A gripe das aves é uma doença que é provocada por uma estirpe altamente agressiva do vírus H5N1 e que pode afetar seres humanos.

A gripe das aves ou gripe aviária é o nome atribuído à doença causada por uma variedade do vírus Influenza (H5N1) hospedado por aves, mas que pode infetar também seres humanos e mamíferos. O primeiro surto de gripe das aves provocada pelo vírus H5N1 ocorreu em Hong Kong, em 1997, mas foi eficazmente controlado através do abate de milhões de aves. Os casos ocasionais de infeção humana pelo vírus H5N1 no sudeste asiático têm ocorrido em paralelo com surtos em aves.