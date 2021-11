VfL Wolfsburg (Wolfsburgo)

Bundesliga: Haaland, o "lobo mau" do RB Leipzig

O Borussia Dortmund foi à RedBull Arena vencer por 1-3, com dois golos do "Bubu" e duas assistências de Marco Reus. No Borussia Park, o Mönchengladbach derrotou o Bayern Munique por 3-2, a terceira derrota da época.