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АЭС "Фукусима"

This Feb. 13, 2021, aerial photo shows Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, Tuesday, April 13, 2021, Japan's government said Tuesday, April 13, 2021 it has decided to start releasing massive amounts of radioactive water stored in tanks at the wrecked Fukushima nuclear plant in two years after treatment. (Kyodo News via AP)

МАГАТЭ возьмет под контроль слив воды с АЭС "Фукусима" 09.09.2021

Компания-оператор Tepco намерена слить в океан более миллиона тонн переработанной воды. МАГАТЭ поддержало этот план, вызвавший бурю негодования у экспертов из Китая и Южной Кореи.

10/03/2005 Atomkraftwerk Hamm-Uentrop, Hochtemperaturreaktor HTR, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, Hamm | nuklear power station Hamm Uentrop, high temprature reactor HTR, Germany, North Rhine-Westphalia, Ruhr Area, Hamm

Как авария на "Фукусиме" заставила Германию отказаться от АЭС 09.06.2021

Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
Photo taken from a Kyodo News helicopter on Feb. 13, 2021, shows tanks at the crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant storing treated radioactive water from the plant. The Japanese government decided on April 13, 2021, to release the water into the sea despite the worries of local fishermen. (Kyodo)

Южная Корея намерена помешать сливу воды с АЭС "Фукусима" 14.04.2021

Для предотвращения слива радиоактивной воды в море Сеул планирует задействовать международные суды. В знак протеста против планов Токио Южная Корея уже вызвала в МИД японского посла в Сеуле.

This Feb. 13, 2021, aerial photo shows Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, north of Tokyo, Tuesday, April 13, 2021, Japan's government said Tuesday, April 13, 2021 it has decided to start releasing massive amounts of radioactive water stored in tanks at the wrecked Fukushima nuclear plant in two years after treatment. (Kyodo News via AP)

Радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" сольют в море 13.04.2021

Компания-оператор Tepco утверждает, что мощности для хранения радиоактивной воды почти исчерпаны и у нее нет другого выхода. Многие японцы протестуют, указывая на угрозу для экологии. Недовольны и соседние страны.
Azusa Iwashimizu (C) and other members of the Japan women's national football team run as torchbearers in the first leg of the torch relay for the Tokyo Olympic Games at the J-Village National Training Center in Fukushima prefecture, Japan, March 25, 2021. Du Xiaoyi/Pool via REUTERS

В Японии стартовала эстафета олимпийского огня 25.03.2021

До начала летних Олимпийских игр в Токио около 10 тысячам бегунов предстоит, чередуясь, пронести факел через 47 префектур страны.
Strong quake in northeastern Japan The fallen gate of a house is seen on a street in Koori, Fukushima Prefecture, on Feb. 14, 2021, after an earthquake with a magnitude of 7.3 struck northeastern Japan late on Feb. 13. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

В Японии вновь произошло сильное землетрясение 20.03.2021

Амплитуда подземного толчка составила 7,2. Экстренные службы предупредили об угрозе цунами, но вскоре отменили это предупреждение.

Немецкие депутаты попались на откатах - скандал с медицинскими масками в Германии. DW Новости (11.03.2021) 11.03.2021

660 тысяч евро. Эту сумму получил в качестве комиссионных депутат бундестага (ХДС/ХСС) Георг Нюсляйн. Он помог в получении госзаказа на поставку медицинских масок. В центре скандала оказался как минимум еще один депутат.

Страшная авария на АЭС Фукусима: катастрофа длиной в десятилетия (11.03.2021) 11.03.2021

Спустя 10 лет после аварии на АЭС Фукусима жизнь в пострадавшем регионе все еще далека от понятия нормы. Зона отчуждения остается радиоактивной.

Japan's Prime Minister Yoshihide Suga bows in front of the altar for victims of the March 11 earthquake and tsunami at the national memorial service on the 10th anniversary of the disaster, in Tokyo, Japan March 11, 2021. Behrouz Mehri/Pool via REUTERS

Япония почтила память жертв сильнейшего землетрясения в своей истории 11.03.2021

В городах Японии прошли минуты молчания. Премьер Ёсихидэ Суга возложил цветы в память о погибших и пропавших в результате землетрясения и цунами. Разгул стихии привел к катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Workers walk near No. 2 and No. 3 reactor buildings at the tsunami-crippled Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture, Japan March 1, 2021. Picture taken March 1, 2021. REUTERS/Sakura Murakami

Как живет Фукусима спустя десять лет после аварии на АЭС 11.03.2021

Видимых признаков произошедшей катастрофы в Фукусиме почти не осталось. Но часть территории по-прежнему загрязнена, а десятки тысяч жителей до сих пор не вернулись в свои дома.
Fukushima Daiichi nuclear power plant in Okuma town, Fukushima prefecture is pictured after a strong earthquake shook northeastern Japan in this photo taken by Kyodo on February 14, 2021 . Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN.

