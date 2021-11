RB Leipzig 2-1 Borussia Dortmund

Mais um "show" do homem do momento no RB Leipzig. Christopher Nkunku, médio ofensivo do RB, fez um golo e deu outro a marcar. Aos 29 minutos, recebeu um grande passe de Gvardiol, fintou Kobel e empurrou para o 1-0. Já na 2ª parte, Reus, aos 52 minutos, empatou - caído do céu - para o Borussia Dortmund. Mas aos 68 minutos, Yussuf Poulsen assistido por Nkunku fez o 2-1 final.