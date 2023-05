Quem para o Bayern? Os bávaros vencem o 11º título consecutivo da Bundesliga

Já com o terceiro lugar garantido e com a presença na fase de grupos da Champions da próxima época nas mãos, o RB recebeu em casa e sentenciou a despromoção do SChalke que precisava de apenas uma vitória neste jogo para se salvar. Mas não basta apenas querer é preciso dar luta. Este último quesito faltou ao Schalke. E prontos. Não foi desta. Na próxima época regressa à 2ª liga.