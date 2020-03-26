Борьба с коронавирусом: многообещающий опыт Южной Кореи

Стратегии, с помощью которых правительства разных стран мира пытаются бороться с распространением коронавируса SARS-CoV-2, существенно различаются. По-разному оценивается и риск передачи вируса его скрытыми носителями - людьми, у которых отсутствуют симптомы заболевания. Обычно симптомы коронавируса начинают проявляться в течение пяти дней с момента заражения. Однако в исключительных случаях инкубационный период может длиться до трех недель.

КНР: бессимптомные носители составляют треть всех зараженных

По данным правительства КНР, в примерно трети всех случаев заражения COVID-19 болезнь протекает бессимптомно, или же симптомы появляются с задержкой, сообщает газета South China Morning Post. Эти наблюдения подтверждает и группа японских экспертов из Университета Хоккайдо. Среди японских пациентов, эвакуированных из китайского города Ухань, доля бессимптомных носителей вируса составила 30,8 процента.

Палаты интенсивной терапии для больных COVID-19 в Ухане

Многое указывает на то, что "значительное количество случаев заражения не диагностируются", указывают японские эксперты в письме, опубликованном в Международном журнале инфекционных заболеваний (International Journal of Infectious Diseases).

Столь высокие показатели резко контрастируют с утверждениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что передача вируса бессимптомными носителями является "чрезвычайно редким явлением". По данным ВОЗ, заболевание протекает бессимптомно лишь в 1-3 процентах всех случаев заражения СOVID-19, выявленных на территории ЕС.

Южная Корея: тестирование даже при отсутствии симптомов

В большинстве европейских стран и США, где тестируют только тех, у кого есть симптомы заболевания, число инфицированных продолжает стремительно расти. Между тем в Китае и Южной Корее - бывших эпицентрах эпидемии - количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 существенно сократилось.

Госпитализация больного COVID-19 в Южной Корее

В этих двух странах тестируют всех, кто находился в тесном контакте с инфицированным вне зависимости от того, проявились ли у него симптомы или нет. В случае положительного результата теста человека - в том числе и при отсутствии симптомов - отправляют на карантин и тщательно следят за его соблюдением с помощью функции геолокации на смартфоне.

В Южной Корее нарушение правил карантина карается штрафом в размере до трех млн вон (2500 долларов). А новый законопроект предусматривает ужесточение наказания за подобное поведение: если его одобрят, человек, не соблюдающий карантин, должен будет заплатить до 10 млн вон или же провести до одного года в тюрьме.

Тест на коронавирус - не выходя из машины

После стремительного роста числа заражений в конце февраля Южной Корее удалось значительно замедлить темпы распространения коронавируса. На данный момент из 50 млн жителей страны инфицированы около 9200 человек. Ежедневно здесь выявляют менее 100 новых случаев инфицирования, число погибших от СOVID-19 составило около 130 человек.

Тест на коронавирус в Южной Корее можно сделать, не выходя из машины

Во многих местах открыты специальные пункты тестирования, где любой житель страны может быстро, легко и бесплатно пройти тест на коронавирус. На данный момент в Южной Корее проведено около 350 000 таких тестов. В день сдать анализы на коронавирус могут около 15 000 человек - не в последнюю очередь благодаря наличию более 40 пунктов, позволяющих это сделать, не выходя из автомобиля. Такие пункты уже появляются и в других странах.

В целом в Южной Корее на коронавирус протестировано больше людей, чем во многих других странах: на тысячу жителей здесь приходится 5,6 тестов. Германия также наращивает потенциал лабораторий. Сейчас здесь проводятся примерно по 200 тысяч тестов в неделю, это число Минздрав ФРГ намерен довести до 300-350 тысяч в неделю. Но в Германии по-прежнему тестируют только людей с симптомами. В США на сегодняшний день в целом проведено около 370 000 тестов.

Успешная политика сдерживания пандемии

Южной Корее удалось сдержать распространение вируса без введения запрета на выход из дома и жестких ограничений на передвижение людей. И хотя общественная жизнь в стране также существенно ограничена и все должны соблюдать дистанцию при общении друг с другом, страна пытается избежать полной изоляции населения. "Южная Корея - демократическая республика. Мы считаем, что изоляция все же не является разумным выбором", - цитирует научный журнал Science слова корейского специалиста по инфекционным заболеваниям Кима Ву-Джу.

В Южной Корее дезинфекция в общественных местах - одна из мер защиты от коронавируса

Вместо этого, говорится в статье, в Южной Корее "реализовали наиболее масштабную и эффективно организованную программу тестирования и приложили все усилия по изоляции инфицированных, отслеживанию их контактных лиц и перевода их на карантин".

С помощью масштабного тестирования контактных лиц заболевших были выявлены и носители коронавируса, у которых заболевание протекало бессимптомно. По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на сегодняшний день в Южной Корее зафиксировано значительно больше таких случаев, чем в других странах. В центре полагают, что это можно объяснить большим количеством проведенных тестов.

Полномочия правительства в условиях эпидемии

При этом, однако, Южная Корея посягает на права своих граждан. С одной стороны, для минимизации уровня заражения граждане получают персонифицированную информацию относительно риска инфицирования SARS-CoV-2 в их районе. С другой стороны, местные органы власти имеют доступ к детальной информации о зараженных, включая их возраст, пол и сформированный на основе геолокации индивидуальный профиль движения.

После вспышки эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS) в 2015 году южнокорейские власти получили законные полномочия собирать данные со смартфонов и кредитных карт с целью установления индивидуального профиля движения тех, чей результат теста оказался положительным. Затем эти данные в анонимизированной форме передаются на специальные приложения, с помощью которых каждый может узнать, не контактировал ли он с инфицированным лицом.

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