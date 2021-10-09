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Автопром

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Автопром".

Внимание: контент страницы включает статьи, фотогалереи и видеосюжеты и генерируется автоматически на основании ключевых слов.

30.12.2019, Shanghai, China, China-made Tesla Model 3 vehicles are seen at the Shanghai Gigafactory of the U.S. electric car maker in Shanghai, China December 30, 2019. REUTERS/Yilei Sun

Любимый автомобиль немцев: пока еще VW Golf, а скоро Tesla Model 3? 09.10.2021

Немецкий авторынок стоит на пороге знаковой смены лидера: самой продаваемой в Германии легковой машиной может стать американский электромобиль. Новый хит продаж и в классе "люкс".
Mitarbeiter fertigen den Opel Grandland X im Opel-Werk. Beim Autobauer Opel ist vergangene Woche die Produktion schrittweise wieder hochgefahren worden. Die PSA-Tochter hatte im März in Eisenach die Produktion eingestellt und das Werk heruntergefahren.

Из-за дефицита микрочипов завод Opel в Айзенахе закрывается до конца года 30.09.2021

Глобальный дефицит микросхем больнее других отраслей экономики ударил по автопрому. Ряд немецких производителей уже закрывали свои заводы, теперь как минимум до начала 2022 остановился завод Opel в Айзенахе.
Eine Händlerin sitzt im Handelssaal der Frankfurter Börse vor ihren Monitoren. Die Deutsche Börse stockt den deutschen Leitindex Dax von 30 auf 40 Mitglieder auf. (Zu dpa «Deutsche Börse stockt Dax auf 40 Mitglieder auf»)

Расширение биржевого индекса DAX: как меняется облик большого бизнеса ФРГ 20.09.2021

В высшей лиге крупных немецких компаний отныне не 30, а 40 фирм. Какие отрасли представляют новички и меняют ли они представление о международной специализации экономики Германии?

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Mercedes-Benz eActros Weltpremiere 2021. Daimler stellt ersten volleketrischen LKW vor e-Actros

Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС 25.08.2021

Крупнейший в мире производитель грузового автотранспорта Daimler Truck готов к внедрению альтернативных двигателей. Его конкуренты MAN и Scania верят только в одну технологию.

Юг Европы в огне: катастрофические пожары в Греции, Италии и Турции. DW Новости (06.08.21) 06.08.2021

Борьбу с небывалыми пожарами сейчас ведут в Турции, Греции, Италии… На тушение пожаров брошены все силы: от пожарных и военных до волонтеров. Местных жителей и туристов эвакуируют, огонь подобрирается вплотную к отелям. В многих регионах возникла острая нехватка воды. Окутанные дымом греческие Афины накануне остались без электричества.
ARCHIV - Ein elektrisch angetriebenes Tesla Model S 85D lädt am 27.06.2016 an einer Ladesäule in Wilkau-Haßlau (Sachsen). Der Elektroautobauer Tesla ist im zweiten Quartal tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Foto: Jan Woitas/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Байден хочет сделать американский автопром более экологичным 05.08.2021

К 2030 году 50 процентов новых автомобилей в США должны составить электромобили, такая цель содержится в указе президента США Джо Байдена.
ARCHIV 2015 **** ILLUSTRATION - Der Auspuff eines Autos ist am 04.11.2015 vor einem Volkswagen-Gebrauchtwagenhändler in Hannover (Niedersachsen) zu sehen. Im bundesweit ersten Prozess wegen des VW-Abgas-Skandals entscheidet das Landgericht Bochum am 16. März, ob der Kläger sein knapp ein Jahr altes Auto zurückgeben darf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa/lnw: «Käufer will seinen VW zurückgeben - Gericht entscheidet über Klage» vom 16.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Volkswagen объявил, когда и где прекратит выпуск автомобилей с ДВС   30.06.2021

Темпы перехода бренда легковых машин VW на производство исключительно электромобилей будут зависеть от специфики различных регионов мира. Быстрее всего процесс пойдет в Европе.
epa04898932 Participants of the 'Mrs Universe 2015' contest pose for a photo on trucks at BelAZ plant in Zhodino, some 55 km from Minsk, Belarus, 26 August 2015. About 60 participants from different countries take part in the contest. EPA/TATYANA ZENKOVICH |

Четвертый пакет санкций Евросоюза сожмет белорусскую экономику 23.06.2021

Новые санкции ЕС против Беларуси сильно отличаются от прежних, уверены опрошенные DW эксперты. Они ожидают падения ВВП страны и предупреждают, что возможное введение секторальных санкций сделает его двузначным.
30.05.2018, China, Ji'nan: --FILE--A local resident shows a chip of Huawei in Ji'nan city, east China's Shandong province, 30 May 2018. Huawei Technologies Co Ltd said on Tuesday (23 July 2019) it plans to invest 3 billion yuan ($436 million) over the next five years to build an ecosystem for its ARM-based server chips as the Chinese company beefs up its prowess in semiconductors. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

Микросхемы из Техаса и лес кругляк из Сибири: в чем причины дефицита сырья? 09.05.2021

Многие немецкие предприятия, будь то автоконцерны, строительные фирмы или кондитерские фабрики, жалуются на перебои в поставках исходного сырья. Причина - не только пандемия коронавируса.
30.05.2018, China, Ji'nan: --FILE--A local resident shows a chip of Huawei in Ji'nan city, east China's Shandong province, 30 May 2018. Huawei Technologies Co Ltd said on Tuesday (23 July 2019) it plans to invest 3 billion yuan ($436 million) over the next five years to build an ecosystem for its ARM-based server chips as the Chinese company beefs up its prowess in semiconductors. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

