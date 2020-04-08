 Беларусь отказалась закупать у России тесты на коронавирус | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 11.04.2020

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Беларусь

Беларусь отказалась закупать у России тесты на коронавирус

Беларуси не нужны российские тесты на коронавирус, поскольку она сама производит тесты и уже получила 50 тысяч тестов из других стран, заявил глава МИД РБ Владимир Макей.

Женщина в Минске с медицинской маской на лице, которая должна защитить ее от заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Руководство Беларуси долго отказывалось верить в серьезность угрозы коронавируса

Беларусь отказалась от уже запланированной покупки у России 30 тысяч тестов для определения коронавируса SARS-CoV-2. Как сообщил в пятницу, 10 апреля, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, переговоры между Россией и РБ на эту тему "застопорились".

Одной из причиной отказа от закупки российских тестов, по словам политика, стала их сравнительная ненадежность. Комментируя отказ от сделки, Макей напомнил слова главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко о том, что российские тесты обнаруживают коронавирус с вероятностью 60 процентов.

Как сказал глава белорусского МИД, сейчас РБ российские тесты "и не нужны", поскольку Беларусь не только производит эти тесты сама, но и получила порядка 50 тысяч тестов на коронавирус из других стран.

Российские тесты на коронавирус будут использоваться в РБ на границе

Ранее Россия передала Беларуси бесплатно 10 тысяч тестов на вирус SARS-CoV-2. По словам Владимира Макея, они были отправлены "на пограничные переходы, чтобы проверять транзитных пассажиров из России, дальнобойщиков из России и на АЭС". "Мы, конечно, благодарны, но 10 тысяч тестов - это на 2,5 дня работы. У нас каждый день по стране расходуется около 4 тысяч тестов", - подчеркнул дипломат.

5 апреля вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко заявил, что к 17 апреля Минск ожидает поставки 30 тысяч тестов на коронавирус из России. "По крайней мере, так министерство здравоохранения и наши соответствующие компании договаривались с российским производителем", - заявил тогда Петришенко в эфире телекнала "Беларусь 1", комментируя вопрос поставок.

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро субботы, 11 апреля, число зараженных коронавирусом в Беларуси составляет 1981 человек. От вызываемой вирусом болезни COVID-19 в РБскончались 19 человек. 

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Карта распространения коронавируса в мире Университета Джонса Хопкинса

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  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

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    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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