O rio Congo, também conhecido como rio Zaire, é o segundo maior rio de África, depois do rio Nilo, e o sétimo do mundo, com uma extensão total de 4.700 km.

A principal extensão do rio Congo atravessa a República Democrática do Congo em "U" invertido e, perto da sua foz, estabelece a fronteira com Angola. Este rio banha duas capitais do continente africano: Brazzaville, na República do Congo e Kinshasa, na República Democrática do Congo.