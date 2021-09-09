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Компания-оператор Tepco намерена слить в океан более миллиона тонн переработанной воды. МАГАТЭ поддержало этот план, вызвавший бурю негодования у экспертов из Китая и Южной Кореи.
Землетрясение в Японии, одно из крупнейших в истории человечества, а также его последствия, подтолкнули Германию 10 лет назад к радикальному и быстрому переходу на возобновляемые источники энергии.
Для предотвращения слива радиоактивной воды в море Сеул планирует задействовать международные суды. В знак протеста против планов Токио Южная Корея уже вызвала в МИД японского посла в Сеуле.
Компания-оператор Tepco утверждает, что мощности для хранения радиоактивной воды почти исчерпаны и у нее нет другого выхода. Многие японцы протестуют, указывая на угрозу для экологии. Недовольны и соседние страны.
До начала летних Олимпийских игр в Токио около 10 тысячам бегунов предстоит, чередуясь, пронести факел через 47 префектур страны.
Амплитуда подземного толчка составила 7,2. Экстренные службы предупредили об угрозе цунами, но вскоре отменили это предупреждение.
660 тысяч евро. Эту сумму получил в качестве комиссионных депутат бундестага (ХДС/ХСС) Георг Нюсляйн. Он помог в получении госзаказа на поставку медицинских масок. В центре скандала оказался как минимум еще один депутат.
Спустя 10 лет после аварии на АЭС Фукусима жизнь в пострадавшем регионе все еще далека от понятия нормы. Зона отчуждения остается радиоактивной.
В городах Японии прошли минуты молчания. Премьер Ёсихидэ Суга возложил цветы в память о погибших и пропавших в результате землетрясения и цунами. Разгул стихии привел к катастрофе на АЭС "Фукусима-1".
Видимых признаков произошедшей катастрофы в Фукусиме почти не осталось. Но часть территории по-прежнему загрязнена, а десятки тысяч жителей до сих пор не вернулись в свои дома.
Атомная катастрофа на АЭС "Фукусима" не привела к росту онкологических заболеваний у населения, говорится в докладе НКДАР ООН.
Перед сливом радиоактивная вода с АЭС "Фукусима" будет тщательно отфильтрована. По мнению МАГАТЭ, эта вода не создаст проблем для экологии, но рыбаки и фермеры опасаются, что их продукцию перестанут покупать.
Демонтаж АЭС в Мюлеберге продлится до 2034 года. Швейцария, после атомной аварии на АЭС "Фукусима", решила отказаться от строительства новых атомных реакторов.
Катастрофы в Чернобыле и Фукусиме, говорят эксперты, - цветочки в сравнении с тем, что может произойти при аварии на временном хранилище отработанного ядерного топлива. А постоянного могильника пока нигде нет.
Для хранения радиоактивной воды с АЭС "Фукусима" больше нет места, поэтому предлагается сливать ее в океан. С политической точки зрения, это скандал. Но у премьера Японии Абэ, похоже, есть тайный план.
Трое топ-менеджеров компании-оператора АЭС "Фукусима" невиновны в аварии, произошедшей в результате сильного цунами, счел суд. Решение может быть обжаловано.
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