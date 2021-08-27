Гамбургский, Берлинский, Штутгартский балет, а также Баварский государственный балет считаются лучшими танцевальными колективами в ФРГ.
Вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах. В Германии театры балета финансируются государством, постоянные трудовые договоры имеют почти 1500 танцоров и танцовщиц. Гамбургский, Берлинский, Штутгартский балет, а также Баварский государственный балет считаются лучшими танцевальными колективами Германии.
Александр Лукашенко, оказавшийся в международной изоляции, может оказаться в еще большей зависимости от России и лично Путина. На фоне действующих и уже анонсированных новых санкций проблем с деньгами у режима будет все больше.
Балет "Орландо" - это история о мужчине, который ищет себя и перерождается в женщину. Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия. И все это на сцене Большого театра, который выпустил премьеру во время пандемии.