В Японии не выявили лучевого поражения населения после катастрофы в Фукусиме 09.03.2021

Атомная катастрофа на АЭС "Фукусима" не привела к росту онкологических заболеваний у населения, говорится в докладе НКДАР ООН.
Photo taken from a Kyodo News helicopter shows Fukushima No. 1 nuclear power plant on March 17, 2011. The Self-Defense Forces the same day dropped water on the No. 3 reactor of the plant using helicopters, in an unprecedented move, as it was feared the reactor may have released radioactive steam due to damage to its containment vessel. The photo, showing reactors (from R to L) No. 1 through 4, was taken more than 30 kilometers offshore from the site shortly before the start of the water-dropping operation. Foto: Kyodo dpa |

Япония сольет радиоактивную воду с АЭС "Фукусима" в море 16.10.2020

Перед сливом радиоактивная вода с АЭС "Фукусима" будет тщательно отфильтрована. По мнению МАГАТЭ, эта вода не создаст проблем для экологии, но рыбаки и фермеры опасаются, что их продукцию перестанут покупать.

ARCHIV 2011 *** Nuclear power plant Muehleberg in the canton of Berne, Switzerland, pictured on June 9, 2011. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) © picture-alliance/Keystone/A. della Bella

В Швейцарии выведена из эксплуатации первая из пяти АЭС 20.12.2019

Демонтаж АЭС в Мюлеберге продлится до 2034 года. Швейцария, после атомной аварии на АЭС "Фукусима", решила отказаться от строительства новых атомных реакторов.

Ein Warnschild «Radioactive» (Radioaktiv) steht am 11.12.2017 in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) im «Zwischenlager Nord» (ZLN) auf dem Gelände des «Entsorgungswerk für Nuklearanlagen» (EWN). Das bundeseigene Entsorgungswerk für Nuklearanlagen errichtet bis 2021 auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Lubmin eine Zerlegehalle für radioaktiven Abfall. (zu dpa «EWN baut Zerlegehalle für Atomabfall» vom 13.12.2017) Foto: Stefan Sauer/dpa | Verwendung weltweit

Что делать с отходами европейских АЭС? Вывозить в Россию? 13.11.2019

Катастрофы в Чернобыле и Фукусиме, говорят эксперты, - цветочки в сравнении с тем, что может произойти при аварии на временном хранилище отработанного ядерного топлива. А постоянного могильника пока нигде нет.
25.02.2016++++++FEBRUARY 25: A general view of radiation contaminated water tanks and the damaged reactors at Fukushima Daiichi nuclear power plant. Five years on, the decontamination and decommissioning process at the Tokyo Electric Power Co.'s embattled Fukushima Daiichi nuclear power plant continues on February 25, 2016 in Okuma, Japan. March 11, 2016 marks the fifth anniversary of the magnitude 9.0 earthquake and tsunami which claimed the lives of 15,894, and the subsequent damage to the reactors at TEPCO's Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant causing the nuclear disaster which still forces 99,750 people to live as evacuees away from contaminated areas. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) (c) Getty Images/C. Furlong

Последствия аварии на "Фукусиме": попадет ли радиоактивная вода в океан 20.09.2019

Для хранения радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" больше нет места, поэтому предлагается сливать ее в океан. С политической точки зрения, это скандал. Но у премьера Японии Абэ, похоже, есть тайный план.
People head for the trial of the rendition of judgment on TEPCO former executives in front of the Tokyo District Court in Tokyo on Sep. 19, 2019. Tsunehisa Katsumata, former chairman of Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.(TEPCO), Sakae Muto, former vice president, and Ichiro Takekuro, former vice president, were charged with professional negligence resulting in death and injury in connection with the Fukushima No.1 Power Plant nuclear accident caused by tsunami that struck the plant following a powerful earthquake on March 11, 2011. They found innocent of a crime. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images ) |

Экс-руководители АЭС "Фукусима" признаны невиновными в аварии 2011 года 19.09.2019

Трое топ-менеджеров компании-оператора АЭС "Фукусима" невиновны в аварии, произошедшей в результате сильного цунами, счел суд. Решение может быть обжаловано.
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