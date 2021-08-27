Путин и Лукашенко в Сочи: почему Кремлю выгоден режим Лукашенко в Беларуси. DW Новости (28.05.2021)

Александр Лукашенко, оказавшийся в международной изоляции, может оказаться в еще большей зависимости от России и лично Путина. На фоне действующих и уже анонсированных новых санкций проблем с деньгами у режима будет все больше.