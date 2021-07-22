Синдзо Абэ - политик-рекордсмен, объединивший Японию с Азией

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Синдзо Абэ правил в Японии более 8 лет - дольше любого другого премьера. Но изменить конституцию Абэ, скончавшемуся 8 июня после покушения на предвыборном митинге, так и не удалось, пишет в некрологе Мартин Фритц.
Еще при жизни Синдзо Абэ высказываемые о нем мнения сильно расходились. Для критиков Абэ символизировал шовинистическую и отсталую Японию, потому что, будучи премьер-министром, подвел черту под обсуждением ответственности Японии за Вторую мировую войну в Азии. В 2015 году, к 70-летию ее окончания, он подтвердил уже ранее выраженное Токио раскаяние "по поводу действий во время войны", но больше на сей счет не извинялся.
Обещание Абэ построить "сильную и процветающую Японию" многим напоминало империалистический девиз "богатая нация, сильная армия" эпохи Мэйдзи во второй половине XIX века. Абэ хотел пересмотреть пацифистскую конституцию, которую, по его мнению, Соединенные Штаты навязали Токио в 1946 году, в пользу закрепления статуса Японии как более сильного государства. Однако ему так и не удалось осуществить свою давнюю мечту о конституционной реформе.
Люди, благосклонно относившиеся к экс-премьеру, видели в нем прагматичного реформатора, который укрепил экономику страны и ее союз с США, "чтобы Япония никогда не превратилась во второсортную нацию", как однажды выразился сам Абэ. Вместе с японским центральным банком он сделал ставку на сверхмягкую денежно-кредитную политику и высокие госрасходы, а также заключил важные торговые соглашения с Евросоюзом и соседними государствами Тихоокеанского региона.
Во время премьерства Абэ Япония открылась для иностранных рабочих, инвесторов и туристов сильнее, чем когда-либо прежде. Однако он избегал болезненных структурных реформ. В конце концов, его правительство представило доказательства того, что высокоразвитая экономика может расти, несмотря на сокращение населения.
Важная часть наследия Синдзо Абэ, вероятно, состоит в том, что при нем Япония проявила повышенный интерес к Азии. Со своей концепцией "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" Абэ пробудил осознание в Азии гегемонистских устремлений Китая и расширил экономические связи между Японией и странами региона посредством активной инвестиционной политики.
"Индия и Юго-Восточная Азия приветствовали более уверенную в себе Японию как источник упреждающего и стабилизирующего регионального влияния", - заявил Йоичи Фунабаси, глава аналитического центра Asia Pacific Institute, когда Абэ ушел в отставку в 2020 году.
Историческая борьба за власть между Китаем и США, которая значительно обострилась в период премьерства Абэ, вынуждала его к проведению политики балансирования между двумя сверхдержавами. При этом посредством расширенного толкования японской конституции ему удалось как укрепить военно-политический союз с США, так и защитить от ущерба торговлю с Китаем, важнейшим экономическим партнером Токио.
По мнению современных историков, Абэ был первым премьер-министром, представившим новый консенсус японской элиты по сохранению глобального политического веса их страны в долгосрочной перспективе. Этот консенсус был сформирован после того, как в ходе мирового финансового кризиса Китай обошел Японию, став второй экономикой мира.
Проведение Олимпийских игр в Токио, которые из-за пандемии коронавируса состоялись годом позже, летом 2021-го, также можно интерпретировать как проект укрепления мировых позиций Японии как нации. Заверив, что атомная электростанция в Фукусиме находится под контролем, Синдзо Абэ приложил личные усилия для того, чтобы Токио получил право проведения летней Олимпиады.
Однако многие внешнеполитические проекты Абэ, прежде всего, долгожданный мирный договор с Россией и прояснение судьбы японцев, похищенных Северной Кореей, остались незавершенными. Рекордной продолжительности своего премьерства Абэ обязан двум факторам: с одной стороны, японская экономика при нем несколько лет процветала; с другой - оппозиция всегда оставалась слабой.
Период с 2009 по 2012 годы, когда впервые с 1955 года в Японии относительно длительное время правила не Либерально-демократическая партия (ЛДПЯ), был отмечен хаосом из-за неопытности находившихся у власти политиков, а также разрушительным цунами, приведшим в марте 2011 года к катастрофе на АЭС в Фукусиме. После этого японские избиратели больше не решались экспериментировать и оставались верны Абэ.
Их отношения не изменили даже разного рода коррупционные скандалы. "Установление политической стабильности можно назвать главным успехом Абэ", - считает немецкий эксперт по Японии Себастьян Маслов (Sebastian Maslow). После многих лет внутрипартийной борьбы за власть и множества финансовых скандалов Абэ восстановил авторитет либерал-демократов и вновь сделал их способными управлять страной.
При этом Абэ не производил большого впечатления ни как оратор, ни как интеллектуал. Что содействовало его восхождению на вершину власти, так это происхождение - он родился в богатой семье с глубокими корнями на японском политическом Олимпе. Его двоюродный дед Эйсаку Сато был премьер-министром Японии, как и родной дед Нобусукэ Киси. А отец Синтаро Абэ занимал пост министра иностранных дел. Такое происхождение обязывало.
"Определяющим элементом политической карьеры Синдзо Абэ был исторический ревизионизм", - полагает немецкий историк Свен Заалер (Sven Saaler) из токийского Университета Софии. В качестве самых ярких примеров этого Заалер назвал приукрашенное изображения японского военного прошлого в большинстве школьных учебников и повторное введение уроков нравственного воспитания.
В пятницу, 8 июля, Синдзо Абэ скончался в возрасте 67 лет после покушения на предвыборном митинге в городе Нара.
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