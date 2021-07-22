Синдзо Абэ - политик-рекордсмен, объединивший Японию с Азией

Еще при жизни Синдзо Абэ высказываемые о нем мнения сильно расходились. Для критиков Абэ символизировал шовинистическую и отсталую Японию, потому что, будучи премьер-министром, подвел черту под обсуждением ответственности Японии за Вторую мировую войну в Азии. В 2015 году, к 70-летию ее окончания, он подтвердил уже ранее выраженное Токио раскаяние "по поводу действий во время войны", но больше на сей счет не извинялся.

"Чтобы Япония никогда не превратилась во второсортную нацию"

Обещание Абэ построить "сильную и процветающую Японию" многим напоминало империалистический девиз "богатая нация, сильная армия" эпохи Мэйдзи во второй половине XIX века. Абэ хотел пересмотреть пацифистскую конституцию, которую, по его мнению, Соединенные Штаты навязали Токио в 1946 году, в пользу закрепления статуса Японии как более сильного государства. Однако ему так и не удалось осуществить свою давнюю мечту о конституционной реформе.

Политика Синдзо Абэ была направлена на укреплении позиций Японии на мировой арене

Люди, благосклонно относившиеся к экс-премьеру, видели в нем прагматичного реформатора, который укрепил экономику страны и ее союз с США, "чтобы Япония никогда не превратилась во второсортную нацию", как однажды выразился сам Абэ. Вместе с японским центральным банком он сделал ставку на сверхмягкую денежно-кредитную политику и высокие госрасходы, а также заключил важные торговые соглашения с Евросоюзом и соседними государствами Тихоокеанского региона.

Во время премьерства Абэ Япония открылась для иностранных рабочих, инвесторов и туристов сильнее, чем когда-либо прежде. Однако он избегал болезненных структурных реформ. В конце концов, его правительство представило доказательства того, что высокоразвитая экономика может расти, несмотря на сокращение населения.

Борьба с гегемонистскими амбициями Китая

Важная часть наследия Синдзо Абэ, вероятно, состоит в том, что при нем Япония проявила повышенный интерес к Азии. Со своей концепцией "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" Абэ пробудил осознание в Азии гегемонистских устремлений Китая и расширил экономические связи между Японией и странами региона посредством активной инвестиционной политики.

Синдзо Абэ и Си Цзиньпин, сентябрь 2018 года

"Индия и Юго-Восточная Азия приветствовали более уверенную в себе Японию как источник упреждающего и стабилизирующего регионального влияния", - заявил Йоичи Фунабаси, глава аналитического центра Asia Pacific Institute, когда Абэ ушел в отставку в 2020 году.

Историческая борьба за власть между Китаем и США, которая значительно обострилась в период премьерства Абэ, вынуждала его к проведению политики балансирования между двумя сверхдержавами. При этом посредством расширенного толкования японской конституции ему удалось как укрепить военно-политический союз с США, так и защитить от ущерба торговлю с Китаем, важнейшим экономическим партнером Токио.

Премьер, представивший новый консенсус японской элиты

По мнению современных историков, Абэ был первым премьер-министром, представившим новый консенсус японской элиты по сохранению глобального политического веса их страны в долгосрочной перспективе. Этот консенсус был сформирован после того, как в ходе мирового финансового кризиса Китай обошел Японию, став второй экономикой мира.

Несмотря на хорошие отношения Путина и Абэ, России и Японии не удалось подписать мирный договор

Проведение Олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии коронавируса состоялись годом позже, летом 2021-го, также можно интерпретировать как проект укрепления мировых позиций Японии как нации. Заверив, что атомная электростанция в Фукусиме находится под контролем, Синдзо Абэ приложил личные усилия для того, чтобы Токио получил право проведения летней Олимпиады.

Однако многие внешнеполитические проекты Абэ, прежде всего, долгожданный мирный договор с Россией и прояснение судьбы японцев, похищенных Северной Кореей, остались незавершенными. Рекордной продолжительности своего премьерства Абэ обязан двум факторам: с одной стороны, японская экономика при нем несколько лет процветала; с другой - оппозиция всегда оставалась слабой.

Наследник династии высокопоставленных политиков

Период с 2009 по 2012 годы, когда впервые с 1955 года в Японии относительно длительное время правила не Либерально-демократическая партия (ЛДПЯ), был отмечен хаосом из-за неопытности находившихся у власти политиков, а также разрушительным цунами, приведшим в марте 2011 года к катастрофе на АЭС в Фукусиме. После этого японские избиратели больше не решались экспериментировать и оставались верны Абэ.

Синдзо Абэ выступает на траурной церемонии в 74-ю годовщину атомной бомбардировки Нагасаки

Их отношения не изменили даже разного рода коррупционные скандалы. "Установление политической стабильности можно назвать главным успехом Абэ", - считает немецкий эксперт по Японии Себастьян Маслов (Sebastian Maslow). После многих лет внутрипартийной борьбы за власть и множества финансовых скандалов Абэ восстановил авторитет либерал-демократов и вновь сделал их способными управлять страной.

При этом Абэ не производил большого впечатления ни как оратор, ни как интеллектуал. Что содействовало его восхождению на вершину власти, так это происхождение - он родился в богатой семье с глубокими корнями на японском политическом Олимпе. Его двоюродный дед Эйсаку Сато был премьер-министром Японии, как и родной дед Нобусукэ Киси. А отец Синтаро Абэ занимал пост министра иностранных дел. Такое происхождение обязывало.

"Определяющим элементом политической карьеры Синдзо Абэ был исторический ревизионизм", - полагает немецкий историк Свен Заалер (Sven Saaler) из токийского Университета Софии. В качестве самых ярких примеров этого Заалер назвал приукрашенное изображения японского военного прошлого в большинстве школьных учебников и повторное введение уроков нравственного воспитания.

В пятницу, 8 июля, Синдзо Абэ скончался в возрасте 67 лет после покушения на предвыборном митинге в городе Нара.

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