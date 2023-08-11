You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Алексей Стрельников
Пропустить раздел Алексей Стрельников : избранные публикации
Алексей Стрельников : избранные публикации
Как в военкоматах в РФ отказывают в снятии с воинского учета
Выехавшие за границу россияне пытаются сняться с воинского учета. Часто отказывают тем, у кого есть офицерские звания.
Правосудие и закон
4 ч. назад
4 ч. назад
На главную страницу