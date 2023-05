Portugal: Benfica é campeão quatro anos depois

A festa do 38! O Sport Lisboa e Benfica é campeão nacional, depois de quatro anos sem qualquer troféu conquistado.

Em pleno Estádio da Luz, as "águias" venceram o Santa Clara (despromovido à segunda divisão) e conquistaram o 38º título de campeão.

Roger Schmidt, treinador do Sport Lisboa e Benfica Foto: Getty Images/Bongarts/M. Rose

Regresso aos títulos

Apesar da conquista do campeonato na última jornada, com um ponto a mais que o FC Porto, a primeira volta do Benfica foi avassaladora. Na segunda metade da época (após a venda de Enzo Fernandez para o Chelsea), os resultados eram já melhores que as exibições e o clube aproveitou a inconsistência do FC Porto e Sporting Clube de Portugal.

A derrota em casa frente ao FC Porto (1-2), quando tinha 10 pontos de avanço, abalou a confiança desmedida do Benfica, e a derrota em Chaves reduziu uma vantagem de possíveis 13 pontos de avanço para apenas seis.

No entanto, não voltou a perder pontos (até ao empate em Avalade na penúltima jornada) e foi a equipa mais consistente em Portugal.

Destaque para o Sporting Clube de Braga, primeira equipa a derrotar o Benfica nesta época e que termina o campeonato no terceiro lugar, em zona de pré-eliminatória de Liga dos Campeões.

Benfica 1-1 PSG, fase de grupos da Liga dos Campeões Foto: Pedro Nunes/REUTERS

Maestro alemão no Benfica

Depois de quatro anos sem títulos, Roger Schmidt trouxe de volta a felicidade ao Benfica. O técnico alemão implementou um futebol agressivo e ofensivo, e conseguiu ganhar o campeonato ao maior rival, o FC Porto.

Para além da Liga Portuguesa, o Benfica fez uma campanha acima das expetativas na Liga dos Campeões. Depois de ter entrado na prova milionária pela porta das pré-eliminatórias, jogou e venceu um grupo com o PSG e Juventus, remetendo os italianos para a Liga Europa.

Na fase a eliminar, banalizou o Club Brugge da Bélgica (que venceu o FC Porto na fase de grupos). Nos quartos de final, bateu-se com o Inter Milão (finalista), mas a derrota em casa por 0-2 dificultou muito a eliminatória para o Benfica.