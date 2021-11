Kinshasa é a capital e a maior cidade da República Democrática do Congo (RDC).

Kinshasa situa-se nas margens do rio Congo e é a terceira maior cidade de África, depois do Cairo, no Egito, e Lagos, na Nigéria. A língua oficial da República Democrática do Congo (RDC) é o francês, mas a língua mais utilizada nesta localidade é o Lingala, falado pela maioria da população. A cidade foi fundada como um posto de comércio pelo jornalista inglês Henry Morton Stanley, durante uma das suas expedições a África. Kinshasa (ou também "Quinxassa" ou "Quinxasa") é uma cidade de muitos contrastes, com áreas comerciais ricas, apartamentos de luxo e universidades, mas também inúmeros complexos de favelas. Este é o único ponto do mundo em que duas capitais nacionais são separadas por um rio. Kinshasa encontra-se na margem sul do rio Congo e Brazzaville, capital da República do Congo, na margem norte.