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Авиация

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Авиация".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

5855: Fahnen der EU und Ukraine im Europagebäude des Europäischen Rates in Brüssel. Symbolbild EU-Ukraine. Datum: 05.06.2019 Ort: Brüssel Tags: EU-Ukraine, EU, Ukraine. Autor: Iurii Sheiko

Авиация, инвестиции и реформы: с чем лидеры ЕС едут на саммит к Зеленскому 11.10.2021

На 23-ем саммите ЕС-Украина в Киеве подпишут три важных соглашения - об авиации, финансировании науки и культуры. С чем еще лидеры ЕС едут в Украину - и за что будут хвалить и критиковать Владимира Зеленского?
Chinese President Xi Jinping applauds at a meeting commemorating the 110th anniversary of Xinhai Revolution at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2021. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к "воссоединению" с Тайванем 09.10.2021

Тайвань в ответ на призыв Си Цзиньпина мирно присоединиться к КНР указал на независимость островной республики и напомнил об итогах Синьхайской революции. Ранее Китай посылал боевую авиацию к Тайваню.
Blick auf eine Anlage zur Produktion von CO2-neutralem Kerosin. Die Anlage im Emsland produziert den Kraftstoff für Flugzeuge synthetisch aus Wasser, erneuerbarem Strom von Windrädern aus dem Umland, Abfall-CO2 aus Lebensmittelresten einer Biogasanlage sowie CO2 aus der Umgebungsluft. +++ dpa-Bildfunk +++

Без нефти: в ФРГ начали производить керосин путем электролиза воды 06.10.2021

Стартовало первое в мире промышленное производство синтетического авиационного топлива. Клиент - Lufthansa. Германия намерена широко экспортировать новую "зеленую" технологию.

FILE PHOTO: Chinese and Taiwanese national flags are displayed alongside a military airplane in this illustration taken April 9, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Десятки боевых самолетов КНР вновь вошли в воздушное пространство Тайваня 03.10.2021

Пекин посылает боевую авиацию в опознавательную зону ПВО Тайваня уже вторые сутки. Премьер Тайваня Су Чжэньчан обвинил КНР в агрессивном поведении и попытках запугивания.
2016**** epa05094906 A U.S. Air Force B-52 bomber flies over Osan Air Base in Pyeongtaek, South Korea, 10 January 2016. EPA/CHUNG SUNG-JUN / POOL (zu Firmenjubiläum 100 Jahre Boeing vom 14.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

При авиаударе ВВС США в Афганистане погибли более 200 талибов 07.08.2021

Американская авиация нанесла удар по позициям "Талибана" в городе Шиберган, сообщили в Минобороны Афганистана. Талибы ранее установили контроль над столицей провинции Джаузджан.
KYIV REGION, UKRAINE - JUNE 13, 2020 - A plane of the Ukraine International Airlines is seen on the tarmac at Boryspil International Airport as Ukraine is due to restart international flights that were put on hold because of the coronavirus lockdown on June 15, Kyiv Region, northern Ukraine. |

Совет ЕС разрешил подписать авиационные соглашения с Украиной и Арменией 28.06.2021

Соглашения об общем авиационном пространстве между ЕС и Украиной, а также Арменией получили "зеленый свет" от Совета Евросоюза. Их подписание запланировано на осень.
Hand out photo of a a rendering of supersonic commercial jet Overture, which is currently in development. Over 50 years after Concorde first took to the skies, a brand new supersonic jet is preparing for lift off. Denver based start-up Boom Supersonic has announced it will roll out XB-1, a 1:3 scale prototype of its upcoming supersonic commercial jet Overture, on October 7, with test flights beginning in 2021. The move will help to pave the way for the first commercial supersonic flights since the legendary delta-wing passenger airliner made its last flight in 2003. XB-1 is the first step in bringing supersonic travel back to the world, Blake Scholl, founder and CEO of Boom Supersonic, said. Flights at twice the speed mean we can travel twice as far, bringing more people, places, and cultures into our lives. According to Boom, the purpose of XB-1 is to demonstrate and prove the key technologies for Overture, such as advanced carbon fiber composite construction and computer-optimized high-efficiency aerodynamics. The results of the XB-1 test program, which claims to be 100% carbon neutral, will allow the company to fine tune the design for supersonic airliner Overture. Photo by Nathan Leach-Proffer/Boom Supersonic via ABACAPRESS.COM |

Сверхзвуковые пассажирские лайнеры: новая эра или несбыточные мечты? 17.06.2021

Давно перестали летать британо-французские "Конкорды" и советские Ту-144. Американская компания United Airlines, однако, планирует возродить пассажирскую сверхзвуковую авиацию. Реальны ли такие планы?

