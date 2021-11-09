Берлинская стена

Железобетонное сооружение, которое с 1961 по 1989 годы разделяло территории Западного и Восточного Берпина.

Строительство Берлинской стены началось 13 августа 1961 года властями Германской Демократической Республики. Она стала символом противостояния Востока и Запада. Западный Берлин был окружен стеной, протянувшейся на 155 километров, колючей проволокой, минными полями, контрольно-следовой полосой, вышками с вооруженными солдатами Народной армии ГДР. Однако жители Западного Берлина как граждане Федеративной Республики Германия могли свободно ездить по всему миру. Стена была построена для того, чтобы предотвратить бегство восточных немцев на Запад, в ФРГ. По беглецам стреляли пограничники. 9 ноября 1989 года Стена пала, ознаменовав воссоединение Германии.