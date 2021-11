Joseph Kabila Kabange é um militar e político congolês que se tornou Presidente da República Democrática do Congo em janeiro de 2001.

A 27 de novembro de 2006, após eleições gerais, Joseph Kabila tomou posse como Presidente depois de vencer as primeiras eleições gerais em 40 anos na República Democrática do Congo (RDC). Antes disso, Kabila já tinha assumido a presidência, a 26 de janeiro de 2001, na sequência do assassinato do pai, Laurent-Désiré Kabila. Depois da sua entrada no poder, Kabila procurou pôr fim à guerra civil que assolava o país e retirar as tropas estrangeiras, objetivo alcançado em 2002 com a assinatura do acordo de paz, em Sun City, África do Sul. Em dezembro de 2005, um referendo aprovou a nova Constituição, e em 30 de julho de 2006 ocorreram novas eleições presidenciais que reelegeram Joseph Kabila.