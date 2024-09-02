Сколько стоят водительские права в Германии

Быть автовладельцем в ФРГ - дорого. По расчетам Общегерманского автомобильного клуба ADAC, только получение водительских прав класса "В" может стоить от 2500 до 4500 евро. Примерно пятая часть начинающих водителей заплатили в прошлом году между 3500 и 4500 евро. Четыре процента не уложились даже в эту сумму.

Мюнхен почти в два раза дороже Котбуса

В Германии нельзя договориться о самостоятельной подготовке к экзаменам - необходимо пройти теорию и практику в автошколе и сдать экзамены независимым экспертам. Если говорить о конкретных городах, то Ассоциация автошкол Гамбурга оценила в 2023 году стоимость обучения, например, в городе Котбусе на востоке Германии в 2300-2500 евро, в ганзейском городе Любеке - от 3500 до 3800 евро, а в столице Баварии Мюнхене - до 4500 евро.

Однако начиная обучение в автошколе, невозможно просчитать заранее, во сколько в конечном итоге обойдется весь процесс, поскольку темпы обучения кандидатов сильно различаются, а автошколы устанавливают свои цены. Можно получить лишь примерное представление о предстоящих затратах, рассмотрев основные блоки обучения отдельно.

Из чего складывается цена

Стоимость обучения в автошколах сильно варьируется в зависимости от региона. По данным ADAC, базовая плата за теоретические занятия составляет от 350 до 570 евро. Сюда входят двенадцать обязательных двойных уроков по 90 минут и два дополнительных по специальной тематике, например, о недопустимости и последствиях управления автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Учебные материалы стоят 80-120 евро.

По данным интернет-издания Auto, Motor und Sport , самую большую часть расходов составляют обязательные часы вождения, включающие специальные поездки в темное время суток и по автобану. 45 минут вождения стоят от 55 до 77 евро. Спецпоездки могут быть в полтора раза дороже. Минимальное количество обязательных часов - 12, однако в среднем приходится брать 24 часа. Наблюдаются региональные различия: в городе начинающим водителям обычно требуется больше практических уроков, чем в сельской местности.

Ситуация на экзамене по вождению: справа от водитея - инструктор автошколы, сзади - экзаменатор Фото: Antje Kunde/dpa/DEKRA/picture alliance

Кроме того, автошкола взимает сбор от 60 до 137 евро за теоретический экзамен и от 160 до 289 евро за практический. Также, как и затем экзаменаторы от Объединения по техническому надзору (TÜV) или экспертной компании Dekra: около 25 евро за "теорию" и 130 евро за "практику".

Обязательными являются курс оказания первой помощи - 20-40 евро, проверка зрения - 7-10 евро и биометрическая фотография - тоже примерно 10 евро. В зависимости от федеральной земли за заявление на получение водительских прав в органах дорожного движения необходимо заплатить сбор от 38 до 70 евро.

Но это не всё

Еще одна причина, почему водительские права иногда становятся "золотыми" - это высокий процент неудач при сдаче теоретических и практических экзаменов и связанные с этим дорогостоящие переэкзаменовки. При этом доля проваленной "теории" была в 2023 году выше, чем "практики" - примерно 42 и 30 процентов соответственно. Недавно в немецких СМИ курсировал случай 19-летнего Лео М., который потратил 6800 евро, но так и не получил права, провалив экзамены уже 4 раза.

Объяснить постоянное удорожание прав можно также растущими затратами на персонал, страховки, учебные машины и топливо.

Желающих не стало меньше

Несмотря на высокие цены, по данным статистического ведомства Statista , людей с правами становится в Германии все больше. На начало 2024 года было зарегистрировано более 51 миллиона водительских удостоверений , при этом в этой цифре нет части бумажных документов, которые выдавались до 1999 года. По данным Федерального статистического ведомства, около 20,5 миллиона жителей Германии имели еще и право на управление мотоциклами, а 28,5 миллиона - грузовиками и чуть более 245 тысяч - автобусами.

При этом высокие цены на обучение в автошколах не останавливают немцев. Только в 2023 году было выдано в общей сложности 1,43 миллиона водительских удостоверений. Из-за высоких затрат жители Германии все чаще берут кредит для того, чтобы оплатить получение прав.