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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "автобан".
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Также в программе: как меняется климат в Альпах, зачем в Греции хранят вино на дне моря и почему собак стали набирать в спасатели.
Во время происшествия в междугороднем сербском автобусе пострадали два человека. Подозреваемый во взятии заложников задержан полицией.
В Германии насчитывается почти полсотни церквей и часовен, предназначенных специально для тех, кто находится в пути на автобанах.
Каждый день в этих храмах около автобанов в Германии бывают тысячи водителей и пассажиров.
Эта фотография была сделана в Германии около съезда с автобана A42, где полицейским пришлось сопровождать двух ослов.
Как хорошо наматывать километры на знаменитых немецких автобанах! Но когда-нибудь все-таки нужно остановиться, отдохнуть. Где и как?
Чтобы расширить эту автомагистраль в немецком регионе Зигерланд с четырех до шести полос, придется поменять и мосты. Одну их старых эстакад сейчас взорвали.
Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных - оленей, косуль, ужей... Для них в Германии строят специальные мосты.
В Германии насчитывается более 80 мостов над автобанами, построенных специально для диких животных.
Эта фотография была сделана на федеральном автобане A73 в Баварии, где полицейским пришлось отлавливать теленка.
В кортеж Винфрида Кречмана врезался на автобане другой автомобиль. В результате три человека, в том числе годовалый ребенок, получили травмы.
В результате серии аварий на городском автобане столицы ФРГ три человека получили тяжкие травмы. Органы юстиции полагают, что действия мужчины, устроившего аварии, имеют исламистскую подоплеку.
Такой мотоцикл на днях задержала на автобане баварская полиция. Владельцу пришлось продолжить путь домой на арендованном автомобиле.
Министерство юстиции России предлагает существенно повысить штрафы за превышение скорости водителями. Какие наказания предусмотрены за эти нарушения ПДД в Германии?
Журналистка DW Дана Регев переехала в Германию из Израиля пять лет назад, но некоторые привычки немцев до сих пор ее удивляют.
Только в Нижней Саксонии злоумышленники совершили почти 60 преступлений. Общий ущерб, причиненный бандитами, превышает полмиллиона евро, сообщил Европол.
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