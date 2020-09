Taça da Alemanha: Equipas da Bundesliga com um pé na segunda fase

Bundesliga: Os protagonistas de 2019/20

Melhor percentagem de passe: Sven Bender e Nico Elvedi

É um dos pilares do Bayer Leverkusen e um dos veteranos da Bundesliga, com 247 jogos na carreira. Sven Bender, defesa polivalente, partilha o prémio com Nico Elvedi, do Gladbach, de melhor percentagem de passes efetuados com sucesso. 95%!