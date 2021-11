Sonangol (abreviação de Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola) é uma empresa estatal do ramo petrolífero, responsável pela administração e exploração do petróleo e gás natural em Angola.

É estimado que Angola tenha mais de 5 mil milhões de barris de petróleo em reservas costeiras e de alto mar. A Sonangol foi desde o início um instrumento de primeira importância nas mãos do regime político, para efeitos de benefício mútuo - servindo consequente e eficazmente os interesses do poder político, garantido-lhe todas as condições para prosperar.