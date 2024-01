Moçambique: Quem serão os candidatos às presidenciais?

Os eleitores moçambicanos irão às urnas em outubro para eleger o Presidente da República, os deputados da Assembleia da República e membros das assembleias provinciais, incluindo os governadores provinciais. A menos de 10 meses do escrutínio, nenhum candidato foi oficialmente anunciado pelos partidos.

O politólogo moçambicano Dércio Alfazema sugere que a demora nas eleições internas dos partidos políticos pode pressionar os órgãos eleitorais e diminuir a possibilidade de escrutínio público dos candidatos.

Dércio Alfazema, analista político moçambicano Foto: Amós Fernando/DW

DW África: Por que ainda não são conhecidos oficialmente os candidatos às eleições gerais, com destaque para as presidenciais?

Dércio Alfazema (DA): Eu acho que nós estamos a enfrentar uma situação de crise interna dos partidos políticos. A questão da democracia interna não acontece de forma aberta. Os partidos políticos reivindicam muito espaço democrático para poderem atuar, implementar as suas agendas para a realização de eleições transparentes, livres e justas, mas os próprios partidos não estão organizados para fazer o mesmo ao nível interno. Isso percebe-se ao nível da Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), no Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e na própria Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO).

É só notar que até esta altura ainda não foi aberto formalmente o espaço ao nível dos partidos políticos para a discussão sobre os candidatos, os cabeças-de-lista para governador, os candidatos à Presidência da República. Mesmo as listas que vão compor as assembleias provinciais, a Assembleia da República, isto ainda não está a acontecer ao nível dos partidos. E pior ainda é que nem sequer têm datas marcadas.

DW África: E qual seria a consequência disso?

DA: Nós já estamos a cerca de 10 meses da realização das eleições, e isso claramente poderá contribuir para exercer uma maior pressão ao nível dos órgãos de gestão eleitoral. Quer dizer, a crise que os partidos têm e a incapacidade que têm de gerir os seus problemas internos depois poderão ser endossadas para os órgãos de gestão eleitoral, isto é preocupante.

Nós vemos nas outras democracias mais consolidadas que o tempo, a antecedência e abertura que têm para discutir os processos internos são de longe incomparáveis com o que nós temos assistido mesmo com mais de trinta anos de realização de eleições em Moçambique.

FRELIMO nega inteferências na RENAMO To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DW África: No caso concreto, na RENAMO, a discussão já está em público sobre quem serão os nomes que poderão encabeçar o partido para as próximas eleições. Curiosamente, não se ouve nada em relação, por exemplo, ao MDM, assim como à FRELIMO.

DA: O que apareceu até agora é um grupo de apoiantes, quer seja de Ossufo Momade e um grupo de apoiantes deVenâncio Mondlane. Mas, em termos formais, ainda não há nada posicionado. Particularmente, Ossufo Momade ainda não disse se está interessado ou se está aberto a aceitar aquilo que os seus apoiantes estão a colocar em cima da mesa.

Ainda não sabemos se existem outras pessoas que têm pretensões e que estão à espera da data do Congresso ou do Conselho Nacional para poderem posicionar-se. Assiste-se ao mesmo no MDM. Sim, temos o presidente do MDM que está ainda no exercício do seu mandato. Mas uma coisa é ser presidente do partido, outra coisa é ser candidato do partido à Presidência da República. Na FRELIMO, idem, também ainda não está aberto o debate interno para aqueles que estejam interessados ou aqueles que estão a apoiar uma outra pessoa que gostariam que fosse o candidato, ainda não está aberto o debate.

Até agora, o único partido que deixou claro o seu posicionamento foi o partido PARENA, que já esclareceu publicamente que não vai concorrer à Presidência da República. Fora isso, os outros partidos estão todos numa incógnita, e esse debate vai decorrer num espaço de tempo muito pequeno, e ele poderá não permitir que os candidatos sejam devidamente escrutinados.