Дефицит чипов из Азии вызвал кризис в мировом автопроме. И что теперь? 18.04.2021

Автозаводы останавливают конвейеры, президент США Джо Байден бьет тревогу, в ЕС под угрозой переход на электромобили. В этой ситуации растет роль "Кремниевой долины" в Германии.
Das Baugelände der Tesla Gigafactory östlich von Berlin (Luftaufnahme mit einer Drohne). In der Fabrik sollen ab Juli 2021 maximal 500 000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band rollen - dabei soll nach den Plänen des Autobauers so schnell wie möglich das Maximum erreicht werden. Der US-Elektroautobauer rechnet für seine geplante erste Fabrik in Europa vorerst mit bis zu 10 500 Mitarbeitern im Schichtbetrieb.

Чтобы увидеть будущее автопрома ФРГ, надо посмотреть на бывшую ГДР 08.04.2021

Восточная Германия после длительной деиндустриализации превращается в европейский центр производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Особую роль предстоит сыграть Берлину.
Ein BMW X5 xDrive40e als Plug-in-Hybrid mit eDrive lädt mit anderen Elektroautos am 14.04.2016 an einer Ladesäule auf einer Konferenz zu Elektromobilität in Leipzig (Sachsen) in einer Messehalle. Der SUV wird von einer Kombination aus einem Vierzylinder-Ottomotor mit Twin-Turbo und einer Leistung von180 kW/245 PS und einem Elektromotor mit 83 kW/113 PS angetrieben. Foto: Jan Woitas/dpa | Verwendung weltweit

Германия обошла США по продажам новых электромобилей и гибридов 09.03.2021

В 2020 году в Германии было продано почти 395 тысяч электромобилей и гибридов, в США - 322 тысячи. Крупнейшим рынком остается Китай.
27.02.2019, Berlin: Herbert Diess (l), Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, und Satya Nadella, CEO von Microsoft, stehen anlässlich eines Fireside-Chats mit Journalisten im Volkswagen Digital Lab in Friedrichshain neben einem Fahrzeug. Volkswagen und Microsoft entwickeln im Rahmen ihrer Technologiepartnerschaft die Volkswagen Automotive Cloud. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Зачем концерну Volkswagen партнерство с Microsoft и облачные технологии 04.03.2021

Немецкий автостроитель стал разработчиком софта, тестирует "облако" со своими цифровыми сервисами и создал платформу в сфере автоматизированного вождения и беспилотной парковки.
Bundespolizisten kontrollieren Einreisende an der Autobahn A17 in der Nähe des Grenzübergangs zu Tschechien. Die verschärften deutschen Einreiseregeln an den Grenzen zu Tschechien und zum österreichischen Bundesland Tirol zum Schutz vor gefährlichen Varianten des Coronavirus sind in der Nacht zum 14.02.2021 in Kraft getreten.

Пандемия в ФРГ: можно ли остановить на границе мутации коронавируса? 16.02.2021

Во избежание волны новых заражений мутациями коронавируса немецкие власти запретили въезд в Германию жителям Чехии, Словакии и австрийского Тироля. DW - о том, почему запрет может ударить и по автопрому ФРГ.
Mitarbeiter von Audi arbeiten am Donnerstag (11.07.2002) an einer Audi-A2-Karosserie, die komplett aus Aluminium gefertigt wird. Bei einer Veranstaltung Audi und Leichtbau am Donnerstag im Audi-Werk Neckarsulm informierte Audi über seinen Weg vom Aluminium-Pionier zum Hersteller von Großserienfahrzeugen aus Aluminium. dpa/lsw

"Русал" спасает немецкого банкрота, чтобы снабжать мировой автопром 12.02.2021

Российская частная компания инвестирует в экономику Германии. Она хочет превратить убыточный алюминиевый завод Aluminium Rheinfelden в центр разработки низкоуглеродных технологий.
In der Automobilen Welt Eisenach (AWE) betrachten Besucher am 16.08.2006 eine Limousine EMW 340-2, Baujahr 1953, mit Sechszylinder-Viertakt-Reihenmotor, 1971 ccm, 57 PS, Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Der EMW 340 (EMW = Eisenacher Motorenwerk) wurde seit 1949 mit Gründung der DDR produziert und ist eine Weiterentwicklung des Vorkriegs-BMW 326. Wegen einer Klage von BMW gegen die Verwendung des Markenzeichens trat ein weiß-rotes Logo an Stelle der bekannten weiß-blauen Kennzeichnung. Das 2005 eröffnete Museum auf dem ehemaligen Firmengelände des Automobilwerkes Eisenach (AWE) gibt Einblicke in die über 100-jährige Geschichte des Fahrzeugbaus in der thüringischen Stadt. Im Jahr 1896 begann in Eisenach die Fertigung des Wartburg-Motorwagens, 1928 übernahm die BMW AG das Werk. Von 1952 bis 1991 wurde hier der Wartburg gebaut, insgesamt 1,7 Millionen Stück. Foto: Peter Zimmermann +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Как автостроители из Айзенаха выиграли пари у маршала Жукова 24.11.2020

Осень 1945 года. Автозавод в Айзенахе готовят к вывозу в СССР. Как спасти предприятие, которое кормит целый регион? Дерзкая идея помогает возобновить производство легендарных "бимеров".
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