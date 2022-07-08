 В Японии тяжело ранен бывший премьер-министр Синдзо Абэ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.07.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

В Японии тяжело ранен бывший премьер-министр Синдзо Абэ

Абэ стал жертвой покушения, когда выступал с речью на предвыборном митинге. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, у него остановка сердца.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в критическом состоянии в результате огнестрельного ранения, полученного в ходе выступления на предвыборном митинге в городе Нара в центральной части страны в пятницу, 8 июля. Согласно сообщениям японских СМИ, Абэ выстрелили в спину из дробовика.

67-летний политик получил тяжелое ранение, по дороге в больницу у него остановилось сердце и дыхание, врачи борются за его жизнь. Японское телевидение опубликовало видео, на котором Абэ выступает с предвыборной речью возле вокзала, затем раздаются два выстрела, Абэ падает на землю, он окровавлен и хватается за грудь, к нему бегут охранники.

Полиция задержала предполагаемого стрелка - 42-летнего бывшего бойца морских сил самообороны Японии. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокацу Матсуно, комментируя покушения на Абэ, заявил, что "с таким варварством мириться невозможно".

Покушение накануне выборов

Синдзо Абэ стал жертвой покушения за два дня до выборов в верхнюю палату парламента. Он ушел в отставку с поста премьер-министр в 2020 году из-за обострения хронических проблем со здоровьем. У Абэ с подросткового возраста язвенный колит, с тех пор он был вынужден постоянно принимать лекарства.

Синдзо Абэ

Синдзо Абэ

Уходя в отставку, Абэ сказал, что испытывает мучения из-за того, что ему не удалось реализовать так много целей. Он пояснил, что в числе прочего не успел урегулировать проблемы, связанные с похищением японцев северокорейскими агентами, и территориальный конфликт с Россией вокруг Южных Курил, а также реформировать конституцию Японии.

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что он в шоке из-за покушения на Абэ, которого он назвал выдающимся лидером Японии и непоколебимым союзником Соединенных Штатов.

Смотрите также:

  • Japan 75 Jahre nach Hiroshima (picture-alliance/dpa/Hiroshima Peace Memorial Museum)

    Хиросима в руинах

    Хиросима, 6 августа 1945 года

  • Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

    Хиросима в руинах

    Полковник Пол Тиббетс был командиром экипажа бомбардировщика, с которого была сброшена бомба на Хиросиму.

  • Хиросима 7 сентября 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима 7 сентября 1945 года

  • Хиросима, август 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима в руинах, август 1945 года

  • Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

    Хиросима в руинах

    Несколько мостов и бетонных зданий сохранились после атомной бомбардировки Хиросимы американскими ВВС.

  • Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

    Хиросима в руинах

    Йинпе Теравама пережил атомную бомбардировку. Фото 1947 года.

  • Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

    Хиросима в руинах

    Сентябрь 1945 года: последствия атомной бомбардировки Хиросимы.

  • Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму

    Хиросима в руинах

    Макет атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Такая бомба весом 4 тонны взорвалась на высоте 580 метров над городом и унесла жизни около 140 тысяч человек.

  • В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    В ожидании медицинской помощи в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

    Хиросима в руинах

    Вид на Хиросиму из окна госпиталя Красного креста на расстоянии километра от эпицентра взрыва. Снимок сделан в 1945 году.

  • Центр Хиросимы через год после бомбардировки

    Хиросима в руинах

    Центр Хиросимы через год после бомбардировки

  • Хиросима в руинах

    Хиросима

    Руины протестантской церкви в Хиросиме. Фото 1945 года.

  • Хиросима в руинах

    Хиросима. На следующий день после атомной бомбардировки.

  • Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Взрыв атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года

  • Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы

    Хиросима в руинах

    Фотография сделана через несколько недель после атомной бомбардировки Хиросимы 6 августа 1945 года.

  • Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

    Хиросима в руинах

    Хиросима. Монумент жертвам 6 августа 1945 года

  • Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя

    Хиросима в руинах

    Хиросима. У монумента жертвам 75 лет спустя


Смотреть видео 03:13

Страшная авария на АЭС Фукусима: катастрофа длиной в десятилетия (11.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему в Японии от престола отрекся император (30.04.2019)  

Годовщина трагедии в Хиросиме на фоне ядерных угроз КНДР (07.08.2017)  

Реклама

Самые читаемые

МО России объявило оперативную паузу в боях в Украине  

Таблетки от ковида Paxlovid. Почему их почти не выписывают в Германии  

Россия закручивает Казахстану гайки на экспортной нефтяной трубе  