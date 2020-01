Sadio Mané eleito melhor jogador de África de 2019

Sadio Mané venceu o prémio de melhor do continente africano pela primeira vez na sua carreira. A cerimónia foi realizada esta terça-feira (07.01) pela Confederação Africana de Futebol (CAF), na cidade de Hurghada, no Egito.

Além do senegalês, estavam também nomeados o avançado egípcio Mohamed Salah, seu companheiro no clube inglês Liverpool, e o argelino Riyad Mahrez, do Manchester City.

O jogador senegalês, juntamente com os outros dois finalistas, também faz parte da seleção ideal de africanos de 2019. Desse 11 fazem parte o guarda-redes André Onana (Camarões), os defesas Serge Aurier (Costa do Marfim), Joel Matip (Camarões), Kalidou Koulibaly (Senegal) e Achraf Hakimi (Marrocos), além de Idrissa Gueye (Senegal), Riyad Mahrez e Hakim Ziyech (Marrocos) no meio-campo e de Mohamed Salah, Pierre-Emerick Aubameyang (Gabão) e Sadio Mané no ataque.

O senegalês começa o novo ano em grande, depois de ter ficado em quarto lugar na votação da Bola de Ouro de 2019. Muitos observadores e ex-jogadores acreditavam que Mané seria o sucessor de George Weah, o único jogador africano a conquistar a Bola de Ouro, em 1995.

Hakimi, que está no Borussia Dortmund e pertence ao Real Madrid, foi eleito o Melhor Jogador Jovem de África, superando os avançados nigerianos Samuel Chukwueze, do Villarreal, e Victor Osimhen, do Lille.