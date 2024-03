Bundesliga: Tuchel felicita o Leverkusen pelo título

"Não sou professor de matemática, mas sei que matematicamente ainda é possível. Mas se formos honestos, é irrealista", disse o médio do Bayern Thomas Müller, após a derrota por 2-0 contra o Borussia Dortmund no sábado.

O revés para o Dortmund foi o primeiro em casa desde 2014 e o fim melancólico de uma grande série de vitórias, que levou o treinador Thomas Tuchel a felicitar o Leverkusen pela conquista do título, antecipadamente.

"Depois deste sábado, não há mais nada que possamos dizer. Parabéns ao Leverkusen", disse Tuchel.

O muito criticado Tuchel vai deixar o clube no verão. Ele foi contratado em março de 2023 para substituir Julian Nagelsmann e, apesar de conquistado o título da Bundesliga na época passada, na última jornada, Tuchel não conseguiu fazer do Bayern uma equipa coesa, com um ataque poderoso e uma defesa sólida.

Xabi Alonso com o título da Bundesliga à vista Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Revierfoto/dpa/picture alliance

Lervekusen rumo ao título inédito

O Leverkusen, por sua vez, tem a maioria das coisas que faltam ao Bayern nesta

temporada. Sob o comando do técnico Xabi Alonso, o Bayer está invicto há 39 jogos em todas as competições e os títulos da Taça da Alemanha e da Liga Europa ainda estão em cima da mesa.

No sábado (30.03), o líder do campeonato esteve perto da primeira derrota da época, mas voltou a marcar no final do jogo e venceu o Hoffenheim por 2-1.

Os golos tardios e as vitórias tardias tornaram-se uma imagem de marca do Leverkusen esta temporada. No início deste mês, o clube avançou para os quartos de final da Liga Europa depois de o avançado Patrick Schick ter marcado dois golos nos acréscimos para garantir a vitória de virada por 3 a 2 sobre o Qarabag.

Xabi Alonso anunciou na sexta-feira que vai continuar no Leverkusen na próxima temporada. A notícia frustrou muitos clubes europeus de topo que esperavam contratar o treinador - entre eles, o Bayern.

"Vocês andam à procura de ovos, eu ando à procura de um treinador", disse o membro do conselho desportivo do Bayern, Max Eberl, à emissora ZDF no domingo de Páscoa.