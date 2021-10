RENAMO diz que aumento dos combustíveis é "um insulto"

A Autoridade Reguladora de Energia (Arene) de Moçambique anunciou a subida dos preços dos produtos petrolíferos em Moçambique, entre 7% a 22%, a partir de quinta-feira (21.10), refletindo a subida do preço do barril de crude.

Em conferência de imprensa convocada a propósito da decisão do regulador petrolífero, o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), José Manteigas, repudiou os incrementos, observando que os mesmos acontecem poucas semanas depois de o Governo ter determinado a subida de 5% no salário mínimo nacional.

"Este aumento veio agravar mais o penoso custo de vida que os moçambicanos suportam, diariamente, num país onde o índice de desemprego é altíssimo e assustador", avançou Manteigas.

Assistir ao vídeo 02:25 Jovem moçambicano aposta no eco-carvão como alternativa

A consequência imediata desta decisão é a subida geral de preços, particularmente dos produtos de primeira necessidade e o transporte de passageiros, notou o porta-voz da RENAMO.

O principal partido da oposição exigiu ao Governo que encontre uma estratégia de subsidiar os preços dos produtos de primeira necessidade e a tarifa no transporte público.

"Os moçambicanos não merecem viver eternamente debaixo da fome, por conta da má gestão dos impostos e da coisa pública, que impedem a poupança de recursos", prosseguiu José Manteigas.

Manteigas defendeu que o Executivo deve criar reservas financeiras que permitam ao país mitigar o impacto do aumento do custo dos combustíveis no mercado internacional.

Aumentos

O gás de cozinha é o que sofre a maior subida, de 22%, passando de 58,18 para 71,02 meticais por quilo (de 76 para 92 cêntimos de euro por quilo).

A gasolina sobe 10% de 62,5 para 69,04 meticais por litro (de 81 para 90 cêntimos de euro por litro), enquanto o gasóleo aumenta 7%, de 57,45 para 61,71 meticais por litro (de 75 para 80 cêntimos de euro por litro) - é o produto com o menor aumento.

O petróleo de iluminação sobe quase 11%, de 43,24 para 47,95 meticais por litro (de 56 para 62 cêntimos por litro).

O gás natural veicular sobe quase 9% de 30 para 32,69 meticais por litro (de 39 para 42 cêntimos de euro por litro).