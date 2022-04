RDC confirma novo caso de Ébola

"Depois de analisar amostras de um paciente com sintomas, o Instituto Nacional de Pesquisa Biológica confirmou esta manhã que se tratava de Ébola", disse o coordenador de programas contra esta doença na RDC, Steave Ahuka.

"Estamos testemunhando um novo ressurgimento do Ébola na província", acrescentou.

No entanto, Ahuka pediu à população que não entre em pânico, pois as autoridades congolesas enviaram imediatamente uma equipe de especialistas para a área para gerenciar o surto.

Na quinta-feira passada, o paciente que alertou as autoridades de saúde - um homem de 31 anos - começou a sangrar persistentemente enquanto era tratado no hospital geral de referência de Wangata, em Mbandaka.

Sintomas

O homem apresentava alguns sintomas da doença, como fortes dores de cabeça e febre, desde o último dia 5 de abril, mas, apesar dos tratamentos médicos que recebeu desde então, sua situação não melhorou.

Neste momento, as autoridades procuram cerca de 30 pessoas que tiveram contato direto com o paciente desde que ele começou a apresentar os primeiros sintomas, afirmou Ahuka.

De 2018 a 2020, o nordeste da RDC experimentou seu pior surto de Ébola (foto de arquivo).

Este foi o primeiro caso de Ébola registrado na RDC desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou em 16 de dezembro de 2021 o fim do 13º e até então último surto da doença no país, que deixou 11 casos e seis mortes na província de Kivu do Norte.

De 2018 a 2020, o nordeste da RDC - as províncias de Kivu do Sul, Kivu do Norte e Ituri - experimentou seu pior surto de Ébola, com pelo menos 2.299 mortes, segundo os dados mais recentes da OMS.

Transmissão

A doença do Ébola, descoberta em 1976 na RDC - então chamada Zaire -, é transmitida pelo contato direto com o sangue e fluidos corporais de pessoas ou animais infectados.

Essa febre causa sangramento intenso e pode atingir uma taxa de mortalidade de 90%.

Seus primeiros sintomas são febre alta e repentina, fraqueza severa e dores musculares, de cabeça e de garganta, além de vômitos.

De 2014 a 2016, esta doença causou a morte de cerca de 11.300 pessoas na África Ocidental - Guiné-Conacri, Libéria e Serra Leoa -, embora a OMS alerte que esses números podem ser conservadores.