Боевики ХАМАС обстреливают Израиль: насколько жестким будет ответ? DW Новости (14.05.2021) 14.05.2021

Эскалация конфликта между Израилем и радикальным исламским движением ХАМАС в секторе Газа продолжается. Боевики продолжают обстреливать цели на израильской территории. Израиль между тем подверг массированным ударам систему тоннелей, построенную палестинскими боевиками. Об этом, а также о том, как реагируют на эскалацию на Ближнем Востоке в Германии - в сегодняшнем выпуске DW Новости.
ARCHIV 2007 ***** Bildnummer: 51931224 Datum: 20.06.2007 Copyright: imago/STAR-MEDIA Kampfflugzeug vom Typ F-16 Fighting Falcon der türkischen Luftwaffe anlässlich der NATO-Übung - ELITE 2007 - in Lechfeld, Objekte; 2007, Lechfeld, Electronic Live Training Exercise, ELITE2007, Militärübung, Militärmanöver, Manöver, Flugzeug, Kampfflugzeuge, Militärflugzeug, Militärflugzeuge, Kampfjet, Kampfjets, F16, Viper, türkisch, türkisches, türkische; , quer, Kbdig, Einzelbild, Seitenansicht, Perspektive, Deutschland, , Militaer, Staat,

Турция начала очередное наступление на курдов 25.04.2021

Турецкая артиллерия и авиация обстреляли объекты запрещенной в стране Курдской рабочей партии в городе Хаккяри у границы Ирака. Президент Эрдоган заявил об уничтожении большого числа "террористов".
View taken from Dresden's townhall of the destroyed Old Town after the allied bombings on 13/14 February 1945. The Frauenkirche (Church of Our Lady, not seen in the picture) situated in the city centre, was reduced to rubble during 2nd World War allied bombing, and has now been restored to its former glory at a cost of EUR 130 million. The church will be inaugurated 30 October 2005. AFP PHOTO WALTER HAHN/SLUB DRESDEN/Deutsche Fotothek (Photo credit should read WALTER HAHN/AFP/Getty Images)

Факты и мифы о бомбардировках Дрездена 13.02.2021

13-15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесла разрушительный бомбовый удар по Дрездену. Его последствия ощущаются и поныне.
SAMARA REGION, RUSSIA - JANUARY 29, 2021: Employees of the Russian Emergencies Ministry at the site of a crash of a minibus and a DAF truck on the 873rd km of the M5 Ural federal motorway. Six people have died in the accident. The Press Office of the Samara Region Branch of the Russian Emergencies Ministry/TASS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F5768

В России грузовик снес с трассы пассажирский микроавтобус, есть жертвы 29.01.2021

В результате автокатастрофы в Самарской области 12 человек погибли, 11 человек госпитализированы. Для эвакуации использовалась санитарная авиация.
25.07.2019, Russland, St. Petersburg: ST PETERSBURG, RUSSIA - JULY 25, 2019: A Tupolev Tu-142 anti-submarine warfare aircraft involved in a rehearsal of the Russian Navy Day Parade on the Neva River. Alexander Demianchuk/TASS Foto: Alexander Demianchuk/TASS/dpa |

Авиация НАТО за 2020 год 350 раз перехватывала российские самолеты 28.12.2020

Пилоты военной авиации России часто отключают транспондеры, не сообщают планы полетов и не выходят на связь, подчеркнули в НАТО. Альянс фиксирует у своих границ рост активности авиации РФ.
02.11.2020, Brandenburg, Schönefeld: Eine Bombardier Global 5000 der Luftwaffe landet auf dem Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER), im Hintergrund steht ein Airbus A350-941 der Flugbereitschaft nahe dem Terminal 5 am Regierungsterminal. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Как выглядит новый правительственный терминал в аэропорту Берлина (фото) 03.11.2020

Специальный терминал в новом аэропорту немецкой столицы BER уже принял случайного пассажира.
SIMFEROPOL, CRIMEA, RUSSIA - JUNE 12, 2019: An outside view of Aivazovsky Simferopol International Airport. Sergei Malgavko/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0AF5C5

США с 27 октября возобновляют полеты в районе Симферополя 16.10.2020

Вместе с тем запрет на полеты над Днепром продлен до 27 октября 2021 года из-за боестолкновений на востоке Украины.

30.09.2020, Hamburg: Das Forschungsflugzeug Sofia, eine Boeing 747 der Nasa, rollt bei ihrer Ankunft auf dem Hamburger Flughafen zu den Wartungshallen von Lufthansa Technik. Das Flugzeug ist eine fliegende Sternwarte. Foto: Axel Heimken/dpa | Verwendung weltweit

В Гамбурге приземлилась уникальная летающая обсерватория NASA и DLR (фото) 01.10.2020

Стратосферная ИК-обсерватория SOFIA была создана на базе самолета Boeing 747 в 2010 году и позволяет вести наблюдения в любой точке земного шара.
Airbus A380 seen in Toulouse, France on July 5th 2020. Photo by Lionel Hahn/Abacapress.com |

Прощай, A380! Авиакомпании в Европе готовятся к долгому кризису из-за пандемии 23.09.2020

Надежды гражданской авиации на восстановление воздушного сообщения не оправдались. Что предпринимают сейчас для спасения бизнеса Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair и "Аэрофлот"?
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