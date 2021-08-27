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Балет

Гамбургский, Берлинский, Штутгартский балет, а также Баварский государственный балет считаются лучшими танцевальными колективами в ФРГ.

Вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в танцевально-музыкальных образах. В Германии театры балета финансируются государством, постоянные трудовые договоры имеют почти 1500 танцоров и танцовщиц. Гамбургский, Берлинский, Штутгартский балет, а также Баварский государственный балет считаются лучшими танцевальными колективами Германии.

Deutschland | Ausstellung Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde im Museum Barberini Abram Archipow Besuch, 1914 Öl auf Leinwand, 97,7 x 150 cm Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Рас(ц/c)вет русского авангарда под Берлином 27.08.2021

"Бунтарь" из художественной академии, создатель костюмов к балетам Дягилева, участник перформансов с Маяковским - во дворце Барберини показывают, как русские художники примкнули к авангарду Западной Европы.

Сергей Полунин танцует для больных рассеянным склерозом (28.05.2021) 28.05.2021

Звезда балета Сергей Полунин ко Всемирному дню борьбы с рассеянным склерозом представил постановку "Болеро". Она посвящена людям, которые неизлечимо больны.

Путин и Лукашенко в Сочи: почему Кремлю выгоден режим Лукашенко в Беларуси. DW Новости (28.05.2021) 28.05.2021

Александр Лукашенко, оказавшийся в международной изоляции, может оказаться в еще большей зависимости от России и лично Путина. На фоне действующих и уже анонсированных новых санкций проблем с деньгами у режима будет все больше.

Балет "Орландо" и смена пола: можно ли назвать провокацией премьеру на сцене Большого театра? (24.03.2021) 24.03.2021

Балет "Орландо" - это история о мужчине, который ищет себя и перерождается в женщину. Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия. И все это на сцене Большого театра, который выпустил премьеру во время пандемии.
*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Pressemappe von Bolshoi Theater. BB Szenen aus dem Ballett Orlando von Christian Spuck in Bolshoi Theater Copyright M.Logvinov/Bolshoi Theater

Премьера "Орландо" в Большом театре: "книжный" балет на смелую тему 24.03.2021

Смена пола, самоидентификация, модернизм и поэзия, - и все это на сцене Большого театра, который в эпоху пандемии 24 марта представляет мировую премьеру спектакля немецкого хореографа.
Elisa Badenes, Erste Solistin des Stuttgarter Balletts, schaut während einer Pause der Kunstaktion Social Distance Stacks des Künstlers Florian Mehnert an der John Cranko Schule in einem PVC Ball neben Friedemann Vogel, Erster Solist des Stuttgarter Balletts, der ebenfalls in einem PVC Ball sitzt. Der Künstler will thematisieren, wie sich der in der Corona-Pandemie notwendige Abstand auf Menschen auswirkt und wie wichtig Nähe als Bestandteil des sozialen Miteinanders ist. +++ dpa-Bildfunk +++

"Лебединое озеро" в пластиковых пузырях. Это уже реальность 03.03.2021

Артисты, музыканты, - социальную дистанцию сегодня вынуждены соблюдать все. Что происходит с нами, когда мы лишаемся прикосновений, ощущения близости партнера?
Wilhelm Friedrich Füchtner mit Nussknackern in der Füchtner Werkstatt. Rechte: Original Füchtner

Щелкунчику - 150 лет. История игрушки из Рудных гор (фотогалерея) 28.12.2020

Первый деревянный Щелкунчик был создан немецким столяром Фридрихом Вильгельмом Фюхтнером в 1870 году. Сейчас он не менее важен для зимнего праздника, чем елка и Дед Мороз.
Ein Nussknacker als Napoleon (M) aus dem Jahr 1822 steht am 12.11.2013 in Stralsund (Mecklenburg-Vorpommern) in der Nussknacker Sonderausstellung des in Bayern lebenden Nussknacker-Sammlers Adolf Heidenreich. Die Ausstellung im Stralsunder Kulturhistorischen Museum zeigt ab dem 15.11.2013 die schönsten Exemplare seiner rund 1500 Nussknacker umfassenden Sammlung. Foto: Stefan Sauer/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Щелкунчик: история знаменитой деревянной игрушки 28.12.2020

Щелкунчик почти также важен для праздника, как елка или Дед Мороз. Почему именно эта деревянная игрушка завоевала всеобщую любовь?
Mädchen tanzen am Donnerstag (04.11.2010) in einem der neuen Ballettsäle der Staatlichen Ballettschule und Schule für Artistik in Berlin. Auf 2500 Quadratmetern neuer Tanzfläche können künftig die 350 Schülerinnen und Schüler in insgesamt neun Ballettsälen tanzen. Die Ballettschule, deren Um- und Neubau rund 24 Millionen Euro gekostet hat, wird am Donnerstag Abend feierlich eröffnet. Foto: Stephanie Pilick dpa/lbn | Verwendung weltweit

Вредный балет: что произошло в берлинской школе? 21.09.2020

Суровая муштра, психическое насилие, - после скандала в государственной балетной школе Берлина прошла проверка. Нужны реформы и отступление от "русского метода", считают эксперты.

Большой театр: балет во времена коронавируса (14.09.2020) 14.09.2020

После пятимесячного перерыва, связанного с пандемией COVID-19, начал работать Большой театр. Это большое событие не только для публики, но и для самих артистов.

epa05530570 Russian director Andrei Konchalovsky (L) and his wife, Russian actress/cast member Julia Vysotskaya arrive for the premiere of 'Planetarium' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вторая волна пандемии: кто ее не боится? 01.09.2020

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Filmstill Dear Comrades! DOROGIE TOVARISCHI!

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр 01.09.2020

Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.
Eine Tänzerin probt am Donnerstag (11.06.2009) im Opernhaus in Wuppertal. Am Freitag (12.06.2009) wird der Tanzabend von Pina Bausch uraufgeführt. Foto: Rolf Vennenbernd dpa/lnw (Achtung Redaktionen: Verwendung nur im Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Stück) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Женщина-революция: Пина Бауш и танцевальный авангард 27.07.2020

Она не просто преобразовала современный танец, но и создала новый жанр: танцевальный театр. Пина Бауш была больше, чем хореограф. Она была театр! 27 июля ей исполнилось бы 80 лет.
„REIZEND! Tanz in der Werbung” Jahresausstellung im Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchivs Köln | Laufzeit 11. Mai 2020 bis 28. Februar 2021 Fotografin: Eleonora Volodina (mit Genehmigung Deutsches Tanzarchiv Köln).

Танец в рекламе: дамы из балета пьют не только шампанское (фотогалерея) 21.07.2020

Рекламный бизнес давно оценил волшебную силу балета и других видов танца. Истории этого идеального союза сейчас посвящена выставка в Кельне.

Кадр из рекламного ролика Kenzo

Танец в рекламе 21.07.2020

"Восхитительно! Танец в рекламе" - выставка под таким названием проходит до конца февраля 2021 года в кельнском Музее танца (Tanzmuseum des Deutschen Tanzarchiv).
Tabitha Dombroski, Choreografin und Absolventin John Cranko Schule in Stuttgart

Откровения балерины: это стиль жизни, но очень тяжелый 02.07.2020

Балерина из Новой Зеландии Табита Домброски выбрала в Европе школу Джона Кранко, где еще преподают по "русскому методу".

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