-за пандемии коронавируса повлиял не только на жизнь людей, но и на поведение диких животных, которые стали осваивать территории, куда раньше почти никогда не заходили, то есть заглядывать в города и другие населенные пункты. Одновременно участились случаи их нелегального отстрела, ловли и отравления. Браконьеры, по всей видимости, стали сейчас меньше опасаться обнаружения. Когда речь заходит о такого рода правонарушениях, мы склонны вспоминать прежде всего нелегальную торговлю панголинами в Китае или убийства носорогов в Африке. Однако браконьерство существует и в Европе.

Хищные птицы под угрозой

В Евросоюзе, например, все виды хищных птиц находятся под защитой: запрещено на них охотиться и разрушать гнезда. Существуют лишь редкие исключения. Тем не менее, человек по-прежнему представляет угрозу для этих птиц.

"По данным исследований в Великобритании должно насчитываться примерно 300 пар полевых луней - хищных птиц из семейства ястребиных. Однако на самом деле их популяция составляет сейчас здесь всего 10-15 пар. Причина тому - нелегальная охота на птиц", - рассказал в интервью DW Марк Томас из британского королевского общества по защите птиц Royal Society for the Protection of Birds.

Орел-могильник в небе над Венгрией

Орел-могильник в небе над Венгрией

Отравленный красный коршун в Чехии

Отравленный красный коршун в Чехии

Хищных птиц убивают из-за того, что они, как ошибочно считается, представляют опасность для других животных, таких как фазаны, тетерева или зайцы, то есть составляют конкуренцию охотникам. Кроме того, некоторых хищных птиц употребляют в пищу или отстреливают просто ради удовольствия. Бывает также, что гнезда хищных птиц разоряют люди, коллекционирующие яйца. 

По словам Марка Томаса, случаи правонарушений, связанных с охотой на диких животных, значительно участились со времени введения локдауна. Об этом свидетельствует тот факт, что команда Марка Томаса сейчас занята больше, чем когда-либо за последние 20 лет. 

Число случаев нелегальной охоты на хищных птиц выросло также в Венгрии и Словакии. По данным венгерской организации по защите птиц Birdlife, с января по апрель 2020 года было найдено 77 отравленных животных, среди которых - орланы-белохвосты и орлы-могильники. Таким образом, число убитых животных удвоилось по сравнению со средним показателем за последние четыре года. "Трудно сказать, в чем причина этого роста, - сказал Мартон Арвай из венгерской организации Birdlife Hungary в интервью DW. - Возможно, люди думают, что у полиции сейчас другие дела и она слишком занята, чтобы заниматься такого рода правонарушениями".

Сотрудничество с охотниками помогает в решении проблемы

Организации по защите диких птиц на материковой части Европы все чаще используют специально обученных собак для борьбы с преступлениями. Собаки по запаху находят убитых зверей и птиц или запрещенные яды, например, карбофуран.

По данным словацкой организации по защите птиц Raptor Protection of Slovakia, со времени начала использования собак в ее деятельности количество случаев отстрела или отравления птиц значительно сократилось. Однако за время локдауна число отстрелянных хищных птиц в Словакии выросло. 

В Великобритании надеются, что рост таких преступлений приведет к давно назревшей дискуссии. Многие защитники животных в этой стране хотели бы, чтобы были ужесточены денежные штрафы и повышены сроки тюремных заключений. Некоторые требуют также введения обязательных лицензий для охотничьих угодий, в которых специально выращивают диких животных для охоты.

Некоторые из птиц, которые были маркированы и оснащены передатчиками для исследовательских целей в Великобритании, исчезли во время локдауна, как и этот красный коршун

Некоторые из птиц, которые были маркированы и оснащены передатчиками для исследовательских целей в Великобритании, исчезли во время локдауна, как и этот красный коршун

Собаки Фалько и Карло в Венгрии c обнаруженными доказательствами нелегальной охоты

Собаки Фалько и Карло в Венгрии c обнаруженными доказательствами нелегальной охоты

В то же время британские организации охотников считают, что на них напрасно возлагают вину. В Moorland Association сказали в ответ на запрос DW, что они не терпят охоты на хищных птиц.

В Венгрии, как отметил Мартон Арвай, случаи охоты на хищных птиц сократились - за исключением 2020 года. Тенденцию к улучшению ситуации эксперт объясняет проведением проектов Евросоюза Helicon и Pannon Eagle, в рамках которых ведется активная работа с охотниками с целью расширить их знания об этих животных. Кроме того, в ходе проектов изучаются способы улучшения защиты хищных птиц.

Свинцовая дробь на рентгеновском снимке сарыча, убитого под Манчестером

Свинцовая дробь на рентгеновском снимке сарыча, убитого под Манчестером

"Мы активно сотрудничали с объединениями охотников, чтобы расширить жизненное пространство диких видов животных. Так мы хотим обеспечить, чтобы было достаточное количество дичи и, следовательно, меньше конфликтов из-за нее, - объяснил Арвай. - Большинство охотников уже лучше понимают, как важно защищать хищных птиц". Мартон Арвай и его команда надеются, что после локдауна сотрудничество с охотниками возобновится.

Страдает и осетр

Проблема браконьерства касается не только птиц. В Румынии, Болгарии и Украине был замечен рост нелегального отловы рыбы, в частности осетра. В настоящее время осетры относятся к животным, подверженным наибольшей опасности. Раньше икра дунайского осетра легально продавалась по всей Европе. Но строительство плотин и экстенсивная ловля рыбы привели к тому, что популяция дунайского осетра сократилась до одного процента от прежнего количества особей этой рыбы.

Осетр - рыба, которой угрожает полное исчезновение

Осетр - рыба, которой угрожает полное исчезновение

В настоящее время все виды осетровых находятся под защитой. Тем не менее, как говорит Ютта Ярль (Jutta Jahrl) из WWF, руководящая проектом ЕС по защите дунайского осетра, незаконный отлов рыбы во время пандемии коронавируса усилился.

"К сожалению, по причине COVID-19 многие люди в регионе потеряли свою работу и из отчаяния обратились к ловле осетра, - сказала Ютта Ярль DW.  - Осетровая икра является продуктом роскоши и имеет, соответственно, высокую цену".  И поскольку клиенты усердно покупали икру на черном рынке, браконьерам удалось немало на этом заработать. Тем не менее, команда под руководством Ютты Ярль продолжает бороться с браконьерством и защищать этот редкий вид.

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    Автор: Максим Нелюбин


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