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Автобан

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "автобан".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

German Autobahn: рекорды скорости на немецких автобанах в прошлом? Европа в фокусе 30.09.2021

Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.
Polizisten und Helfer stehen mit ihren Fahrzeugen auf der Autobahn 9. Wegen eines mutmaßlich bewaffneten Passagiers in einem Reisebus hat die bayerische Polizei die Autobahn 9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt.

На юге Германии произошел инцидент с захватом заложников 21.09.2021

Во время происшествия в междугороднем сербском автобусе пострадали два человека. Подозреваемый во взятии заложников задержан полицией.
23.09.2014 Autobahnkirche Siegerland an der A45, Architekten Schneider und Schumacher, Wilnsdorf, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Autobahnkirche Siegerland on the A45, architects Schneider and Schumacher, Wilnsdorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Придорожные храмы в Германии - церкви на немецких автобанах 17.08.2021

В Германии насчитывается почти полсотни церквей и часовен, предназначенных специально для тех, кто находится в пути на автобанах.
03.02.2021 Autobahnkirche auf dem Autohof Wilnsdorf an der Autobahn A45 bei Sonnenschein.

Церкви на немецких автобанах 17.08.2021

Каждый день в этих храмах около автобанов в Германии бывают тысячи водителей и пассажиров.
RECROP - Polizisten geleiten zwei ausgebüxte Esel zurück zu ihrem Gehege im Kaisergarten. (zu: «Esel laufen auf Autobahn-Abfahrt - Polizei bringt sie in Sicherheit», bestmögliche Qualität) +++ dpa-Bildfunk +++

Немецким полицейским пришлось иметь дело с настоящими ослами (фото) 06.07.2021

Эта фотография была сделана в Германии около съезда с автобана A42, где полицейским пришлось сопровождать двух ослов.
Auf einer Tafel wird am Dienstag (12.04.2011) auf der Autobahn A8 München- Stuttgart an der Raststätte Aichen bei Nellingen (Alb- Donau- Kreis) die Zahl der freien Lastwagenparkplätze angezeigt. Die Tankstelle gewann einen ADAC- Test, in dem Autobahntankstellen verglichen wurden. Foto: Stefan Puchner dpa/lsw

За что можно полюбить стоянки на автобанах 10.03.2021

Как хорошо наматывать километры на знаменитых немецких автобанах! Но когда-нибудь все-таки нужно остановиться, отдохнуть. Где и как?
18.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Siegen: Die Talbrücke Eisern fällt bei einer Sprengung in sich zusammen. Die Richtungsfahrbahnen nach Dortmund und Frankfurt liegen auf separaten Brücken. Bis zur Fertigstellung einer neuen Brücke Ende 2024 wird der Verkehr dann über die verbleibenden Fahrbahnen auf der anderen Seite geführt. Foto: Bernd Thissen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии взорвали мост на автобане (фото) 19.10.2020

Чтобы расширить эту автомагистраль в немецком регионе Зигерланд с четырех до шести полос, придется поменять и мосты. Одну их старых эстакад сейчас взорвали.
12.06.2020, Rheinland-Pfalz, Longkamp: Eine Grünbrücke überquert die Bundestrasse B50 (Aufnahme mit einer Drohne). In Rheinland-Pfalz gibt es bereits 15 Grünbrücken, zwei Landschaftstunnel und neun Unterführungen für Wildtiere, um Lebensräume zu vernetzen. (zu dpa Sicher über die Straße: Immer mehr Grünbrücken für Wildtiere) Foto: Thomas Frey/dpa | Verwendung weltweit

Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных 29.09.2020

Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных - оленей, косуль, ужей... Для них в Германии строят специальные мосты.
Хайденхайм

Зеленые мосты для диких животных 29.09.2020

В Германии насчитывается более 80 мостов над автобанами, построенных специально для диких животных.
HANDOUT - 31.08.2020, Bayern, Möhrendorf: Ein Polizist hockt neben einem Kalb, das an der Leitplanke der Autobahn 73 angebunden ist. Das Tier war am 31. August im Landkreis Erlangen-Höchstadt offenbar beim Transport verloren gegangen. Um das Kalb an der Leitplanke festzubinden, nutzten die Polizisten den Gürtel eines Beamten als Halsband und ein Abschleppseil des Polizeiwagens. Foto: -/Polizeipräsidium Mittelfranken/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Зачем немецкий полицейский снял свой ремень на автобане (фото) 02.09.2020

