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Алексей Стрельников

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Алексей Стрельников : избранные публикации

Военкомат в Симферополе

Как в военкоматах в РФ отказывают в снятии с воинского учета

Выехавшие за границу россияне пытаются сняться с воинского учета. Часто отказывают тем, у кого есть офицерские звания.
Правосудие и закон4 ч. назад
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