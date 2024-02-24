"Анна Каренина" в Большом подпортила юбилей Джону Ноймайеру

Выдающийся хореограф Джон Ноймайер празднует юбилей. При этом многие критики в эти дни задаются вопросом, почему его "Анна Каренина" с марта снова будет идти в Большом театре. Как такое возможно во время войны?

24 февраля знаменитому балетмейстеру Джону Ноймайеру (John Neumeier) исполняется 85 лет. Его постановки боготворят балетные труппы по всему миру, но его имя неразрывно связано с Гамбургом.

Джон Ноймайер. Больше полувека во главе Гамбургского балета

Присутствие и влияние Джона Ноймайера ощущается во всем, к чему он когда-либо прикасался. "Меня не покидает странное ощущение. Будто находишься не в храме, а в театре", - говорит посетитель главной протестантской церкви Гамбурга. Так и есть. В легендарной церкви - "Большом Михеле" - Джон Ноймайер и его танцовщики более 40 лет назад показали свои "Эскизы к Страстям по Матфею" - в ноябре 1980 года. Премьера полноценного балета "Страсти по Матфею" состоялась уже на сцене Гамбургской оперы - 25 июня 1981 года.

Родившийся в Америке Джон Ноймайер 51 год руководит труппой, которая носит его имя. Летом 2024 года его эра все-таки заканчивается. Но, покидая пост худрука Гамбургского балета, Джон Ноймайер, конечно, и не думает останавливаться на достигнутом. "Мой календарь заполнен до 2027 года", - заявил он немецкому агентству dpa. По случаю юбилея почетный гражданин Гамбурга исполнил свое желание: 24 февраля, в день его рождения, в Гамбургском балете снова будет идти его знаменитая постановка - "Одиссея", которую он в одном из интервью назвал "балетом об условиях войны".

А 30 июня, когда в Гамбурге стартуют Дни балета, Джон Ноймайер в последний раз встретит публику в качестве худрука Гамбургского балета. Для прощания он выбрал свою постановку "Эпилог", которая уже покорила зрителей по всему миру. "Когда-то нужно отпустить. Какие чувства я действительно буду испытывать, когда я не буду уже стоять во главе своей труппы, сейчас я сказать не могу", - признался Ноймайер в интервью агентству dpa.

Как "Анна Каренина" омрачила юбилей великого хореографа

В преддверии 85-летнего юбилея новых публикаций, посвященных великому хореографу, появилось, разумеется, много. И одной из тем стала его "Анна Каренина". Премьера балета состоялась в 2017 году на сцене театра в Гамбурге, а в 2018 году прошла его московская премьера - в Большом театре.

2 марта этого года, после длительной паузы, в Большом снова дадут "Анну Каренину". Балет создавался как совместная постановка Гамбургского балета, Большого театра и Национального балета Канады. Всего в афише сезона 2023/2024 в Большом - три представления. У немецких СМИ в этой связи сразу возникли вопросы к хореографу: как "Анна Каренина" Джона Ноймайера может идти в Москве во время войны в Украине?

Балет "Анна Каренина" Гамбургского балета. Его премьера состоялась в 2017 году. Весной 2024 года "Анну Каренину" можно будет снова увидеть в Гамбурге Фото: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Премьера "Анны Карениной" в Большом состоялась в 2018 году. 2 марта 2024 года балет Джона Ноймайера - снова на сцене главного театра России Фото: Friedemann Kohler/dpa/picture alliance

Первые критические статьи появились в начале февраля. Как пишут немецкие СМИ, гамбургский балетмейстер Джон Ноймайер дал согласие на показ "Анны Карениной" в московском Большом театре, потому что, по его мнению, балет несет правильный посыл. "Анна Каренина" говорит именно о тех ценностях, которые нынешний российский режим так преступно игнорирует", - сказал Ноймайер. Он разрешил показ постановки, "несмотря на непреодолимую дистанцию, которую он ощущает по отношению к российскому государству из-за его чрезвычайно бесчеловечной агрессивной войны против Украины".

Немецкой радиовещательной компании NDR Джон Ноймайер ответил, что не дал бы своего согласия на "Анну Каренину" Большому под руководством нового директора Валерия Гергиева. Однако договор был подписан, когда Большим театром руководил еще Владимир Урин. "Смелость Владимира Урина открыто выступить против войны в Украине заслуживает восхищения. Надо полагать, его позиция привела к тому, что ему пришлось покинуть Большой театр", - прокомментировал Джон Ноймайер журналистам NDR. Напомним, балетмейстер не дал согласия Большому на показ своего масштабного трехактного балета "Дама с камелиями", который в России когда-то "подавали" как "доказательство российско-немецкой дружбы". О судьбе "Анны Карениной" долгое время были только спекуляции. Поэтому, наверное, появление этого балета в афише Большого театра сильно удивило многих в Германии - и на юбиляра посыпались вопросы. А не боится ли он, что президент России Владимир Путин воспользуется этой постановкой в своих пропагандистских целях?

Еще в начале февраля Джон Ноймайер ответил: "Это произведение объединило в себе то, против чего борется этот режим. Это работа человека, рожденного в Америке, который является гомосексуалом и который не делает из этого никакой тайны, - и в России в том числе". Балетмейстер надеется, что эта постановка окажется в нужное время и в нужном месте.

Будет ли разрыв всех связей с Россией?

DW попросила прокомментировать дискуссии вокруг Джона Ноймайера главного редактора журнала "Tanz" ("Танец") Дорин Вайкман (Dorion Weickmann). "Анна Каренина - это не историческая, а, скорее, политическая постановка, действие которой происходит в настоящем. Это также сведение счетов с такими же властителями, жаждущими власти, как Путин. Чтобы говорить и судить, нужно знать эту постановку. Джон Ноймайер, который отозвал свою (красивую, но без отсылки к политике) "Даму с камелиями" из Большого театра, является - и это многократно задокументировано - открытым противником войны, нападения на Украину и режима Путина. Он способствовал и сделал возможным основание украинской балетной труппы в Гамбурге. Дойдет ли его критическое отношение до адресата, российской аудитории, это другой вопрос. Это зависит от того, насколько открыт зритель и какие очки он носит в театре. И насильственная смерть Алексея Навального, естественно, усиливает давление и еще очевиднее указывает на необходимость обличения антидемократического устройства государства в России и царящей там несправедливости. Усиливается давление и все больше предпосылок для разрыва всех связей и введения тотального эмбарго. Вообще удивительно, как много постановок западных хореографов осталось в репертуаре российских театров, Москвы и Санкт-Петербурга. Их играют, даже если авторы категорически отказались от показа своих произведений. Составителей афиш в России, похоже, не волнует, есть одобрение со стороны создателя спектакля или нет. Ситуация непрозрачная и очень сложная".

"Анна Каренина" - не только в Большом

Увидеть балет "Анна Каренина" можно будет этой весной и в Гамбурге: два показа - в апреле, два - в мае. Джон Ноймайер - хореограф, которому всегда удавалось перенести классический сюжет в современность. Описание балета на сайте Большого и Гамбургского театров начинается со слов: "Политик Алексей Каренин, стремящийся к переизбранию, проводит митинг в Санкт-Петербурге, а граф Алексей Вронский в Москве вместе со своим полком готовится к матчу по лакроссу..."

С начала войны в Украине Джон Ноймайер оказывает поддержку и помощь танцовщикам из Украины. Все доходы от его деловых связей с Россией худрук Гамбургского балета пообещал направить на благотворительные цели.

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