Эта фотография была сделана на федеральном автобане A73 в Баварии, где полицейским пришлось отлавливать теленка.
ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: ILLUSTRATION - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa Razzia gegen mutmaßliche Rechtsextremisten - Bislang keine Festnahmen) Foto: picture alliance / Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Премьер-министр Баден-Вюртемберга Кречман попал в крупное ДТП 01.09.2020

В кортеж Винфрида Кречмана врезался на автобане другой автомобиль. В результате три человека, в том числе годовалый ребенок, получили травмы.

18.08.2020, Berlin: Kriminaltechniker untersuchen auf der Berliner Stadtautobahn A100 auf der Höhe der Ausfahrt Alboinstraße einen Pkw (hinten, M). Zuvor habe der Fahrer des Wagens laut Polizei mehrere Unfälle verursacht und anschließend behauptet, einen gefährlichen Gegenstand im Wagen zu haben. Der Fahrer sei festgenommen worden. Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В крупной аварии на автобане в Берлине подозревают исламиста 19.08.2020

В результате серии аварий на городском автобане столицы ФРГ три человека получили тяжкие травмы. Органы юстиции полагают, что действия мужчины, устроившего аварии, имеют исламистскую подоплеку.
HANDOUT - 31.01.2020, Bayern, Wörth A. d. Isar: Ein Schwert ist auf den Tank eines Motorrads aufgeschweisst. Der Fahrer des Gefährts, der sich nach dem Elefantentreffen in Thurmannsbang (Niederbayern) auf der Heimnreise nach Italien befand, wurde auf der Autobahn 92 von der Polizei gestoppt. Neben einer Auspuffanlage Marke Eigenbau konnten eine Vielzahl unzulässige und gefährliche Umbauten festgestellt werden. Der Mann musste seine Fahrt mit einem Mietwagen fortsetzen. Foto: -/Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Мотоциклу со средневековым мечом - не место на автобане (фото) 03.02.2020

Такой мотоцикл на днях задержала на автобане баварская полиция. Владельцу пришлось продолжить путь домой на арендованном автомобиле.

Ein Autofahrer fährt am 16.04.2015 auf einer Straße in Gensingen (Rheinland-Pfalz) entlang - aufgenommen durch den Sucher eines Lasermessgerätes der Polizei. Die Polizei will Raser mit dem sogenannten Blitz-Marathon auch in Rheinland-Pfalz ausbremsen. Bei der Aktion kontrollieren in Deutschland rund 13 000 Beamte an über 7000 Stellen, ob Auto- oder Motorradfahrer zu schnell unterwegs sind. ACHTUNG: Das Kennzeichen wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen gepixelt. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Как штрафуют за превышение скорости на дорогах в Германии 31.01.2020

Министерство юстиции России предлагает существенно повысить штрафы за превышение скорости водителями. Какие наказания предусмотрены за эти нарушения ПДД в Германии?

30.05.2019, Bayern, Pullach: Eine Männergruppe stößt im Biergarten eines Wirtshauses an der Isar mit ihren Weißbiergläsern an. Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

О мужчинах и сквозняках: привычки немцев, которые сложно понять 16.12.2019

Журналистка DW Дана Регев переехала в Германию из Израиля пять лет назад, но некоторые привычки немцев до сих пор ее удивляют.

ARCHIV - 15.03.2019, Bayern, Kempten: ILLUSTRATION - Ein Polizist mit Handschellen und einer Pistole am Gürtel steht vor einem Streifenwagen. Die bayerische Polizei fahndet derzeit nach 30 160 Verdächtigen oder Verurteilen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ задержана банда из Беларуси, грабившая грузовики 19.10.2019

Только в Нижней Саксонии злоумышленники совершили почти 60 преступлений. Общий ущерб, причиненный бандитами, превышает полмиллиона евро, сообщил Европол.
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