Джон Ноймайер попрощался с Гамбургским балетом

Эра Джона Ноймайера (John Neumeier) в Гамбурге подходит к концу. Один из самых выдающихся хореографов современности, которому в феврале исполнилось 85 лет, покидает в этом сезоне пост художественного руководителя Гамбургского балета. В воскресенье вечером, 30 июня, Ноймайер попрощался c публикой, показав на сцене Гамбургской государственной оперы премьеру своего нового балета "Эпилог". Как сообщает информационное агентство dpa, зрители восторженно восприняли эту камерную постановку, долго аплодируя стоя.

Прощальная премьера Джона Ноймайера

"Эпилог" - абстрактный балет на музыку Франца Шуберта (Franz Schubert) и Рихарда Штраусса (Richard Strauss) c вокальным сопровождением. Сам хореограф назвал его в некотором смысле автобиографичным: в нем он рассказывает об интересных встречах в своей жизни и темах, которые его волнуют. В постановке звучит и музыка американского дуэта Simon & Garfunkel - их хит "The Sound of Silence", по признанию Ноймайера, не раз дарил ему утешение в начале его профессиональной карьеры.

173-я по счету работа прославленного американско-немецкого хореографа открыла Дни балета в Гамбурге. В течение двух недель публика сможет увидеть такие важные в творческой биографии Ноймайера постановки, как "Дама с камелиями", "Трамвай "Желание", "Стеклянный зверинец". А завершится фестиваль 14 июля его балетом "Нижинский" о великом танцовщике Вацлаве Нижинском, идоле Джона Ноймайера.

Кто сменит Ноймайера на посту

Постановки Джона Ноймайера стали классикой, их ставят во всем мире. В России после полномасштабного российского вторжения в Украину балетмейстер дал согласие на показ единственного спектакля - "Анны Карениной" в Большом театре, чем в Германии вызвал критику.

Джон Ноймайер Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance

Джон Ноймайер возглавлял трупу гамбургского балета 51 год - и если в 1973-м, когда он только занял пост руководителя, он был самым молодым худруком в Германии, то сейчас Джон Ноймайер, по информации dpa, - самый пожилой балетмейстер в мире. Уходя на пенсию, он, однако, не собирается почивать на лаврах - ранее в интервью dpa мэтр отметил, что его календарь заполнен до 2027 года. С гамбургской балетной труппой он также будет поддерживать связи, среди прочего, в качестве хореографа основанного им танцевального фестиваля "Мир Джона Ноймайера" ("The World of John Neumeier"), который пройдет осенью в Баден-Бадене.

После планового ухода легендарного балетмейстера с должности худрука Гамбургского балета c 1 августа 2024 года его пост займет 39-летний уроженец Буэнос-Айреса Демис Вольпи (Demis Volpi). Профессиональный танцовщик и хореограф на данный момент является руководителем балета в Немецкой опере на Рейне - театральном объединении городов Дюссельдорфа и Дуйсбурга.