Jean-Pierre Bemba Gombo é um político da República Democrática do Congo (RDC). Foi um dos quatro vice-presidentes do Governo de Transição da República Democrática do Congo entre 2003 e 2006.

Jean-Pierre Bemba foi líder do Movimento de Libertação do Congo (MLC), um grupo rebelde que se tornou um partido político. Em janeiro de 2007, foi eleito para o Senado. Um ano depois, foi preso nos arredores de Bruxelas com base num mandado de detenção emitido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI). Em março de 2016, foi condenado em primeira instância por crimes de guerra e contra a humanidade, perpetrados por militares a seu comando na vizinha República Centro-Africana (RCA), entre 2002 e 2003. Porém, dois anos depois, em junho de 2018, o TPI absolveu-o. Segundo um coletivo de juízes do TPI, a condenação de Jean-Pierre Bemba não deu como provado que o vice-presidente do Governo de Transição da RDC não tenha tomado medidas suficientes para evitar os crimes cometidos pelas tropas congolesas.